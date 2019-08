Những lợi ích sức khỏe kỳ diệu của quất hồng bì cực ít người biết

Quất hồng bì đang vào mùa và được rất nhiều người yêu thích. Không chỉ là một thứ quả để ăn vặt, người ta còn ăn hồng bì để chữa bệnh. Ảnh: media. Một trong những công dụng nổi tiếng của quất hồng bì đó chính là kích thích hệ hô hấp, giúp long đờm, giảm ho ở trẻ hoặc ho do cảm rất tốt. Ảnh: laodong. Bạn chỉ cần hấp quả hồng bì tươi với đường, cho trẻ ăn ngày 3 lần. Sau vài ngày bệnh sẽ giảm nhanh chóng. Ảnh: suckhoedoisong. Bên cạnh đó, quất hồng bì còn giúp làm dịu họng, giảm đau rát và giảm ho do viêm họng. Ảnh: alobacsi. Nhiều người còn dùng lá hồng bì nấu nước gội đầu thường xuyên có tác dụng làm sạch da đầu, trị gàu và trơn tóc. Ảnh: caygiongdaihocnongnghiep. Trong khi đó, vỏ thân hoặc rễ cây quất hồng bì kết hợp với khế chua còn được sử dụng để kích thích tiêu hóa và phòng bệnh cho phụ nữ sau sinh. Ảnh: viet-time. Một công dụng của quả quất hồng bì đó chính là chữa nấc cụt. Ảnh: laodong. Bạn chỉ cần lấy 15 – 20 quả quất hồng bì chín, dầm nát kết hợp với 1 thìa cà phê đường hoặc mật ong, hấp cách thủy rồi pha nước uống. Ảnh: bacsiviemmuiviemxoang. Ngoài ra, ít người biết rằng quả quất hồng bì còn có tác dụng cầm nôn mửa. Ảnh: vov. Bạn chỉ cần nhai quả hồng bì tươi nhai cả vỏ, nuốt nước dần dần sẽ thấy tác dụng cầm nôn mửa, say tàu xe rất hiệu quả. Ảnh: viemphequan.

