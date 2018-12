Những món ăn Việt gây đình đám khi xuất hiện trên báo ngoại năm 2018

Tháng 11 vừa qua, trang Traveller của Australia đã công bố danh sách 21 món ăn ngon nhất thế giới 2018 trong đó có 3 món ăn Việt gồm: Ốc, bún riêu cua và bánh mì Hội An. Món ốc có rất nhiều cách chế biến như: ốc xào, ốc luộc, ốc nướng… Bún riêu cua được đánh giá là một trong những món ăn Việt Nam ngon nhất và hấp dẫn thực khách với nước dùng được chế từ riêu cua, cà chua. Khi ăn, thực khách ăn kèm cùng rau thơm, hoa chuối, giá đỗ. Giá mỗi bát riêu cua chỉ từ 20.000 - 35.000đ. Bánh mì Hội An từng được cố đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain khen ngợi và là một món ăn hấp dẫn du khách quốc tế. Hồi tháng 9, trang tin Brightside đã bình chọn những món ăn kỳ lạ nhất thế giới năm 2018, trong đó có bánh mì khổng lồ ở An Giang. Loại bánh này hấp dẫn mọi người không chỉ bởi kích thước khủng mà còn ở độ giòn, đặc ruột và thơm lừng. Hồi tháng 3, tờ CNN xếp vào danh sách những món ngon nhất thế giới, trong đó có gỏi cuốn Việt Nam. Món gỏi cuốn gồm có thịt luộc, rau thơm, bún được gói trong bánh tráng. Hương vị đặc biệt của rau thơm khiến món ăn trở nên đặc biệt và được chấm với nước chấm chua ngọt kèm lạc rang giã nhỏ. Phở Việt: Món phở gồm có nước dùng, bánh phở tươi, rau thơm, ăn kèm thịt bò hoặc gà. Món ăn có hương thơm quyến rũ, ăn ngon miệng và hương vị rất cân bằng. Trang tin The Culture Trip cũng từng liệt kê những món ăn sáng hấp dẫn nên thử khi du lịch Việt Nam như xôi. Những hàng xôi nằm bên một góc đường là hình ảnh rất đỗi quen thuộc vào mỗi sáng ở Việt Nam. Bánh cuốn: Thêm thịt băm, nấm và nước chấm, bạn đã có một bữa sáng bằng món bánh cuốn ngon, bổ dưỡng. Mới đây, bảo tàng có tên Disgusting Food của Thụy Điển đã trưng bày hơn 80 món ăn được đánh giá là kinh dị bậc nhất thế giới. Điều đặc biệt là hột vịt lộn, sầu riêng và cả cà phê chồn của Việt Nam cũng nằm trong danh sách này. Trứng vịt lộn, món ăn ngon rẻ xuất hiện khá nhiều ở các quán vỉa hè ăn vặt Việt Nam được nhiều người phương Tây nhận định rằng phải có dũng khí lắm mới dám ăn. Sầu riêng - vua của trái cây được nhiều người Việt yêu thích bởi hương vị đậm mùi đặc trưng riêng biệt nhưng cũng khiến không ít người phải rùng mình và nhăn mặt khi ngửi thấy. Cà phê chồn thì tính "kinh dị" của nó chính là việc hạt cà phê được lấy từ phân của con chồn, sau khi cho chúng ăn quả cà phê chín. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

