Những kiểu phối áo quây sexy được sao Việt yêu thích

Kiểu áo quây sexy ngắn cũn, mỏng manh giúp Ngọc Trinh khoe vòng eo thon và xương quai xanh gợi cảm. Hiền Hồ xinh như búp bê với mái tóc ngắn. Nữ ca sĩ khéo léo khoe làn da mịn màng trắng ngần khi diện chiếc áo quây màu rêu mix cùng quần ống rộng sọc carô tone-sur-tone. Diện thiết kế áo tương tự Hiền Hồ, Hương Giang biến tấu một chút với quần kaki ống rộng màu đen, kính mát sang trọng và set phụ kiện bạch kim tinh tế. Thiều Bảo Trâm ngọt ngào nữ tính khi kết hợp áo quây màu trắng in hình dễ thương và quần jeans baggy rách gối. Nữ ca sĩ Tóc Tiên diện chiếc áo quây màu vàng hot trend cùng với quần jeans dáng rộng với điểm nhấn là chiếc thắt lưng to bản. Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh khoe trọn vai trần với mẫu áo cúp ngực tay phồng đi kèm chi tiết hở eo. Hot girl Châu Bùi khoe thân hình nóng bỏng với chiếc áo tube top chất liệu thun tăm tôn dáng. Angela Phương Trinh cũng là fan của những chiếc áo quây đơn sắc và basic. Hoàng Thùy diện áo quây gợi cảm tôn vòng một căng đầy tạo dáng trên biển. Áo quây rằn ri và quần jogger màu xanh bộ đội kết hợp cực ăn ý giúp Elly Trần vừa sexy vừa cá tính. Chi Pu cũng áp dụng công thức mix áo quây cùng quần bò ống rộng và thắt lưng bản to ấn tượng. Á hậu Hoàng Thùy với hình ảnh năng động khi diện áo quây họa tiết camo đi cùng túi đeo chéo, quần dây rút và các phụ kiện kính mắt, hoa tai hợp mốt. Việc mix chiếc quần ống rộng màu trắng với áo quây đen đã nâng set đồ của Hồ Ngọc Hà lên một đẳng cấp mới, vừa quyến rũ vừa sang chảnh. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

Kiểu áo quây sexy ngắn cũn, mỏng manh giúp Ngọc Trinh khoe vòng eo thon và xương quai xanh gợi cảm. Hiền Hồ xinh như búp bê với mái tóc ngắn. Nữ ca sĩ khéo léo khoe làn da mịn màng trắng ngần khi diện chiếc áo quây màu rêu mix cùng quần ống rộng sọc carô tone-sur-tone. Diện thiết kế áo tương tự Hiền Hồ, Hương Giang biến tấu một chút với quần kaki ống rộng màu đen, kính mát sang trọng và set phụ kiện bạch kim tinh tế. Thiều Bảo Trâm ngọt ngào nữ tính khi kết hợp áo quây màu trắng in hình dễ thương và quần jeans baggy rách gối. Nữ ca sĩ Tóc Tiên diện chiếc áo quây màu vàng hot trend cùng với quần jeans dáng rộng với điểm nhấn là chiếc thắt lưng to bản. Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh khoe trọn vai trần với mẫu áo cúp ngực tay phồng đi kèm chi tiết hở eo. Hot girl Châu Bùi khoe thân hình nóng bỏng với chiếc áo tube top chất liệu thun tăm tôn dáng. Angela Phương Trinh cũng là fan của những chiếc áo quây đơn sắc và basic. Hoàng Thùy diện áo quây gợi cảm tôn vòng một căng đầy tạo dáng trên biển. Áo quây rằn ri và quần jogger màu xanh bộ đội kết hợp cực ăn ý giúp Elly Trần vừa sexy vừa cá tính. Chi Pu cũng áp dụng công thức mix áo quây cùng quần bò ống rộng và thắt lưng bản to ấn tượng. Á hậu Hoàng Thùy với hình ảnh năng động khi diện áo quây họa tiết camo đi cùng túi đeo chéo, quần dây rút và các phụ kiện kính mắt, hoa tai hợp mốt. Việc mix chiếc quần ống rộng màu trắng với áo quây đen đã nâng set đồ của Hồ Ngọc Hà lên một đẳng cấp mới, vừa quyến rũ vừa sang chảnh. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video " Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.