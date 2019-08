Những loại trái cây mà người bị bệnh thận không nên ăn

Quả khế: Chất caramboxin cùng với lượng acid oxalic cao trong khế có thể coi như một chất độc cho hệ thần kinh và đặc biệt nguy hiểm với người bị sạn thận. Quả quýt: Khi bị suy thận các bạn cần hạn chế ăn quýt, vì quýt giàu vitamin C, nó có khả năng làm chuyển hóa vitamin C thành oxalate không tốt cho thận. Quả dứa: Do dứa có nhiều bromelain làm hòa tan lượng hemaleucin và casein không tốt cho người bị suy thận. Quả chuối: Chuối có nhiều hàm lượng kali – thành phần này không tốt cho hoạt động của thận, gây suy thận cấp. Quả bơ: Tương tự như chuối, bơ có chứa hàm lượng kali cao, gây áp lực cho hoạt động của thận vì vậy bạn nên hạn chế ăn chúng. Dưa hấu: Những người mắc bệnh thận, suy thận có thể bị tăng rủi ro mắc bệnh tim mạch nếu ăn dưa hấu, do hàm lượng cao kali có trong loại quả này. Quả lựu: Bệnh nhân nhiễm trùng đường tiết niệu không nên ăn lựu mặc dù nó rất tốt cho nhóm người khỏe mạnh. Ăn lựu có thể khiến bệnh trở nên nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng xấu đến tình trạng bệnh.

