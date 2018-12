Những món bánh pizza kỳ lạ nhất liệu bạn có dám thử?

Pizza nhân ve sầu (Mỹ): Một trong những loại nhân bánh pizza kỳ lạ nhất là ve sầu. Những con ve vừa lột xác và ra khỏi lòng đất được dùng để làm salad, bánh taco và nhân pizza. Chúng có vị bùi và giòn rất hấp dẫn. Ảnh: Inland360. Pizza chuột lang (Ecuador): Chuột lang là đặc sản của quốc gia Nam Mỹ này, được chế biến thành nhiều món ngon, trong đó có pizza. Nhiều người sau khi ăn thử cho biết thịt chuột lang có vị khá giống thịt lợn, nhưng mềm và thanh hơn. Ảnh: Glutenfreeguineapig72. Pizza nhân cá sấu (Mỹ): Nhân của loại bánh pizza này gồm thịt cá sấu, thịt trăn và ếch bỏ phần đầu. Đây là món ăn độc đáo, giá tương đối rẻ, thích hợp với những người muốn thử vị mới. Ảnh: The Richest. Pizza socola (Bỉ): Chiếc bánh pizza đặc biệt này có phần nhân vô cùng ngọt ngào vì nó được làm hoàn toàn từ những viên socola đen, socola trắng và socola kẹo sữa. Còn phần đế bánh lại được làm từ loại socola Bỉ nguyên chất. Ảnh: Wowamazing. Pizza trứng cá muối Caviar sâm-panh và vàng vụn ở Rome, Ý: Nhân của chiếc bánh này bao gồm trứng cá muối ngâm rượu sâm-panh Dom Perignon, cá hồi hun khói Scotland, tôm hùm ướp trong cognac, thịt nai hảo hạng, thịt giăm bông prosciutto nổi tiếng và giấm lâu năm. Ở bước cuối cùng, nó còn được rắc thêm những lát vàng vụn 24k. Ảnh: Internet. Pizza “thập cẩm” English Breakfast, Anh: Đầy đủ thành phần của một bữa sáng kiểu Anh với xúc xích Anh, đậu nướng, trứng chiên, thịt xông khói, khoai tây, nấm, cà chua... đều xuất hiện trên bề mặt của chiếc bánh pizza. Ảnh: Internet. Pizza có phần đế bánh quy (Hàn Quốc): Mr Pizza là một chuỗi cửa hàng pizza nổi tiếng ở Hàn Quốc, thường hướng đến đối tượng là phụ nữ độc thân. Do đó, menu của quán luôn có những cái tên rất độc đáo như "suất ăn lãng mạn", "miếng bánh đáng yêu", hay "khu vườn bí mật"...Ảnh: Wowamazing. Pizza mực đen rất được yêu thích ở Nhật Bản vì sự kì lạ nhưng nó cũng không kém phần ngon miệng. Mực của con mực được chế biết chung với 4 loại sốt phô mai, cà chua và rau thơm nên tuy nhìn có màu không hấp dẫn nhưng nó lại cực kì ngon đấy. Ảnh: Internet. Pizza cà ri chuối của Thụy Điển: Đây được xem là món pizza vô cùng bình thường mà ai cũng thích ăn. Ngoài chuối nấu cà ri, pizza này còn được chế biến kèm với thịt xông khói và phô mai béo. Bạn có dám thử món ca ri vừa cay, vừa ngọt ngọt, lại vừa mặn mà của thịt. Ảnh: Internet. Pizza kem: Vị ngọt của kem kết hợp rất hoàn hảo với vị mằm mặn, beo béo của phô mai và lớp vỏ bánh giòn tan. Nhưng do kem dễ bị chảy nên những thực khách gọi món này phải cố gắng ăn thật nhanh. Ảnh: Internet. Video "Cách làm bánh cay nhân tôm ăn vặt thích mê". Nguồn: Món ăn ngon.

