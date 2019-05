Những lợi ích sức khỏe không ngờ từ quả dưa lưới

Tăng cường miễn dịch

Với nguồn vitamin C phong phú, dưa lưới là một trong những loại trái cây tốt nhất cần có trong chế độ ăn uống hàng ngày. Ngoài vitamin C, dưa lưới còn chứa vitamin A, beta-carotene và chất phytochemical có tác dụng chống lại bệnh tật do các vi rút bên ngoài gây ra.

Vitamin C cũng kích hoạt việc sản xuất các tế bào bạch cầu, rất hữu ích trong việc tiêu diệt nhiều vi khuẩn, vi rút và các chất độc hại khác gây nguy hiểm cho cơ thể bạn.

Giúp duy trì lượng nước của cơ thể trong mùa hè nắng nóng

Do có hàm lượng nước cao, dưa lưới là một trong những loại trái cây mùa hè được yêu thích nhất. Bạn có biết, nước chiếm 90% trong 1 quả dưa. Dưa lưới sẽ cung cấp một lượng nước cần thiết cho cơ thể bạn trong mùa hè đầy nắng.

Cải thiện thị lực

Dưa lưới có nhiều chất chống oxy hóa beta-carotene hỗ trợ sức khỏe tổng thể của mắt. Loại quả này có chứa zeaxanthin đặc biệt tốt cho thị lực của bạn và cũng ngăn ngừa các vấn đề về thị lực liên quan đến tuổi tác.

Điều hòa huyết áp

Đối với những bệnh nhân bị tăng huyết áp, dưa lưới sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Là loại trái cây giàu kali hoạt động như một loại thuốc giãn mạch. Nó làm thư giãn các mạch máu, do đó giúp dòng máu chảy trơn tru, giúp kiểm tra thêm mức huyết áp.

Bên cạnh đó, dưa lưới làm mặt nạ cũng rất tốt.

Mặt nạ cho da dầu

Lấy 1 muỗng canh bột mì, 2 muỗng canh dưa xay nhuyễn và thêm một nửa muỗng nước chanh tạo một hỗn hợp mịn và thoa trên da của bạn. Để đến khi mặt nạ khô lại, dùng tay ướt xoa nhẹ. Sau đó rửa mặt lại với nước lạnh và thoa gel dưỡng ẩm.

Mặt nạ cho da khô

Lấy 1 muỗng canh bột yến mạch, thêm 2 muỗng canh dưa lưới xay nhuyễn và thêm một ít bột nghệ. Trong 5 - 7 phút, nhẹ nhàng xoa theo hướng tròn trên da của bạn và sau đó rửa sạch bằng nước.

Hoặc bạn cũng có thể dùng mặt nạ giấy nhúng vào nước ép dưa và đắp nó lên mặt. Đợi sau 5 - 7 phút, tháo lớp mặt nạ và rửa sạch mặt với nước lạnh.

Làm mềm mượt tóc

Sử dụng dưa xay nhuyễn và nước hoa hồng trộn thành một hỗn hợp sệt. Thoa hỗn hợp lên trên mái tóc ướt của bạn và rửa sạch sau 10 phút với nước. Bạn sẽ có một mái tóc mềm mượt trông thấy.

