Những món ăn giúp làm chậm tiến triển bệnh xơ gan như Hưng Kính

Xơ gan là quá trình tổn thương gan có tính chất kéo dài biểu hiện bằng viêm, hoại tử tế bào nhu mô gan...hình thành các u cục trong gan, làm mất dần đi chức năng của gan. Với những người bị bệnh xơ gan, điều quan trọng là cần duy trì chế độ ăn uống tốt để phục hồi chức năng gan. Thực phẩm giàu protein: Theo các chuyên gia, thực phẩm giàu protein dường như là bắt buộc đối với người bị xơ gan. Một người trưởng thành trung bình cần khoảng 1gr protein mỗi ngày cho mỗi kilogam trọng lượng cơ thể. Những thực phẩm này bao gồm: thịt, cá, trừng, ngũ cốc và sữa... Thực phẩm giàu vitamin: Người bị xơ gan cần đảm bảo tiêu thụ nhiều vitamin và khoáng chất như rau, trái cây tươi. Thực phẩm này giúp hỗ trợ làm chậm tiến triển bệnh xơ gan và cải thiện sức khỏe tổng thể. Thực phẩm nhiều chất xơ: Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, tiêu thụ thực phẩm có chất xơ sẽ giúp giải độc tố ở gan và cân bằng các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Chất này có nhiều trong rau xanh, đậu, ngũ cốc nguyên hạt và bánh mỳ. Thực phẩm giàu Beta-carotene: Củ cải đường và cà rốt được biết đến là nhóm thực phẩm rất giàu Beta-carotene, giúp chống oxy hóa cực mạnh. Nhờ có chất này, cơ thể có khả năng bảo vệ gan tốt hơn, ngăn ngừa các bệnh về gan như gan nhiễm mỡ, xơ gan hay nhiễm độc gan. Thực phẩm giàu vitamin B, C và E: Mặc dù người xơ gan rất cần vitamin nói chung, nhưng quan trọng nhất vẫn là thực phẩm giàu vitamin B, C và E. Theo các chuyên gia, bệnh nhân bị xơ gan cần ăn nhiều cá, trứng và sữa, bởi đây là thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các gốc tự do, ngăn ngừa các bệnh về gan. Thực phẩm giàu omega-3: Cá hồi, cá mòi, cá ngừ và cá thu là nhóm thực phẩm rất cần thiết cho người bị xơ gan. Nó giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, nhờ đó giảm bớt gánh nặng cho gan, giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan. Uống nhiều nước: Người bị xơ gan rất dễ bị mất nước, do vậy, họ cần uống ít nhất từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày để cân bằng và đảm bảo lượng nước cơ thể. Việc này giúp làm mát gan và thải độc một cách nhanh chóng. Củ nghệ: Chất curcumin trong nghệ làm cho nó một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể phục hồi tổn thương gây ra bởi các gốc tự do. Nó cũng có thể phục hồi chức năng của gan. Gừng là một phương thuốc tự nhiên khác có thể giúp điều trị xơ gan với các tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ của nó. Những tác dụng này giúp xả chất béo và chất độc ra khỏi gan đồng thời khôi phục các tế bào khỏe mạnh. Giấm táo chứa axit axetic làm tăng tốc độ chuyển hóa chất béo bên trong cơ thể bạn. Axit axetic cũng giúp giải độc gan. Hạt lanh: Sự có mặt của các axit béo omega-3 làm cho hạt lanh trở thành một trong những biện pháp tốt nhất để điều trị xơ gan. Chúng giúp giảm viêm và tổn thương gây ra do xơ gan do tăng tốc quá trình chuyển hóa chất béo của cơ thể. Ảnh: Boldsky, Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

Xơ gan là quá trình tổn thương gan có tính chất kéo dài biểu hiện bằng viêm, hoại tử tế bào nhu mô gan...hình thành các u cục trong gan, làm mất dần đi chức năng của gan. Với những người bị bệnh xơ gan, điều quan trọng là cần duy trì chế độ ăn uống tốt để phục hồi chức năng gan. Thực phẩm giàu protein: Theo các chuyên gia, thực phẩm giàu protein dường như là bắt buộc đối với người bị xơ gan. Một người trưởng thành trung bình cần khoảng 1gr protein mỗi ngày cho mỗi kilogam trọng lượng cơ thể. Những thực phẩm này bao gồm: thịt, cá, trừng, ngũ cốc và sữa... Thực phẩm giàu vitamin: Người bị xơ gan cần đảm bảo tiêu thụ nhiều vitamin và khoáng chất như rau, trái cây tươi. Thực phẩm này giúp hỗ trợ làm chậm tiến triển bệnh xơ gan và cải thiện sức khỏe tổng thể. Thực phẩm nhiều chất xơ: Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, tiêu thụ thực phẩm có chất xơ sẽ giúp giải độc tố ở gan và cân bằng các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Chất này có nhiều trong rau xanh, đậu, ngũ cốc nguyên hạt và bánh mỳ. Thực phẩm giàu Beta-carotene: Củ cải đường và cà rốt được biết đến là nhóm thực phẩm rất giàu Beta-carotene, giúp chống oxy hóa cực mạnh. Nhờ có chất này, cơ thể có khả năng bảo vệ gan tốt hơn, ngăn ngừa các bệnh về gan như gan nhiễm mỡ, xơ gan hay nhiễm độc gan. Thực phẩm giàu vitamin B, C và E: Mặc dù người xơ gan rất cần vitamin nói chung, nhưng quan trọng nhất vẫn là thực phẩm giàu vitamin B, C và E. Theo các chuyên gia, bệnh nhân bị xơ gan cần ăn nhiều cá, trứng và sữa, bởi đây là thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các gốc tự do, ngăn ngừa các bệnh về gan. Thực phẩm giàu omega-3: Cá hồi, cá mòi, cá ngừ và cá thu là nhóm thực phẩm rất cần thiết cho người bị xơ gan. Nó giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, nhờ đó giảm bớt gánh nặng cho gan, giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan. Uống nhiều nước: Người bị xơ gan rất dễ bị mất nước, do vậy, họ cần uống ít nhất từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày để cân bằng và đảm bảo lượng nước cơ thể. Việc này giúp làm mát gan và thải độc một cách nhanh chóng. Củ nghệ: Chất curcumin trong nghệ làm cho nó một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể phục hồi tổn thương gây ra bởi các gốc tự do. Nó cũng có thể phục hồi chức năng của gan. Gừng là một phương thuốc tự nhiên khác có thể giúp điều trị xơ gan với các tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ của nó. Những tác dụng này giúp xả chất béo và chất độc ra khỏi gan đồng thời khôi phục các tế bào khỏe mạnh. Giấm táo chứa axit axetic làm tăng tốc độ chuyển hóa chất béo bên trong cơ thể bạn. Axit axetic cũng giúp giải độc gan. Hạt lanh: Sự có mặt của các axit béo omega-3 làm cho hạt lanh trở thành một trong những biện pháp tốt nhất để điều trị xơ gan. Chúng giúp giảm viêm và tổn thương gây ra do xơ gan do tăng tốc quá trình chuyển hóa chất béo của cơ thể. Ảnh: Boldsky, Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.