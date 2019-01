Những loại nước uống rẻ bèo mà làm sạch thận cực hiệu quả

Nước chanh nổi tiếng là một trong những loại đồ uống siêu rẻ ở Việt Nam có khả năng giải độc thận cực hiệu quả. Ảnh: hellobacsi. Do có tính axit tự nhiên làm tăng mức axit citric trong nước tiểu nên uống nước chanh là cách đơn giản để giảm sự hình thành sỏi trong thận. Ảnh: khoevadep. Râu ngô tưởng chừng là thứ bỏ đi nhưng kỳ thực đây là một loại thảo dược có tác dụng lợi tiểu, làm sạch thận rất tốt. Ảnh: dayphache. Uống nước râu ngô thường xuyên sẽ hỗ trợ thải chất độc qua thận và bàng quang, đồng thời có tác dụng giảm viêm do râu ngô có khả năng khử trùng mạnh đường tiết niệu. Ảnh: tinmoi. Cà rốt chứa carotene - thành phần giúp cơ thể chống lại mầm mống gây ung thư, loại bỏ độc tố và kim loại nặng từ thận. Ảnh: beemart. Do đó, sử dụng nước ép cà rốt là một cách hiệu quả giúp bạn làm sạch thận. Ảnh: toinayangi. Ngoài nước chanh, nước râu ngô hay nước ép rốt, nước dừa cũng được xem là thứ nước uống quen thuộc giúp thải độc thận. Ảnh: hellobacsi. Bồ công anh từ lâu đã được coi là loại thảo mộc có tác dụng lợi tiểu, giúp cơ thể có thể loại bỏ chất thải hiệu quả. Ảnh: bestie. Nước bồ công anh còn rất hữu ích trong việc làm dịu đường tiết niệu và đối phó với bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu. Ảnh: hellobacsi. Nước ép dứa cũng làm sạch thận hiệu quả bởi nó có chứa chất dinh dưỡng có nguồn gốc thực vật gọi là bromelain, đảm bảo chức năng hoạt động cho thận. Ảnh: 7monngonmoingay.

