Những món ăn kinh dị Thái Lan khiến du khách “sợ khóc thét”

Luu moo: Món ăn kinh dị này được làm từ tiết lợn trộn với các loại gia vị và nội tạng khác nhau tạo thành một món súp sánh đặc, thường được ăn kèm với bánh mì. Tuy nhiên, khả năng bị nhiễm khuẩn sau khi ăn tiết tươi rất cao, có thể gây tử vong. Koi pla là một món ăn phổ biến ở Đông Bắc Thái Lan. Các món salad được làm từ cá sống xay kèm chanh, ớt và gia vị. Những loại cá sống ở đây không được đảm bảo vệ sinh, có thể chứa ký sinh trùng nên rất nguy hại cho cơ thể. Larb Leuat Neua: Đây là món ăn làm từ thịt bò sống trộn với tiết bò, người ta sẽ cho thêm một ít lá bạc hà, hành lá để tăng thêm hương vị và thường ăn kèm với xôi. Có thể nói rằng đây là món ăn nhẹ rất phổ biến ở Thái Lan, sẽ tốt hơn nếu được uống cùng với một ly bia lạnh. Tuy nhiên, là một món ăn có thịt chưa nấu chín nên khả năng cao sẽ gây ngộ độc hoặc khiến dạ dày trở nên khó chịu. Larb dib là một món salad thịt sống khác ở Đông Bắc Thái Lan. Nó có thể được làm từ thịt bò hoặc thịt lợn sống, thường có hương vị bạc hà và các gia vị khác. Giống với Larb Leuat Neua, nó có thể chứa ký sinh trùng hoặc vi khuẩn. Súp vi cá mập: Một đặc sản trong một số nhà hàng Thái-Trung, súp vi cá mập thường được coi là một thứ xa xỉ. Mặc dù vây cá khá vô vị và nhạt nhẽo, nhưng hương vị súp chủ yếu phụ thuộc vào nước dùng, nó có kết cấu giống như thạch. Do đánh bắt quá mức nên một số loài cá mập có nguy cơ tuyệt chủng. Yum Khai Maeng Da: Món salad này sử dụng cua móng ngựa, một sinh vật cổ xưa có hình thù rất kỳ dị. Phần có thể ăn được là trứng của nó, do đó người ta trộn trứng với xoài và gia vị. Nhìn chung hương vị được nhiều người đánh giá là rất ngon. Các vấn đề có thể phát sinh khi một phần của cua móng ngựa châu Á có chứa các chất độc hại, có thể gây chết người nếu cua không được sơ chế đúng cách và chất độc được ăn vào cơ thể. Bọ cạp chiên: Thái Lan có nhiều con vật đáng sợ và bọ cạp chiên giòn có thể là một trong những món ăn nhẹ được yêu thích nhất. Mặc dù đuôi bọ cạp chứa chất độc nhưng khi nấu chín thì nó trở nên an toàn. Yum Kai Yeow Maa: Trứng vịt bắc thảo trộn với salad kiểu Thái không phải món dễ ăn, do có mùi vị khiến nhiều người phải bịt mũi. Tép nhảy hay còn gọi là Goong Ten có nguyên liệu chính từ những con tép còn tươi sống 100%. Những chú tép tươi sống được trộn với rau thơm và ớt nhìn trông rất hấp dẫn nhưng thật sự là khó lấy đủ can đảm để cho từng con tép sống vào miệng. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

