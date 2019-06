Những món canh thanh nhiệt các mẹ nên nấu cho con ôn thi ngày hè nóng

Canh chua thịt nạc: Mùa hè, tuyệt vời nhất là mâm cơm có bát canh chua, rất vừa miệng lại dễ ăn. Nguyên liệu để chế biến món canh thanh nhiệt này bao gồm, thịt nạc, hai quả me hay ba bốn trái sấu xanh tươi, một vài trái cà chua tùy khẩu vị và hành khô, mắm muối. Lúc nấu bạn cần bỏ thịt nạc đun trước để lấy nước dùng thịt. Khi nước đã sôi bạn bỏ cà chua đã phi hành cùng với sấu, me và mắm muối vào đun liu riu trong hơn 5 phút là hoàn thành. Món canh chua thịt nạc thanh mát giàu vitamin C sẽ làm mâm cơm trong những ngày nắng nóng thêm hấp dẫn. Canh cua: Cua và hến là hai loại thực phẩm được sử dụng thường xuyên nhất trong các bữa ăn của nhiều gia đình trong ngày hè vì dễ ăn, lại lành. Nguyên liệu chế biến món này chỉ cần mớ cua gạch tươi đem xay hoặc giã nhỏ, vài củ hành khô, cà chua hay một ít dấm bỗng là có thể có được bát canh cua ngon lành. Tùy thuộc khẩu vị và đặc điểm của từng vùng mà người ta có thể nấu canh cua với cà chua, mướp, rau đau hay cà chua. Canh mướp đắng nhồi thịt: Mướp đắng có hàm lượng vitamin C cao hàng đầu trong các loại rau, củ quả, nó cũng có tính hàn, công dụng giải nhiệt, giải độc, bổ khí, hoạt huyết, ngoài ra còn có tác dụng sáng mắt. Khổ qua có vị đắng nên không phải ai cũng có thể ăn được món này. Một trong những món ăn chế biến từ khổ qua được nhiều người ưa chuộng là canh mướp đắng nhồi thịt. Khổ qua có thể nấu với thịt heo, tôm, cá lóc,… đều rất ngon. Cái vị đắng của khổ qua hòa quyện với vị ngọt của thịt, tôm, cá sẽ làm dịu đi cái nóng một cách hiệu quả.Canh bí đao nấu tôm thịt: Bí đao có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải thử, sinh tân, chỉ khát. Bí đao là loại rất dễ ăn, thường dùng nấu canh hay ép nước uống giải nhiệt. Cũng như những món khác bí bao được nấu với tôm, thịt, cá ăn rất ngon và bổ dưỡng. Bí đao cũng có thể ép lấy nước để uống, vị thanh, mùi thơm, uống với đá rất mát cho ngày hè. Bầu/mướp nấu tôm khô: Bầu và mướp có vị ngọt, tính bình, mùi thơm nhẹ có tác dụng nhuận tràng, thanh nhiệt, giải độc rất tốt. Theo các chuyên gia, nếu sử dụng hai loại quả này này sẽ giảm nhiệt, nóng bức đáng kể trong những ngày hè. Ngoài luộc hay nấu canh, bạn có thể thử nghiệm kết hợp nấu bầu/mướp với các thực phẩm khác để món canh ngon hơn, ví như nấu cùng giò sống hoặc tôm, ngao, hến. Trong đó, bầu/mướp nấu với tôm khô là món canh đơn giản, nhưng rất mát, ngon miệng và bổ dưỡng. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Canh chua thịt nạc: Mùa hè, tuyệt vời nhất là mâm cơm có bát canh chua, rất vừa miệng lại dễ ăn. Nguyên liệu để chế biến món canh thanh nhiệt này bao gồm, thịt nạc, hai quả me hay ba bốn trái sấu xanh tươi, một vài trái cà chua tùy khẩu vị và hành khô, mắm muối. Lúc nấu bạn cần bỏ thịt nạc đun trước để lấy nước dùng thịt. Khi nước đã sôi bạn bỏ cà chua đã phi hành cùng với sấu, me và mắm muối vào đun liu riu trong hơn 5 phút là hoàn thành. Món canh chua thịt nạc thanh mát giàu vitamin C sẽ làm mâm cơm trong những ngày nắng nóng thêm hấp dẫn. Canh cua: Cua và hến là hai loại thực phẩm được sử dụng thường xuyên nhất trong các bữa ăn của nhiều gia đình trong ngày hè vì dễ ăn, lại lành. Nguyên liệu chế biến món này chỉ cần mớ cua gạch tươi đem xay hoặc giã nhỏ, vài củ hành khô, cà chua hay một ít dấm bỗng là có thể có được bát canh cua ngon lành. Tùy thuộc khẩu vị và đặc điểm của từng vùng mà người ta có thể nấu canh cua với cà chua, mướp, rau đau hay cà chua. Canh mướp đắng nhồi thịt: Mướp đắng có hàm lượng vitamin C cao hàng đầu trong các loại rau, củ quả, nó cũng có tính hàn, công dụng giải nhiệt, giải độc, bổ khí, hoạt huyết, ngoài ra còn có tác dụng sáng mắt. Khổ qua có vị đắng nên không phải ai cũng có thể ăn được món này. Một trong những món ăn chế biến từ khổ qua được nhiều người ưa chuộng là canh mướp đắng nhồi thịt. Khổ qua có thể nấu với thịt heo, tôm, cá lóc,… đều rất ngon. Cái vị đắng của khổ qua hòa quyện với vị ngọt của thịt, tôm, cá sẽ làm dịu đi cái nóng một cách hiệu quả. Canh bí đao nấu tôm thịt : Bí đao có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải thử, sinh tân, chỉ khát. Bí đao là loại rất dễ ăn, thường dùng nấu canh hay ép nước uống giải nhiệt. Cũng như những món khác bí bao được nấu với tôm, thịt, cá ăn rất ngon và bổ dưỡng. Bí đao cũng có thể ép lấy nước để uống, vị thanh, mùi thơm, uống với đá rất mát cho ngày hè. Bầu/mướp nấu tôm khô: Bầu và mướp có vị ngọt, tính bình, mùi thơm nhẹ có tác dụng nhuận tràng, thanh nhiệt, giải độc rất tốt. Theo các chuyên gia, nếu sử dụng hai loại quả này này sẽ giảm nhiệt, nóng bức đáng kể trong những ngày hè. Ngoài luộc hay nấu canh, bạn có thể thử nghiệm kết hợp nấu bầu/mướp với các thực phẩm khác để món canh ngon hơn, ví như nấu cùng giò sống hoặc tôm, ngao, hến. Trong đó, bầu/mướp nấu với tôm khô là món canh đơn giản, nhưng rất mát, ngon miệng và bổ dưỡng. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.