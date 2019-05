Những lợi ích "thần kỳ" của việc uống nước chanh vào buổi sáng

Ngăn ngừa sỏi thận

Sỏi thận được hình thành từ lượng canxi oxalate trong thận. Tuy nhiên, do thành phần chứa một lượng lớn hợp chất citrate, nên nước chanh có tác dụng ngăn canxi liên kết với các hợp chất khác tạo thành sỏi trong thận.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Nước chanh có chứa chất chống oxy hóa (vitamin C) rất hiệu quả, giúp bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại. Ngoài ra, flavonoid có trong chanh cũng được biết với tác dụng cải thiện lưu thông máu, giảm quá trình oxy hóa và giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Một cốc chanh tươi vào buổi sáng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. (Ảnh: Boldsky)

Hỗ trợ giảm cân



Do chứa rất ít calo, nên nước chanh là thức uống rất tốt cho những người đang có ý định giảm cân. Uống nước chanh vào buổi sáng giúp bạn có cảm giác no hơn, tăng cường quá trình trao đổi chất, qua đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Uống nước chanh ấm vào buổi sáng giúp hệ tiêu hóa được “khởi động”, hoạt động hiệu quả hơn, khiến việc tiêu hóa thức ăn cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra, nước chanh có tác dụng như thuốc nhuận tràng, có thể giúp ngăn ngừa táo bón và ngăn ngừa tích tụ độc tố trong cơ thể.

Bảo vệ sức khỏe răng miệng

Theo các chuyên gia, vitamin C (axit ascorbic) có trong chanh có thể làm giảm sự phát triển của vi khuẩn trong miệng và giúp giữ cho miệng của bạn luôn sạch sẽ.

Ngoài ra, uống nước chanh vào buổi sáng cũng sẽ kích thích nước bọt của bạn, ngăn ngừa tình trạng khô miệng và loại bỏ chứng hôi miệng rất hiệu quả.

Cung cấp năng lượng

Chanh chứa một lượng kali tốt cần thiết cho hoạt động của tế bào và trao đổi chất. Kali là một chất điện giải cung cấp năng lượng cho cơ thể bạn, hỗ trợ trong cho hệ thống thần kinh và cơ, xương được khỏe mạnh.

Bảo vệ da và tóc



Các vitamin C có trong chanh có tác dụng kỳ diệu đối với làn da. Một nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, việc tăng lượng vitamin C có trong chanh giúp chống lại các gốc tự do và làm cho da bạn có ít xuất hiện nếp nhăn hơn.

Ngoài ra, vitamin C có trong chanh cũng góp phần tổng hợp collagen, hỗ trợ hấp thu sắt tốt hơn, giúp tạo nên các mô liên kết dưới da và bảo vệ tóc rất tốt.

Cần chú ý gì khi uống nước chanh vào buổi sáng?

Theo các chuyên gia, không nên quá lạm dụng uống nhiều nước chanh . Bởi điều đó sẽ làm dạ dày bị kích thích, tăng lượng axit, lâu dần sẽ khiến bạn bị viêm loét dạ dày hoặc viêm loét tá tràng.

Thời điểm uống nước chanh tốt nhất là sau bữa ăn sáng từ 1 đến 2 tiếng. Không nên uống quá sớm hoặc quá sát bữa ăn. Khi dùng nên dùng chanh tươi pha nước để tận dụng tối đa hiệu quả của thực phẩm này.

Do trong chanh có chứa axit citric có thể làm mòn men răng, khiến răng dễ bị sâu và yếu, nên để hạn chế rủi ro, khi uống bạn nên dùng ống hút hoặc súc miệng kỹ sau khi sử dụng nước chanh. Ngoài ra, những người có tiền sử mắc các vấn đề về dạ dày cũng không nên dùng chanh.