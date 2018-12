Những lầm tưởng chết người về thuốc lá điện tử

Thuốc lá điện tử là một vật dụng thay thế thuốc lá truyền thống do dược sĩ người Trung Quốc Hon Lik phát minh và được cấp bằng sáng chế hồi năm 2003. Cho đến thời điểm hiện tại, thuốc lá điện tử là mặt hàng được bán rất chạy trên toàn thế giới và được giới trẻ đặc biệt ưa chuộng. Đa số mọi người đều lầm tưởng rằng thuốc lá điện tử ít gây hại cho sức khỏe và có thể giúp cai thuốc lá. Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn trái ngược. Dưới đây là những sự thật đáng sợ về loại thuốc lá công nghệ này.

1. Thuốc lá điện tử độc hại hơn thuốc lá thông thường

Một điếu thuốc lá điện tử (e-cigarette) hoạt động nhờ bộ pin lithium, có một ống đổ đầy chất lỏng nicotine và một buồng bay hơi. Khi rít “điếu” thuốc, bộ pin sẽ cấp điện cho thiết bị để đun nóng chất nicotin và làm nó bay hơi để người dùng hút vào miệng như điếu thuốc lá thông thường. Hàm lượng nicotine sẽ thay đổi từ 0 đến cực cao hoặc 24 đến 36 mg/ml khí thở.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện nay chưa có bằng chứng quốc tế cho thấy thuốc lá điện tử là an toàn và có tác dụng cai nghiện thuốc lá điếu thông thường. Vì bên cạnh chất nicotin, các thành phần chính của dịch lỏng trong thuốc lá điện tử còn bao gồm propylene glycol (có hoặc không có glycerol) và các chất tạo hương chứa thành phần gây ung thư.

Theo kết luận của các nhà khoa học Mỹ trong công trình nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y Khoa New England (số ra ngày 21/1/2015), những người thường xuyên sử dụng thuốc lá điện tử có nguy cơ mắc các bệnh ung thư cao gấp 15 lần so với những người hút các loại thuốc lá thông thường.

Ngoài ra, một số nghiên cứu khác cũng cho thấy, người sử dụng thuốc lá điện tử thường bị giảm chức năng phổi, cản trở đường thở và thay đổi tế bào.

2. Thuốc lá điện tử ảnh hưởng và gây hại đối với người xung quanh

Nhiều người cho rằng, thuốc lá điện tử không hề gây hại cho người xung quanh vì nó không phải châm lửa, không tro, không khói, không CO2 và không có mùi.

Tuy nhiên, theo WHO, các bằng chứng hiện tại cho thấy rằng dung dịch có trong thuốc lá điện tử khi bị đốt nóng không hoàn toàn tạo ra chỉ là “hơi nước” như thường được quảng cáo. Việc sử dụng thuốc lá điện tử sẽ gây ra các mối đe dọa nghiêm trọng tới trẻ vị thành niên và thai nhi. Ngoài ra, nó còn làm tăng nguy cơ phơi nhiễm nicotin và nhiều chất độc khác của người không hút thuốc và những người xung quanh.

3. Các hãng sản xuất thuốc lá điện tử “gian lận” về chất lượng

Mặc dù đã được lưu hành trên thị trường thế giới hơn 10 năm nay, song chưa có bất cứ nghiên cứu nào khẳng định về mức độ an toàn của thuốc lá điện tử. Kiểm soát chất lượng là một trong những vấn đề chính mà các chuyên gia y tế lưu ý đối với thuốc điện tử.

Họ lập luận rằng các nhà sản xuất có thể không tiết lộ tất cả các thành phần hóa học được sử dụng trong các sản phẩm. Điều này có nghĩa là người sử dụng không thể biết chính xác những gì họ đang hít vào phổi.

Dung dịch được sử dụng trong thuốc lá điện tử chứa nicotin và các chất gây ung thư hàng đầu

Ví dụ, hồi năm 2009, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA ) của Mỹ đã phát hiện một số ống nicotin lỏng chứa khoảng 1% diethylene glycol (DEG) - một chất độc có trong dung dịch chống đông. Ngoài ra, lượng chất Formaldehyde do thuốc lá điện tử tạo ra khi đốt nóng chất lỏng chứa nicotine và chất tạo mùi thơm bên trong thiết bị là một chất hóa học độc hại có khả năng gây ung thư, thường được sử dụng trong chế tạo vật liệu xây dựng và bảo quản thi hài.



Điều đáng nói là các nhà sản xuất thuốc lá điện tử cũng không tiến hành các nghiên cứu cần thiết và né tránh công bố thông tin về những ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe khi người dùng hít nicotine lâu dài.

4. Thuốc lá điện tử gây nghiện thêm cho giới trẻ

Thuốc lá điện tử từng được kỳ vọng sẽ giúp cai được thuốc lá và giảm các tác hại, nhưng thực tế lại đang gây nghiện cho ngày càng nhiều người trẻ.

Chỉ cần hút thử một vài lần, thuốc lá điện tử sẽ làm bạn nghiện ngập

Trong nhiều cuộc thăm dò dư luận được tiến hành tại Việt Nam, nhiều người trẻ cho biết vì nghĩ thuốc lá điện tử không độc hại như thuốc lá thông thường, nên họ đã hút thử và sau đó nghiện luôn, không dừng hút được.



Một số bạn trẻ còn nhận xét: “So với thuốc lá thông thường, loại này cho ra nhiều khói hơn, cảm nhận được nhiều vị hơn và nếu không hút sẽ thấy thiếu thiếu, khó chịu”.

5. Nguy cơ cháy nổ gây thương tích cao

Thuốc lá điện tử phát nổ tan tành

Hầu hết các nhà sản xuất thuốc lá điện tử đều quảng cáo loại thuốc lá công nghệ này an toàn, thậm chí còn an toàn hơn thuốc lá thông thường do không cần đến lửa, không tạo tro và khói khi hút. Song trên thực tế, hàng loạt vụ thuốc lá điện tử phát nổ gây thương tích cho người hút đã được ghi nhận ở nhiều nước trên thế giới, như Pháp, Mỹ, Anh, Trung Quốc...



Anh Andrew Hall ở bang Idaho (Mỹ) cũng từng cho biết anh đã phải trải qua cơn đau dữ dội khi thuốc lá điện tử phát nổ bên trong miệng