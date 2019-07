Những loại nước trái cây tăng cường miễn dịch cực tốt khi bạn ốm

1. Táo, cà rốt và cam: Công thức nước ép gồm cà rốt, táo và cam là một sự kết hợp nước ép trái cây tuyệt vời giúp cơ thể bạn tự bảo vệ chính nó và chống lại nhiễm trùng. Ảnh: cooky. Không chỉ thơm ngon, công thức nước ép trái cây này còn mang đến cho bạn hàng loạt chất dinh dưỡng như vitamin A, B-6 và C, kali, axít folic. Ảnh: healthline. 2. Cam và bưởi: Công thức nước trái cây này cung cấp cho bạn hàm lượng lớn vitamin C - loại vitamin có đặc tính chống oxy hóa và các đặc tính khác giúp bảo vệ các tế bào của bạn khỏi các chất gây hại cho cơ thể. Ảnh: 6monngonmoingay. Nước ép cam và bưởi chứa nhiều vitamin A, B-6 và C, axít folic và kẽm. Ảnh: healthline. 3. Nước ép cà chua: Nước ép cà chua rất giàu folate, giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng. Bạn nên tự làm cho mình một lý nước ép cà chua để đảm bảo vệ sinh và nguyên chất. Ảnh: tgdd.Nước ép cà chua rất nhiều vitamin A và C, sắt và folate. Ảnh: healthline. 4. Cải xoăn, cà chua và cần tây: Đây chắc chắn là một trong những công thức nước ép rau củ giúp tăng cường hệ miễn dịch một cách tuyệt vời khi cơ thể bạn không khỏe. Ảnh: ihph. Nước ép cải xoăn, cà chua và cần tây cung cấp cho bạn vitamin A và C, magiê, kali, sắt và các axit béo. Ảnh: healthline. 5. Củ cải, cà rốt, gừng và nghệ cũng là công thức nước ép mang lại nhiều lợi ích cho hệ miễn dịch. Ảnh: healthline. 6. Công thức dâu tây và xoài cũng tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn, đặc biệt là ở người lớn tuổi. Ảnh: healthline.

1. Táo, cà rốt và cam: Công thức nước ép gồm cà rốt, táo và cam là một sự kết hợp nước ép trái cây tuyệt vời giúp cơ thể bạn tự bảo vệ chính nó và chống lại nhiễm trùng. Ảnh: cooky. Không chỉ thơm ngon, công thức nước ép trái cây này còn mang đến cho bạn hàng loạt chất dinh dưỡng như vitamin A, B-6 và C, kali, axít folic. Ảnh: healthline. 2. Cam và bưởi: Công thức nước trái cây này cung cấp cho bạn hàm lượng lớn vitamin C - loại vitamin có đặc tính chống oxy hóa và các đặc tính khác giúp bảo vệ các tế bào của bạn khỏi các chất gây hại cho cơ thể. Ảnh: 6monngonmoingay. Nước ép cam và bưởi chứa nhiều vitamin A, B-6 và C, axít folic và kẽm. Ảnh: healthline. 3. Nước ép cà chua: Nước ép cà chua rất giàu folate, giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng. Bạn nên tự làm cho mình một lý nước ép cà chua để đảm bảo vệ sinh và nguyên chất. Ảnh: tgdd. Nước ép cà chua rất nhiều vitamin A và C, sắt và folate. Ảnh: healthline. 4. Cải xoăn, cà chua và cần tây: Đây chắc chắn là một trong những công thức nước ép rau củ giúp tăng cường hệ miễn dịch một cách tuyệt vời khi cơ thể bạn không khỏe. Ảnh: ihph. Nước ép cải xoăn, cà chua và cần tây cung cấp cho bạn vitamin A và C, magiê, kali, sắt và các axit béo. Ảnh: healthline. 5. Củ cải, cà rốt, gừng và nghệ cũng là công thức nước ép mang lại nhiều lợi ích cho hệ miễn dịch. Ảnh: healthline. 6. Công thức dâu tây và xoài cũng tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn, đặc biệt là ở người lớn tuổi. Ảnh: healthline.