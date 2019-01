Những loại hải sản cực bổ nhưng nhìn lại thấy ghê sợ

Tu hài: Nếu nhìn thấy những con tu hài to, còn sống, chắc hẳn nhiều du khách sẽ giật mình khi liên tưởng ngay đến hình ảnh bộ phận nhạy cảm của đàn ông. Thế nhưng đây lại là loại hải sản cực bổ có vị ngọt thanh mát và giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh: Internet. Nhiều người săn lùng món ăn này với hy vọng cải thiện khả năng sinh lý của phái mạnh với quan niệm “ăn gì bổ nấy”. Ảnh: Dulichmuine. Chưa rõ tác dụng bổ thận tráng dương nhưng các chuyên gia dinh dưỡng đều công nhận món ăn này có vị thơm ngon, hấp dẫn khó cưỡng. Các món ngon từ tu hài phải kể đến gồm: tu hài nướng mỡ hành, nấu cháo, luộc, hấp chua cay… Ảnh: Giadinh.TV. Cá dương vật (Penis fish) thật ra không phải là cá mà là một loại giun thìa có tên khoa học là Unicinctus Urechis. Loài sinh vật đặc biệt này thường sống tập trung ở vùng biển phía Bắc Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ảnh: Hình dạng bên ngoài của Gaebul rất giống với “của quý” của nam giới. Chính vì lý do này mà không ít thực khách đã phải “bỏ chạy” khi được tận mắt nhìn thấy nó, không dám thử dù món ăn này được quảng cáo là rất ngon và bổ dưỡng. Món cá dương vật sống này thường được phục vụ kèm nước sốt đặc biệt được làm từ dầu vừng và muối. Tuy vẻ ngoài hơi nhạy cảm và có phần đáng sợ nhưng nếu thực khách nào biết thưởng thức và đã quen ăn thì đều cho rằng đây là một món ngon đáng thử. Sá sùng là một loại hải sản thân mềm, có nhiều ở các vùng biển Việt Nam. Tùy theo vùng miền mà sá sùng mang tên gọi khác nhau như sâm đất, bi bi, con cạp đất…Hải sản này có hương vị rất ngon, nếu chế biến đúng cách nó sẽ rất giòn, nhai rất thích. Sá sùng có da trơn nhẵn, thay đổi theo màu sắc môi trường. Khi còn tươi, sá sùng có độ dài khoảng 5 đến 10 cm, cá biệt có con dài đến 15-40 cm, đường kính 20 cm, nặng từ 1 đến 3 kg. Bên cạnh đó, sá sùng rất giàu axit amin, bổ dưỡng không thua kém bào ngư. Người ta nói rằng đây là món ăn rất tốt để bổ thận và tráng dương cho đàn ông, do đó nó đã bị khai thác rất nhiều. Hải sâm: Mang hình dáng hơi nhảy cảm nên ngay từ xa xưa, hải sâm đã được mệnh danh là “nhân sâm của biển cả”. Có nhiều y gia đã coi thịt hải sâm ngang tầm với tám món ăn cao lương mỹ vị nổi tiếng “bát trân” của phương Đông sử dụng trong cung đình. Tác dụng bổ thận, tráng dương, ích tinh, có lợi cho chuyện phòng the là một trong những lợi ích tuyệt vời mà hải sâm mang lại. Người ta thường kết hợp hải sâm cùng với các nguyên liệu và các vị thuốc khác để điều chế thành các món ăn, bài thuốc đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nguồn ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

