Những loại trái cây gây co bóp tử cung mẹ bầu nên tránh xa

Dứa



Dứa đứng đầu danh sách những loại trái cây bà bầu không nên ăn, đặc biệt là trong giai đoạn 3 tháng đầu. Trong quả dứa có chứa chất bromelain có khả năng làm mềm tử cung, đồng thời gây các cơn co thắt tử cung khiến mẹ bầu dễ bị sảy thai. Một số chị em ăn nhiều dứa hoặc uống nước ép dứa khi mang thai bị tiêu chảy hoặc dị ứng do rát lưỡi. Đu đủ xanh có mủ trắng gây sảy thai

Nhiều chị em rất thích lựa chọn đu đủ xanh làm nguyên liệu cho các món salad hoặc nước chấm. Tuy nhiên, trong trái đu đủ xanh hoặc đu đủ chưa chín hẳn có chứa mủ trắng và nhiều loại enzymes có thể gây co thắt t.ử cung. Nếu ăn đu đủ xanh trong thai kỳ, mẹ bầu có nguy cơ cao bị sảy thai. Ngược lại trái đu đủ chín lại rất có lợi cho thai phụ, bạn cần mua đu đủ chín hẳn và tốt nhất là loại chín cây để ăn tránh trường hợp mua phải đu đủ tẩm ướp hóa chất để kích chín sẽ rất nguy hiểm. Nhãn



Theo Đông y, quả nhãn mùi thơm vị ngọt, thuộc tính ôn nhiệt, chứa nhiều khoáng chất, vitamin A, C, kali, photpho, magie và sắt nên rất tốt cho cơ thể nhưng đối với phụ nữ mang thai lại không nên ăn nhãn.

Nguyên do là khi phụ nữ mang thai, thân nhiệt tăng lên nhất là trong 3 tháng đầu của thai kì, mà quả nhãn lại có tính nóng, phụ nữ mang thai ăn vào sẽ tăng nhiệt cho thai, dễ gây ra khí huyết không điều hòa, đầy hơi, nôn mửa, nếu ăn nhiều nhãn sẽ xuất hiện hiện tượng nhiệt, đau bụng, xuất huyết gây ra tình trạng dọa sảy, sảy thai, đẻ non. Quả đào dễ gây dị ứng, ngứa

Nhiều mẹ bầu sợ ăn đào vì lời đồn thổi ăn đào con dễ bị câm. Thực tế thì không phải như vậy, quả đào có vị ngọt nhưng mang tính nóng. Khi ăn nhiều đào, mẹ bầu có nguy cơ xuất huyết do nóng trong. Vỏ đào có nhiều lông, nếu ăn không gọt quả có thể gây dị ứng ngứa rát cổ họng, phát ban. Đây mới là lý do thực sự người ta khuyên mẹ bầu không nên ăn đào. Táo mèo



Táo mèo là loại trái cây tốt cho sức khỏe, được dùng trong đông y làm thuốc chữa bệnh trị tăng huyết áp, kích thích tiêu hóa … tuy nhiên nó lại là thứ nguy hiểm cho các mẹ bầu khi mang thai, nhất là những tháng đầu của thời kì thai nghén. Có nhiều nghiên cứu cho thấy táo mèo có tác dụng kích thích tử cung khiến tử cung co bóp và thu nhỏ lại, điều này dễ khiến cho các mẹ bầu bị sảy thai và sinh non. Quả mận không nên ăn trong 3 tháng đầu thai kỳ

Mặc dù quả mận chứa nhiều chất dinh dưỡng như sắt, vitamin A, kali, phốt-pho… và cũng không có ai nghiêm cấm mẹ bầu không được ăn mận nhưng nếu chị em ăn nhiều mặn rất dễ bị táo bón, xuất huyết và ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Do đó, quả mận cũng nằm trong diện những loại trái cây bà bầu không nên ăn, đặc biệt là trong 3 th.á.n.g đầu mang thai. Quả ổi gây táo bón

Ổi không hề lành tính với mẹ bầu như nhiều người vẫn tưởng. Thực tế ổi là loại trái cây có công dụng hỗ trợ điều trị cao huyết áp, đái tháo đường, làm đẹp da nhưng phụ nữ mang thai nên hạn chế ăn ổi vì nó có tính nóng. Khi ăn cần gọt vỏ nếu không dễ bị táo bón. Nho không nên ăn trong 3 tháng cuối thai kỳ



Trong quả nho có chứa lượng lớn resveratrol – một chất độc nguy hiểm với phụ nữ mang thai. Ăn nhiều no cũng có thể gây mất nước, tiêu chảy. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên rằng bà bầu cần tránh ăn nho trong 3 tháng cuối mang thai. Dưa hấu hoặc dưa hấu để lạnh cần hạn chế ăn

Bản thân dưa hấu có chứa một lượng đường lớn, nếu thường xuyên ăn dưa hấu dễ khiến mẹ bầu bị tăng lượng đường trong máu dẫn tới nguy cơ tiểu đường thai kỳ. Thêm nữa khi ăn dưa hấu lạnh, chị em còn có nguy cơ bị đau bụng tiêu chảy. Quả vải



Mẹ bầu vẫn có thể ăn một vài quả vải trong ngày nhưng chỉ thỉnh thoảng nên ăn, không ăn thường xuyên. Vải có tính nóng dễ làm mẹ bầu nổi mụn, rôm sảy. Bên cạnh đó những chị em có tiền sử tiểu đường, thừa cân béo phì không nên ăn vải vì trong quả vải chứa hàm lượng đường rất cao. Chuối tiêu không ăn khi đói

Nhiều người cho rằng phụ nữ mang thai nên ăn các loại chuối tây quả nhỏ sẽ lành hơn là ăn chuối tiêu. Đặc biệt bà bầu không được ăn chuối tiêu khi đang đói bụng vì chuối có chứa nhiều magiê. Ăn chuối khi đói sẽ gây ra hiện tượng mất cân bằng magiê và canxi trong máu gây ảnh hưởng đến hệ tim mạch. Mãng cầu gây nóng trong người

Một ly sinh tố mãng cầu là lựa chọn yêu thích của nhiều chị em vì hương vị thơm ngon, chua ngọt của loại trái cây này. Nhưng mãng cầu lại rất nóng dễ khiến bà bầu bị nóng trong vì vậy người ta cũng khuyến cáo chị em bầu bí nên hạn chế ăn mãng cầu, tốt nhất là dưới 3 quả/tuần.

