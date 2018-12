Những món ăn vặt chống đói “càng ăn càng nghiện” ở Sài Gòn

Chuối nếp nướng: Là món ăn vặt khoái khẩu của nhiều người TP.HCM, chuối nếp nướng hấp dẫn người ăn bởi vị ngọt ngào của chuối sứ, vị bùi, dẻo của lớp nếp bọc ngoài, vị béo béo, mằn mặn của nước cốt dừa rưới lên trên. Ảnh: Foody. Một phần chuối nếp gói lá chuối, nướng lên nóng hổi, thơm lừng làm bạn no bụng cuối giờ chiều. Ảnh: Foody. Phá lấu bò: Thuộc top những món ăn vặt yêu thích của giới trẻ Sài Gòn, không ai không biết món phá lấu bò. Một phần phá lấu ngon phải có nước súp beo béo, sệt sệt, thơm mùi ngũ vị hương. Ảnh: Foody. Lòng bò làm sạch sẽ, cắt miếng vừa ăn, nhai giòn sựt trong miệng. Còn phải có nước chấm me hoặc tắc chua chua, thêm ớt cay cay ăn kèm mới đúng chuẩn. Phá lấu bò có thể ăn với bánh mì hay mì gói đều được. Có nơi còn biến tấu thành phá lấu xiên que hay phá lấu nướng. Ảnh: Meoanvat. Súp cua: Những chiều đói bụng mà có một bát súp cua âm ấm, bốc khói thơm lừng thì còn gì tuyệt hơn. Chén súp chất lượng phải có độ đặc sánh vừa đủ, không quá loãng, vị thanh ngọt, và nhất là phải có các nguyên liệu xé/xắt nhỏ tươi ngon như thịt cua, thịt gà, nấm hương, bắp Mỹ, trứng cút... Ảnh: Foody. Nhiều người thích ăn thêm óc heo hay trứng bắc thảo chung với súp. Súp cua có mặt ở mọi nẻo đường, từ các quán tên tuổi đến các xe hàng rong. Ảnh: Ivivu. Bột chiên là món ăn gắn bó với nhiều thế hệ người Sài Gòn, không tìm thấy ở các nhà hàng sang trọng, mà chỉ mua được ở chợ hoặc xe bán rong. Bột chiên được chế biến từ các nguyên liệu chính là bột gạo, cho thêm tí bột năng rồi trộn đều, rút hết nước sau đó mang đi hấp. Ảnh: Ivivu. Các miếng bột được chiên cùng trứng và mỡ hành trên chảo, trông ngon mắt, ăn kèm nước tương và đồ chua. Xe bột chiên nổi tiếng nhất Sài Gòn nằm ở dọc đường Trần Đình Xu (quận 1), ngoài ra bất kỳ khu vực gần cổng trường, công viên đều có. Giá một đĩa bột chiên khoảng 15.000 đồng. Ảnh: Ivivu. Bắp nướng mỡ hành: Từng trái bắp vàng mọng trở qua trở lại trên bếp than hồng tuy có lâu chín thật, nhưng thật đáng để bạn "bõ công" chờ đợi. Ảnh: Foody.Những hạt bắp cháy xém thơm nức mũi sẽ hấp dẫn hơn khi quét lên một lớp mỡ hành trắng trắng xanh xanh rất đẹp mắt, lẫn vào đó là những con tép mặn mặn ngọt ngọt kích thích vị giác. Thay vì nguyên trái, để tiện cho khách hàng, những quán bắp nướng đã tách sẵn hạt vào ly nhựa cho bạn. Ảnh: Foody. Sủi cảo, há cảo: Là món ăn của người Hoa, há cảo và sủi cảo được đông đảo người Sài Gòn ưa chuộng. Bánh có cỡ nhỏ, dễ ăn và không gây nặng bụng, thích hợp cho bữa gọn nhẹ. Ảnh: Zing. Hai món ăn này có nhân gần giống như thịt nghiền, rau, tôm. Điểm khác biệt là hình dạng và vỏ bánh. Sủi cảo thường có dạng dài, dẹp và có nếp gấp trên viền bánh còn há cảo có dạng tròn. Một phần há cảo và sủi cảo đủ cho bữa nhẹ khoảng 20.000 - 40.000 đồng. Ảnh: Zing. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC

