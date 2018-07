Những loại cá cực ngon nhưng kịch độc, ai đi biển tuyệt đối không ăn

Cá nóc có chứa tetrodotoxin (C11H17O8N3), chất độc thần kinh, rất độc, gây tử vong cao. Đặc biệt, tetrodotoxin tan trong nước, không bị nhiệt phá huỷ, nấu chín hay phơi khô, sấy, độc chất vẫn tồn tại. Loài cá cực ngon này lại chứa chất kịch độc này có thể gây tử vong nếu chế biến sai cách. Máu, mắt, buồng trứng, gan, bộ phận sinh dục, da cá nóc là những bộ phận có chứa loại chất độc này. Mặc dù thịt không độc, nhưng khi cá chết, ươn hoặc va đập, chất độc từ các bộ phận trên sẽ ngấm vào cơ gây độc toàn bộ. Một trong những loại cá chứa chất kịch độc khác là cá bống vân mây. Ở nước ta, cá bống vân mây tập trung nhiều ở các tỉnh ven biển miền Trung. Theo các nhà khoa học, trong cá bống vân mây có độc tố tetrodotoxin, tương tự như độc tố của cá nóc. Thịt cá trắm ngon và bổ dưỡng được nhiều bà nội trợ chọn mua chế biến cho bữa ăn gia đình. Thế nhưng, mật cá trắm rất độc bởi có chứa alcool gây xuất huyết, tổn thương nội tạng, đặc biệt là ống thận. Cá có trọng lượng càng lớn, chất độc càng cao. Hiện, nhiều người do chưa phân biệt được con so và con sam biển nên đã sử dụng nhầm dẫn đến ngộ độc, thậm chí nguy kịch tính mạng. Trong con so biển có chứa chất tetrodotoxi - một chất cực độc giống độc tố của cá nóc. Cá kiếm chứa hàm lượng thủy ngân cực cao. Một con cá kiếm có chứa khoảng 976 ppm (phần triệu) thủy ngân. Hàm lượng này có thể gây ngộ độc cho người ăn. Cá ngừ vây xanh và cá ngừ mắt to là hai loại cá mà bạn không nên ăn. Hai loài các này chứa hàm lượng thủy ngân rất cao, chỉ sau cá kiếm. Các mập là một loài cá tuyệt đối không nên ăn vì nó chứa hàm lượng thủy ngân cao. Ngoài ra, cá mập còn là loại cá độc vì nó sống nhờ vào việc ăn các loài cá khác, mà những loài cá đó cũng chứa chất độc không kém. Ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

