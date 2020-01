Những loại trái cây ăn thả ga mà không sợ tăng cân

Dâu tây: Dâu tây là trái cây có hàm lượng đường rất thấp nhưng hàm lượng chất chống oxy hóa và vitamin C lại cao rất tốt cho sức khỏe. Dâu tây giúp tăng cường sự trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân. Ảnh: Boldsky. Dưa chuột có 97% là nước nên đây là loại thực phẩm lợi tiểu nhất, làm tăng tốc độ giảm cân. Dưa chuột giàu vitamin K, có lượng calo rất thấp, chỉ 12 calo/100g. Dưa lưới: Quả này rất phổ biến và chỉ chứa 11g đường trên mỗi trái. Hàm lượng kali và vitamin K trong dưa lưới có thể giúp giảm cân bằng cách cải thiện tỷ lệ trao đổi chất của bạn. Táo chỉ chứa dưới 10 g đường cho mỗi quả, vì vậy, nó là thực phẩm an toàn cho những người có vấn đề cân nặng và tiểu đường. Ngoài ra, nó cũng có thể cải thiện sức khỏe của bạn nói chung, vì nó có nhiều chất chống oxy hóa. Ảnh: Boldsky. Bưởi giúp bạn điều chỉnh mức đường trong máu. Ngoài ra, bưởi còn chứa nhiều vitamin C và do giá trị calo thấp, chúng có thể giúp bạn giảm cân đáng kể. Ổi là loại quả thông dụng được rất nhiều người yêu thích bởi nó có tính năng giảm cân hiệu quả. Trong ổi giàu kali, giúp đốt cháy chất béo và kiểm soát cơn đói. Lê thích hợp cho những người đang ăn kiêng vì quả lê là trái cây có hàm lượng đường thấp nhưng có hàm lượng nước cao. Vì vậy nó có thể làm đầy dạ dày trong một thời gian khá dài. Ngoài ra, lê cũng chứa chất xơ cao, rất có lợi cho hệ thống tiêu hóa. Dâu đen: Quả này chứa các chất chống oxy hóa và vitamin C. Ngoài ra, chúng có hương vị tuyệt vời. Do hàm lượng calo thấp, dâu đen thích hợp với những người thừa cân, thậm chí đối với những người đang có chế độ ăn kiêng trong một thời gian dài. Ảnh: Brightside.Quả cam: Cam là một trong những trái cây có hàm lượng vitamin C cao nhất. Lớp cùi trắng bên trong vỏ cam, chứa rất nhiều chất xơ, giúp giảm cholesterol. Vì vậy, tốt hơn là bạn nên ăn cả lớp cùi trắng này. Ảnh: Brightside. Quả việt quất: Quả việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn bất kỳ loại trái cây nào khác. Vì vậy, một cốc nước ép việt quất sẽ giúp bạn cân bằng chế độ ăn uống. Loại quả này còn chứa ít calo, vì vậy, bạn không phải lo lắng về nguy cơ tăng cân. Ảnh: Brightside. Dứa nổi tiếng là loại thực phẩm dành cho người giảm cân, loại quả này chỉ chứa 33 calo/100g. Nó chứa bromelain tự nhiên là một loại enzym giúp đốt cháy chất béo, loại bỏ mỡ bằng cách phá hủy mô tế bào mỡ. Ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

