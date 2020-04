Những hình ảnh xúc động về các y bác sĩ trong Bệnh viện Bạch Mai chống COVID-19

Sau khi có lệnh phong tỏa vì dịch COVID-19, hiện có trên 1.300 nhân viên, y, bác sĩ trong Bệnh viện Bạch Mai đang ở bệnh viện, không thể về nhà với gia đình. Đằng sau cánh cửa kính, hàng trăm y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện đang ngày đêm miệt mài chạy đua cùng diễn biến của bệnh dịch. Ảnh: Tổ Quốc. Các y bác sĩ ở Bạch Mai phải điều trị lượng lớn bệnh nhân còn lại trong khi hơn 200 bác sĩ phải cách ly do tiếp xúc gần các ca nhiễm COVID-19. Họ đang làm thay công việc chăm sóc bệnh nhân để thân nhân bệnh nhân đi cách ly, lấy mẫu hơn 7.000 người, hỗ trợ khử khuẩn bệnh viện, trấn an tâm lý bệnh nhân...Ảnh: BVCC. Các y bác sĩ luôn mặc bộ đồ bảo hộ, hạn chế đi vệ sinh hoặc uống nước. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nhưng tinh thần của nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai cũng rất tốt, toàn tâm chăm sóc cho người bệnh. 3 ngày qua, Bệnh viện Bạch Mai đã cách ly toàn bộ nhân viên y tế, bác sĩ, bệnh nhân của bệnh viện, chỉ cho phép những người có liên quan vào. Số lượng người có mặt tại Bệnh viện hiện khoảng gần 3.500 người. Trong đó, có 800 bệnh nhân nặng đang được điều trị, chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện. Các y bác sĩ vừa phải điều trị, vừa phải tận tâm, tận lực chăm sóc người bệnh. Bệnh viện Bạch Mai vẫn duy trì hoạt động khám, chữa bệnh cho các bệnh nhân nội trú tại đây. Các nhân viên y tế ở Bạch Mai người tranh thủ ăn cơm, người chợp mắt sau những giờ làm việc vất vả.Nhân viên y tế ngủ gục trên bàn làm việc. Tranh thủ chợp mắt sau quãng thời gian làm việc mệt mỏi. Các y bác sĩ giữ khoảng cách khi hội chẩn cho bệnh nhân ở ngoài hành lang. Các nhân viên y tế còn lại trong viện vừa khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân, vừa phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt về phòng lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Internet. Video "Bệnh viện Bạch Mai vẫn tiếp nhận bệnh nhân nguy kịch". Nguồn: VTC Now.

Sau khi có lệnh phong tỏa vì dịch COVID-19, hiện có trên 1.300 nhân viên, y, bác sĩ trong Bệnh viện Bạch Mai đang ở bệnh viện, không thể về nhà với gia đình. Đằng sau cánh cửa kính, hàng trăm y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện đang ngày đêm miệt mài chạy đua cùng diễn biến của bệnh dịch. Ảnh: Tổ Quốc. Các y bác sĩ ở Bạch Mai phải điều trị lượng lớn bệnh nhân còn lại trong khi hơn 200 bác sĩ phải cách ly do tiếp xúc gần các ca nhiễm COVID-19. Họ đang làm thay công việc chăm sóc bệnh nhân để thân nhân bệnh nhân đi cách ly, lấy mẫu hơn 7.000 người, hỗ trợ khử khuẩn bệnh viện, trấn an tâm lý bệnh nhân...Ảnh: BVCC. Các y bác sĩ luôn mặc bộ đồ bảo hộ, hạn chế đi vệ sinh hoặc uống nước. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nhưng tinh thần của nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai cũng rất tốt, toàn tâm chăm sóc cho người bệnh. 3 ngày qua, Bệnh viện Bạch Mai đã cách ly toàn bộ nhân viên y tế, bác sĩ, bệnh nhân của bệnh viện, chỉ cho phép những người có liên quan vào. Số lượng người có mặt tại Bệnh viện hiện khoảng gần 3.500 người. Trong đó, có 800 bệnh nhân nặng đang được điều trị, chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện. Các y bác sĩ vừa phải điều trị, vừa phải tận tâm, tận lực chăm sóc người bệnh. Bệnh viện Bạch Mai vẫn duy trì hoạt động khám, chữa bệnh cho các bệnh nhân nội trú tại đây. Các nhân viên y tế ở Bạch Mai người tranh thủ ăn cơm, người chợp mắt sau những giờ làm việc vất vả. Nhân viên y tế ngủ gục trên bàn làm việc. Tranh thủ chợp mắt sau quãng thời gian làm việc mệt mỏi. Các y bác sĩ giữ khoảng cách khi hội chẩn cho bệnh nhân ở ngoài hành lang. Các nhân viên y tế còn lại trong viện vừa khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân, vừa phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt về phòng lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Internet. Video "Bệnh viện Bạch Mai vẫn tiếp nhận bệnh nhân nguy kịch". Nguồn: VTC Now.