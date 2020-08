Những hình xăm đáng yêu cổ vũ y bác sĩ giữa đại dịch COVID-19

Hình xăm đáng yêu về cô y tá với ánh mắt đầy quyết tâm như sự động viên, khích lệ thế giới đẩy lùi dịch COVID-19. Hình xăm nữ y tá đeo khẩu trang, mang bao tay cùng thông điệp "We can do it" như nhắn nhủ thông điệp chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh. Hình ảnh bác sĩ, y tá, nhân viên y tế qua bàn tay khéo léo của thợ xăm trở thành tác phẩm đẹp mắt cũng như giàu ý nghĩa nhân văn. Trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới, những hình xăm về COVID-19 này giống như lời cổ vũ tinh thần mọi người chung tay đẩy lùi khó khăn. Mặc dù có lúc đội ngũ y tế bị quá tải khiến họ bật khóc nhưng chắc chắn họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc và nhất định đẩy lùi dịch bệnh. Việc thường xuyên rửa tay với xà phòng, dung dịch sát khuẩn chính là cách để bạn bảo vệ sức khỏe bản thân và phòng ngừa COVID-19. Mỗi người được khuyến khích luôn mang khẩu trang khi ra đường, đồng thời giữ khoảng cách an toàn nhằm hạn chế sự lây lan của virus. Ngay cả khi hôn, cặp đôi cũng đeo khẩu trang phòng bệnh. Hình xăm chú mèo đáng yêu tuân thủ quy định đeo khẩu trang phòng dịch. Trong các món đồ chơi giữa đại dịch COVID-19, cậu bé này chỉ chọn búp bê bác sĩ như một lời khích lệ gửi tới đội ngũ y tế đang gồng mình chống dịch. Hình xăm Trái Đất có gương mặt buồn bã, đeo khẩu trang vì bị ốm như một lời nhắc nhở chúng ta thấy cần tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

