Những món ăn truyền thống hấp dẫn phải thử khi du lịch đến Jordan

Galayet Bandora là món cơm rất phổ biến ở Jordan. Nguyên liệu chính của món ăn này bao gồm cà chua được nấu cho mềm nhừ, sau đó sẽ được cho thêm các thành phần khác như cơm, thịt bò, tỏi, dầu olive, muối...Mansaf là món ăn truyền thống của Jordan với thịt cừu nấu cùng các loại gia vị thảo mộc và sữa chua. Bất kể sáng hay trưa hoặc chiều tối, người Jordan sử dụng món Mansaf vừa để no bụng vừa như là món ăn “tinh thần” không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Fattet hummus: Đây là sự kết hợp độc đáo của bánh mì đã được ngâm trong nước dùng để chúng trở nên mềm mịn hơn, sau đó bánh mì được trộn chung với hummus, tahini và nước chanh. Fatter hummus hoàn thành có độ bông xốp mịn màng như kem với độ đặc vừa phải khiến thực khách ăn mãi chẳng biết ngán. Moutabel là sự kết hợp của tahini, tỏi, nước cốt chanh, dầu ô liu và đặc biệt là sữa chua. Khi thưởng thức, thực khách dùng những miếng cà tím đã được nướng trên lửa thơm phức chấm với nước sốt moutabel để cảm nhận hương vị thơm ngon khó cưỡng. Cơm Mujadara là món ăn có mặt thường xuyên trong bữa ăn gia đình ở Jordan. Đây là món cơm đơn giản, dễ nấu với các nguyên liệu dễ tìm như như gạo, đậu lăng, hạt thì là Ai Cập. Zarb là món ăn đặc biệt của người Jordan và có cách nấu cực kỳ ấn tượng. Người Jordan sẽ đào một lỗ to dưới mặt đất và cho đầy than nóng đang cháy vào. Sau đó, họ sẽ cho các khay thực phẩm bao gồm thịt cừu, thịt gà, gạo, hành tây, cà rốt, khoai tây... vào phần lỗ trống được đào. Tiếp theo, họ sẽ phủ lên lỗ trống một chiếc chăn và lấp cát lại cho kín để giữ nhiệt nóng bên trong lâu hơn. Maqluba cũng có cách chế biến khá độc đáo. Người ta bỏ thịt gà trộn gia vị xuống đáy nồi rồi đổ gạo lên trên. Khi các nguyên liệu được nấu chín, người ta úp ngược nồi lên một chiếc khay, như vậy phần cơm nấu chín sẽ xuống dưới và bên trên là thịt gà thơm phức đậm đà. Thịt nướng Shish: Thành phần món ăn bao gồm: thịt cừu và thịt bò băm nhỏ, trộn với muối, rau mùi tây và nặn hình dạng xúc xích, cuối cùng được nướng chín trên than củi. Mùi thịt quyện mùi khói thơm phức tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt cho món ăn.Món falafel là món khai vị tuyệt vời từ đậu xanh và Jordan thực sự là nơi có món falafel ngon nhất thế giới. Thành phần chủ yếu của món ăn là đậu xanh tẩm gia vị rồi được chiên ngập dầu cho tới khi chuyển màu nâu vàng. Cơm Mansaf là món ăn được yêu thích nhất ở vương quốc Anh, thế nhưng sau khi du nhập vào Jordan thì món này lại được ưa chuộng bất ngờ. Cơm Mansaf bao gồm 3 thành phần chính là gạo, thịt cừu và jameed (một loại thực phẩm được làm từ sữa cừu hoặc sữa dê cho lên men và sấy khô). Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

