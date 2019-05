Những món đặc sản Buôn Ma Thuột mà du khách không nên bỏ lỡ

Cá lăng nướng muối ớt: Đây là một món ăn đặc sản Buôn Ma Thuột rất được du khách yêu thích. Cá lăng sau khi được bắt lên sẽ mang đi sơ chế qua nhiều bước. Sau đó đem cá nướng trên than lửa hồng từ 15 – 20 phút. Cá lăng chín có màu vàng đều đẹp mắt cùng mùi thơm từ gia vị. Thịt cá ngọt thanh hấp dẫn. Gỏi cà đắng cá cơm: Món ăn độc quyền của Tây Nguyên nói chung và đặc sản Buôn Ma Thuột nói riêng. Cà đắng là loại quả có vỏ xanh, có vị đắng, hơi chát, hậu vị thì ngọt. Người bản địa thường cắt cà đắng thành khoanh mỏng, trộn với cá khô, nước mắm chua ngọt và vài loại rau thái nhỏ. Rau rừng xào tỏi hoặc luộc chấm mắm: Những loại rau sinh trưởng dưới cái nắng, cái gió của vùng cao, lớn lên xanh mướt. Rau rừng ăn rất mát, giòn. Người bản địa thường xào tỏi hoặc luộc lên rồi chấm mắm. Món này ăn chung với cơm trắng nóng hổi cực kì ngon. Bún chìa Buôn Ma Thuột: Một kiểu bún được nấu khá giống bún bò Huế. Thay vì sử dụng thịt bò, người Tây Nguyên dùng thịt chân sau của lợn để nấu bún. Thịt chân sau còn gọi là thịt giò chìa. Nước dùng được ninh từ xương giò chìa nên mang vị ngọt thanh tự nhiên, ăn rất ngon. Bánh canh cá dầm thu hút du khách bởi vị nước dùng ngọt, chua cay với những miếng cá thu thơm nức. Cá thu để nguyên khúc, khách phải dầm cá ra để ăn với tô bánh canh. Những lát cá mềm, ngọt, thơm và không có chút xương nào. Ngoài cá thu, tô bún còn có chả, bao tử cá hoặc giò heo. Bún đỏ Buôn Ma Thuột: Nếu có một món đặc sản Buôn Ma Thuột khiến du khách nhớ mặt gọi tên, thì đó hẳn phải là món bún đỏ. Món ăn này được bán ở các quán ăn bình dân trên thành phố Buôn Ma Thuột. Cá bống kho riềng: Cá bống ở Tây Nguyên thường sống ở các ngọn thác. Cá nhỏ nhưng thịt chắc và thơm ngon. Sau khi sơ chế, người ta ướp cá với muối để thịt cứng hơn. Giã nhỏ riềng đem trộn chung với cá. Cho cá vào nồi đất và kho trên lửa nhỏ. Kho tới lúc nghe mùi thơm riềng tỏa ra thì mở nắp nêm nếm gia vị. Bò nhúng me: Có lẽ chỉ nghe tên thôi đã đủ hấp dẫn vị giác. Món ăn gồm những miếng thịt bò thái mỏng nhúng trong nước me chua ngọt. Khi thưởng thức, thực khách dùng thêm cả bánh mì ăn kèm. Bánh chiên: Dù không phải đặc sản Buôn Ma Thuột nổi tiếng nhưng lại rất phổ biến với các em học sinh tại đây. Sau mỗi giờ tan trường, đám học sinh lại ùa ra cổng trường để thưởng thức món bánh nóng hổi. Bánh dân dã mà lại thơm ngon bất ngờ. Cơm lam là một trong những món ngon của Buôn Ma Thuột mà đã ghé nơi này thì du khách nhất định phải thưởng thức. Cơm lam được nấu từ loại gạo nếp dẻo thơm của người bản địa. Cho gạo vào ống tre non, dùng lá nút lại, nướng ống tre trên lửa than hồng. Gà nướng Bản Đôn là giống gà thả vườn, ăn thức ăn tự nhiên như cỏ non, côn trùng và lúa rẫy. Gà lớn tới chừng hơn 1 kí một con thì mới được chọn đem nướng. Ăn thịt gà với muối ớt rừng xanh là lựa chọn đúng đắn nhất. Nai nhúng giấm cũng là một món đặc sản Buôn Ma Thuột mà du khách nhất định phải thử. Thịt nai thái lát mỏng như thịt bò, nhúng vào nồi nước dùng pha giấm sôi sục, ăn kèm với nhiều loại rau và chuối xanh thái lát mang lại hương vị ngon khó cưỡng. Video: Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

