Những món ăn miền Tây có tên gọi lạ mà ngon khó cưỡng

Gỏi bồn bồn: Món ăn tên gọi lạ lùng này nổi tiếng ở vùng đất Cái Nước ở Cà Mau. Người ta sử dụng bồn bồn để chế biến nhiều món ăn ngon, trong đó có gỏi bồn bồn nức tiếng, giúp kích thích vị giác, phù hợp làm món khai vị. Ảnh: Pasgo. Trước khi nấu ăn, bồn bồn phải qua sơ chế, bỏ lá, tách lấy phần lõi non trắng nõn. Người ta thường trộn gỏi bồn bồn với tôm, thịt. Ngoài ra, người ta còn trộn món gỏi này với tai heo, thịt gà hoặc một số loại hải sản khác... Ảnh: Internet. Gỏi ba khía: Về cơ bản, đu đủ bào sợi là "nền tảng" của món gỏi này nhưng thật chất chính nhờ nước trộn được chế biến kì công từ mắm ba khía thì món ăn miền Tây này mới gây được ấn tượng với thực khách. Người ta lấy ba khía giã nhuyễn, vắt lấy nước cốt rồi khử cùng tỏi, ớt để giảm mùi tanh. Ảnh: odacsan. Từng miếng đu đủ quyện đều trong sốt sền sệt và dậy lên mùi thơm nồng rất kích thích. Nếu cảm thấy chưa đủ vị, bạn có thể thêm tôm, thịt nhưng nhất định phải có rau thơm, đậu phộng rang, hành phi để cái bùi béo, the the chốt lại trong miệng một dư vị khó quên. Ảnh: Emdep. Gỏi sầu đâu: Nhắc đến những món ăn vừa có tên nghe "lạ tai", vừa có thể "gây thương nhớ" ở miền Tây, không thể bỏ qua gỏi sầu đâu. Muốn thưởng thức đặc sản này, bạn có thể tìm về vùng đất An Giang. Người ta sử dụng lá non và hoa của cây sầu đâu để chế biến nên một món gỏi độc đáo. Ảnh: Bazan Travel. Người miền Tây thường trộn gỏi sầu đâu với khô cá lóc hoặc khô cá sặc nướng xé nhỏ, thêm ít thịt ba rọi luộc thái mỏng. Để thêm vị giòn thanh mát cho món ăn, nhất thiết phải có dưa leo. Sầu đâu có vị đăng đắng, chan chát, nhưng khi nhai thật kỹ, bạn sẽ cảm thấy vị ngọt thanh trong cuống họng, càng ăn lại càng ngon. Ảnh: Internet. Bánh tai yến: Không chỉ có tên gọi lạ lẫm, bánh tai yến còn có hình dáng ấn tượng. Bánh làm từ đường, nước cốt dừa, bột gạo, bột năng, sữa... Khi cho bột vào chảo dầu nóng để chiên giòn, người chế biến phải thật khéo léo và nhanh tay, động tác dứt khoát mới có thể tạo ra chiếc bánh có hình nón úp ngược độc đáo. Ảnh: Ẩm Thực Sài Gòn. Có hình dạng giống tổ chim yến, món miền Tây này gọi là bánh tổ yến, sau đọc chệch thành bánh tai yến. Bánh tai yến có thể thưởng thức lúc mới chiên xong, còn nóng hổi "vừa thổi vừa ăn" giòn sụm. Ảnh: Cần Thơ Phố. Bún kèn: Là một trong những đặc sản nhất định phải thử khi đến "đảo ngọc" Phú Quốc (Kiên Giang), bún kèn có màu cam đỏ đặc trưng rất bắt mắt, nổi bật. Thành phần không thể thiếu của bún kèn là thịt cá băm hoặc xay nhuyễn sau khi đã lóc hết xương. Ảnh: Yêu Gia Đình. Thịt cá được nấu chung với các gia vị như sả, ớt, nghệ, ngũ vị hương, nước cốt dừa... tương tự món cà ri. Một tô bún kèn thường có bún tươi, thịt cá băm nhuyễn nấu nước sền sệt, giá sống, đu đủ bào sợi, rau thơm, nước mắm chua ngọt, thêm chút nước cốt dừa... Chỉ cần trộn đều các thành phần nguyên liệu, bạn đã có ngay món bún kèn đầy cuốn hút. Ảnh: 24h. Xá bấu: Nghe tên "xá bấu", nhiều người sẽ cảm thấy lạ lẫm, song đây là món củ cải muối đặc sắc của người Hoa ở Bạc Liêu, nổi danh khắp miền Tây. Xá bấu kết hợp với cháo trắng tuy dân dã nhưng lại khiến nhiều người khó quên. Ảnh: Tin tức miền Tây. Xá bấu nguyên củ thường dùng để nấu canh. Trước khi chế biến, bạn cần ngâm xá bấu trong nước ấm cho nhả mặn, cắt khoanh rồi nấu cùng xương heo. Canh xá bấu có hương vị đậm đà đặc biệt. Xá bấu cắt sợi lại được sử dụng để chế biến các món xào rất bắt vị và... "tốn cơm". Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

