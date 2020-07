Những món ăn từ côn trùng của Lào khiến du khách “khóc thét”

Cà cuống là một loại côn trùng phổ biến ở Campuchia, sau đó được người Lào nhập về với giá rất đắt và chế biến theo bí quyết đặc biệt. Món ăn từ côn trùng này được đánh giá là bổ dưỡng, cung cấp nguồn đạm lành mạnh mặc dù bề ngoài có hơi kinh dị. Người bản địa có rất nhiều cách chế biến cà cuống như chiên giòn, nấu canh măng, xào cay… Món ăn từ cà cuống nổi bật với vị bùi béo, quyện với chút vị cay khi ăn kèm cùng cơm cũng cực đưa đẩy vị giác. Riêng món cà cuống chiên chinh phục khách du lịch bởi độ giòn đến hoàn hảo, để làm đồ nhắm hoặc ăn lai rai cũng rất vui miệng. Sâu đất được xem là đặc sản và là món ăn đường phố nổi bật bậc nhất xứ triệu voi. Khi thu hoạch sâu đất, người ta thường sẽ không chế biến ngay mà giữ trong những chiếc hộp lớn, chôn sâu dưới đất, đợi 30 ngày sau chúng trở nên to béo mới nấu. Với sâu đất, người ta chủ yếu lăn từng con qua những bát bột được nêm gia vị đậm đà, sau đó chiên giòn trong chảo dầu nhiệt độ cao. Đây là cách chế biến không chỉ giúp giữ được độ béo ngậy mà còn gia tăng thêm mùi thơm hấp dẫn cho món ăn. Dế và châu chấu từ lâu đã được đưa vào thực đơn ăn uống của người dân bản địa Lào nhằm giải quyết vấn nạn suy dinh dưỡng. Thịt dế và châu chấu được nhiều thực khách khen là cực kỳ bùi béo, không hề có mùi tanh đặc trưng của côn trùng do đã được sơ chế sạch sẽ. Thông thường ở Lào, hai loại côn trùng này sẽ được chiên giòn trong chảo dầu hoặc xào với chút ớt, hành lá, tỏi… nhằm kích thích vị giác hơn khi ăn. Với nhiều du khách, đây là món ăn khoái khẩu, dùng để nhắm với bia hoặc ăn kèm cùng cơm cũng đều ổn. Trứng kiến: Món côn trùng này thực ra có vị thanh ngọt, nhưng chỉ riêng trứng của loài kiến đen to làm tổ trên cây mới có thể cho ra thành phẩm ưng ý. Canh trứng kiến thường gồm các nguyên liệu như hành khô, cà chua, ớt tươi, trứng kiến… cùng một số nguyên liệu khác. Khi ăn, người ta sẽ phải xuýt xoa, gật gù vì vị thơm ngon, chua cay thanh thanh từ nước canh và cảm giác từng quả trứng kiến li ti, béo ngậy, căng tròn nổ tanh tách trong miệng. Nhện là nỗi ám ảnh của rất nhiều người, nhưng ở Lào, nó lại được xem là một nguyên liệu bổ dưỡng tạo nên những món ăn có lẽ không ở đâu có. Nhện có thể được chế biến thành nhiều món đặc sản như nhện chiên giòn, hấp cơm hoặc ngâm giấm. Nhìn qua thì có vẻ kinh dị, nhưng vị của loại côn trùng này cũng bùi béo không kém các loại thực phẩm cung cấp đạm khác. Với những ai có "thần kinh thép" để thưởng thức, nhện sẽ là một món ăn ưa thích không thể bỏ qua mỗi lần ghé thăm Lào. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Cà cuống là một loại côn trùng phổ biến ở Campuchia, sau đó được người Lào nhập về với giá rất đắt và chế biến theo bí quyết đặc biệt. Món ăn từ côn trùng này được đánh giá là bổ dưỡng, cung cấp nguồn đạm lành mạnh mặc dù bề ngoài có hơi kinh dị. Người bản địa có rất nhiều cách chế biến cà cuống như chiên giòn, nấu canh măng, xào cay… Món ăn từ cà cuống nổi bật với vị bùi béo, quyện với chút vị cay khi ăn kèm cùng cơm cũng cực đưa đẩy vị giác. Riêng món cà cuống chiên chinh phục khách du lịch bởi độ giòn đến hoàn hảo, để làm đồ nhắm hoặc ăn lai rai cũng rất vui miệng. Sâu đất được xem là đặc sản và là món ăn đường phố nổi bật bậc nhất xứ triệu voi. Khi thu hoạch sâu đất, người ta thường sẽ không chế biến ngay mà giữ trong những chiếc hộp lớn, chôn sâu dưới đất, đợi 30 ngày sau chúng trở nên to béo mới nấu. Với sâu đất, người ta chủ yếu lăn từng con qua những bát bột được nêm gia vị đậm đà, sau đó chiên giòn trong chảo dầu nhiệt độ cao. Đây là cách chế biến không chỉ giúp giữ được độ béo ngậy mà còn gia tăng thêm mùi thơm hấp dẫn cho món ăn. Dế và châu chấu từ lâu đã được đưa vào thực đơn ăn uống của người dân bản địa Lào nhằm giải quyết vấn nạn suy dinh dưỡng. Thịt dế và châu chấu được nhiều thực khách khen là cực kỳ bùi béo, không hề có mùi tanh đặc trưng của côn trùng do đã được sơ chế sạch sẽ. Thông thường ở Lào, hai loại côn trùng này sẽ được chiên giòn trong chảo dầu hoặc xào với chút ớt, hành lá, tỏi… nhằm kích thích vị giác hơn khi ăn. Với nhiều du khách, đây là món ăn khoái khẩu, dùng để nhắm với bia hoặc ăn kèm cùng cơm cũng đều ổn. Trứng kiến: Món côn trùng này thực ra có vị thanh ngọt, nhưng chỉ riêng trứng của loài kiến đen to làm tổ trên cây mới có thể cho ra thành phẩm ưng ý. Canh trứng kiến thường gồm các nguyên liệu như hành khô, cà chua, ớt tươi, trứng kiến… cùng một số nguyên liệu khác. Khi ăn, người ta sẽ phải xuýt xoa, gật gù vì vị thơm ngon, chua cay thanh thanh từ nước canh và cảm giác từng quả trứng kiến li ti, béo ngậy, căng tròn nổ tanh tách trong miệng. Nhện là nỗi ám ảnh của rất nhiều người, nhưng ở Lào, nó lại được xem là một nguyên liệu bổ dưỡng tạo nên những món ăn có lẽ không ở đâu có. Nhện có thể được chế biến thành nhiều món đặc sản như nhện chiên giòn, hấp cơm hoặc ngâm giấm. Nhìn qua thì có vẻ kinh dị, nhưng vị của loại côn trùng này cũng bùi béo không kém các loại thực phẩm cung cấp đạm khác. Với những ai có "thần kinh thép" để thưởng thức, nhện sẽ là một món ăn ưa thích không thể bỏ qua mỗi lần ghé thăm Lào. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.