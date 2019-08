Những món đặc sản đắt đỏ nhưng ngon vô đối trên đảo Lý Sơn

Cua huỳnh đế là một trong những đặc sản đắt đỏ nổi tiếng ở Lý Sơn, nó được coi là vua của các loại cua. Trước đây, cua huỳnh đế là một trong những đặc sản tiến vua bởi thịt ngon và chất lượng. Cua huỳnh đế có hình dáng khá lạ và bắt mắt. Loài này có bộ áo giáp dày và cứng, màu đỏ hồng, nhiều gai nhọn li ti xuôi theo thân. Càng cua to, cạnh sắc. Cua huỳnh đế to bằng bàn tay, có hình dáng rất độc đáo: mai như rùa màu đỏ, đuôi nhỏ như tôm và cái đầu to. Loài cua này nổi tiếng thơm ngon, chúng thường sống ở những vùng biển sạch có đáy cát vàng và nguồn nước trong xanh. Thường vào mùa xuân, cua huỳnh đế ăn ngon nhất và thường có trọng lượng lớn, có con 1kg. Phần lớn cua huỳnh đế được hấp với sả, khi chín vỏ đỏ rực, nóng hổi và thơm. Chấm với muối tiêu ớt xanh và mù tạt là cách tận hưởng thịt cua cực ngon. Cá tà ma là một loại cá sống ở biển, da có vảy màu nâu đen, thân dẹt, hình giống như con cá rô phi nước ngọt nhưng to hơn. Theo người dân ở đảo Lý Sơn, sở dĩ loài cá này có tên tà ma là do chúng sống chủ yếu ở các gành rạn, rất tinh nhanh, khó đánh bắt nên dân gian gọi như vậy. Thịt cá có độ dai và ngọt sau khi chế biến. Phần lườn có vị béo. Mùa hè, người dân nấu canh hẹ, canh chua, nấu lẩu, cháo. Mùa đông, cá thường được nướng, vừa thổi vừa ăn, hoặc tách riêng phần thịt cá để ra đĩa nước mắm nguyên chất rồi thưởng thức. Tôm hùm: Bên cạnh cua huỳnh đế thì tôm hùm ở đảo Lý Sơn cũng rất tươi ngon và chắc thịt. Hơn thế, tôm hùm ở Lý Sơn có giá rất mềm so với nhiều địa điểm du lịch khác, khoảng 550.000 đồng/kg khi bạn mua tươi ở chợ. Nếu bạn đi du lịch cùng bạn bè, thì nên mua tôm hùm rồi nhờ chủ nhà chế biến thật không khó. Ăn như vậy chẳng những tươi mà còn rẻ hơn rất nhiều. Những con tôm lớn, nhiều thịt, chắc và ngọt thường được chế biến thành nhiều món như hấp, nướng hay rim, nấu canh chua. Tôm hùm cũng thường được hấp bia sả sẽ cảm nhận được hương vị đặc trưng của tôm nhất. Nhâm nhi từng miếng thịt tôm với muối tiêu chanh pha mù tạt cay nồng rồi cùng bạn bè râm ran chia sẻ những trải nghiệm về chuyến đi thì chẳng còn gì thích thú bằng. Ngoài ra, cháo tôm hùm cũng mang lại cho thực khách trải nghiệm khác về vị ngọt của hải sản và dễ ăn. Bạn sẽ cảm nhận được mùi tía tô, hành, tiêu quyện với thịt tôm dai, ngọt đậm đà. Ốc vú nàng: Đây là đặc sản ở biển Lý Sơn và được rất nhiều thực khách đến đây ưa thích. Để bắt ốc, người dân phải ngâm mình dưới nước hàng giờ, dùng đèn soi rọi vào tận kẽ đá, dùng mũi dao nhọn tách từng con ốc đang bám chặt vào thành đá. Ốc vú nàng không cần chế biến cầu kỳ, đa phần thực khách thích thú với ốc luộc, hấp hoặc làm gỏi. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận vị ngọt của thịt ốc, thịt ốc giòn sần sật, dai và thơm ngậy. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

