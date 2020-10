Những món ăn chứa nhiều giun sán mà người Việt lại cực nghiền

Ốc luộc, ốc xào, ốc hấp đều là món ăn chứa nhiều giun sán nhưng được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ốc sống ở tầng bùn lầy của ao hồ, là nơi có rất nhiều ký sinh trùng sinh sống. Vì vậy, khi ăn ốc nếu không chế biến kỹ bạn có nguy cơ nhiễm khuẩn nguy hại tới sức khỏe. Theo nguyên cứu khoa học từng công bố trong một con ốc có thể chứa tới từ 3000-6000 ký sinh trùng giun ống. Chính vì vậy, nếu ăn ốc, bạn phải nấu thật chín đừng bao giờ ăn ốc chín tái kẻo rước họa vào thân Nem chua: Trong thành phần của nem chua được làm từ bì lợn chưa chín và giúp lên men tự nhiên cho tới khi đạt vị chua thì có thể sử dụng được. Vì vậy, trong nem chua thường chứa nhiều vi khuẩn, bệnh nhiễm giun xoắn… khi chúng ta ăn phải nem chua có dịch bệnh dễ mắc suy hô hấp, rối loạn tâm thần như cuồng sảng hoặc ngủ gà, huyết áp hạ, mạch nhanh nhỏ... Ngoài ra, còn nhiều bệnh nguy hiểm như sán lá gan có trong nem chua. Theo các chuyên gia khuyến cáo để phòng bệnh, người dân không ăn thịt lợn tái, gỏi sống, không ăn nem chua để tránh nhiễm bệnh vào người. Rau sống: Trong thành phần của rau sống chứa khá nhiều vi khuẩn, các loại sán trưởng thành nằm trong ruột người, rồi đẻ ra trứng và xuất hiện trong phân người, nếu điều kiện vệ sinh kém. Khi ăn rau sống thông thường chúng ta chỉ rửa bằng nước sạch hoặc là ngâm muối. Nhưng ở nhiệt độ thông thường các loại vi khuẩn, giun sán không thể nào chết được, chúng chỉ hoàn toàn bị tiêu diệt nếu nấu ở nhiệt độ cao mà thôi. Vì vậy, khi chúng ta ăn rau sống là chúng ta đang tự hủy hoại bản thân mình bởi bất cứ lúc nào con người cũng có thể nhiễm bệnh từ những ký sinh trùng bám trên rau sống. Gỏi cá: Những món gỏi cá, nộm cá được nhiều người yêu thích thậm chí chúng còn khá đắt tiền chỉ dành cho những người thượng lưu như các món sashimi, sushi, gỏi cá hồi…. Tuy nhiên, khi ăn gỏi cá chúng ta có nguy cơ nhiễm rất nhiều ký sinh trùng có trên đó. Ngoài ra chưa kể các loại sán lá gan có thể xâm nhập vào cơ thể sẽ nhanh chóng đi vào gan và túi mật, làm hỏng gan nhanh chóng. Khi phát bệnh, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu đau nhức, đầy hơi kèm theo đau bụng khó thở… Lươn là món ăn bổ dưỡng được nhiều người yêu thích như cháo lượn, súp lươn, hợp om… Tuy nhiên, đo lươn sống ở tầng bùn lầy nên rất dễ nhiễm các loại ký sinh trùng, các loại vi khuẩn vô cùng nguy hiểm. Trong nhiệt độ cao thì các loại vi khuẩn này sẽ bị tiêu diệt, nhưng nếu bạn nấu không chín kỹ thì hoàn toàn có nguy cơ nhiễm bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe. Chính vì vậy, khi chế biến những món ăn có liên quan tới lươn bạn phải nấu chín kỹ, nhiệt độ đủ làm cho nước nóng sôi và tối thiểu phải đun sôi từ 4-5 phút mới có thể ăn và đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Hàu: Mặc dù thịt hàu mang lại rất nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng ăn hàu không đúng cách, đặc biệt là ăn hàu sống nhiễm khuẩn sẽ khiến bạn rước bệnh vào người. Do hàu sống ở bờ biển, ăn sinh vật phù du và các sinh vật trong bùn, cát, nước biển... nên khó tránh khỏi tình trạng bị ô nhiễm. Trong hàu còn chứa rất nhiều mầm bệnh như vi khuẩn Norovirus có thể gây ra viêm ruột, viêm dạ dày và Vibrio - một loại vi khuẩn gây ra bệnh tả với những triệu chứng như sốt cao, sốc nhiễm trùng, phồng rộp da, thậm chí tử vong do nhiễm trùng máu. Thịt bò tái, bít tết: Thịt bò là món ăn bổ dưỡng và chúng ta thường ăn hàng ngày, nhưng cách mà chúng ta đang ăn món bò tái, bít tết cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Ai cũng biết rằng, nếu thịt bò nấu chín sẽ dễ bị dai và mất đi hương vị thơm ngọt. Vì thế đa phần sẽ chọn cách chế biến thịt bò tái. Nhưng theo các chuyên gia sức khỏe, ăn bò tái là cách rất dễ đưa ký sinh trùng vào cơ thể. Theo Giáo sư Nguyễn Văn Đề - Nguyên trưởng bộ môn ký sinh trùng trường Đại học Y Hà Nội, thói quen ăn phở tái, thịt bò, thịt trâu tái chính là nguyên nhân gây ra bệnh sán dải bò. Một miếng bò bít tết chín tái nhìn rất hấp dẫn nhưng có thể chứa nang sán dải bò rất nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn, các chuyên gia khuyên bạn nên nấu chín thịt bò trước khi ăn. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Liên tiếp phát hiện thực phẩm bẩn tại trường mầm non Thanh Khương". Nguồn: VTV24.

