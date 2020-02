Những hình ảnh ít biết về các y bác sĩ ở vùng dịch Vũ Hán

Sau khi thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) xuất hiện dịch viêm phổi cấp do virus corona mới (COVID-19) vào cuối tháng trước, hơn 500.000 nhân viên y tế của tỉnh Hồ Bắc đã phải bỏ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trở lại vị trí để chiến đấu với dịch bệnh chết người suốt ngày đêm. Áp lực, nguy hiểm, thậm chí có nguy cơ thiệt mạng nhưng họ vẫn kiên trì bám chốt. Trong hình là nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ trước phòng khám Bệnh viện Chữ thập Đỏ ở Vũ Hán. Trong quá trình điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện, không ít bác sĩ đã nhiễm bệnh, thậm chí tử vong vì con virus nguy hiểm này. Tuy nhiên, họ vẫn không hề nao núng và luôn chiến đấu hết mình vì bệnh nhân ở vùng dịch. Hình ảnh nhân viên y tế tại một cơ sở cách ly ở Vũ Hán đặt phần ăn trưa trước cửa các phòng bệnh để hạn chế tiếp xúc với người nghi nhiễm virus corona. Y bác sĩ chống COVID-19 tại bệnh viện Chữ thập đỏ Vũ Hán kiểm tra tình trạng của một bệnh nhân nhiễm corona. Không ít người đã phải đọc kết quả xét nghiệm dương tính của chính bạn, đồng nghiệp mình. Một nhân viên y tế Vũ Hán tranh thủ chợp mắt ngay trong lúc đứng trong phòng cách ly bệnh nhân nhiễm COVID-19. Nữ y tá đã bật khóc thảm thiết vì không chịu nổi áp lực quá lớn trong quá trình điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona. Nhân viên y tế kiểm tra bộ đồ bảo hộ cho đồng nghiệp ở bệnh viện Tongji, Vũ Hán. Do mặc đồ bảo hộ kín mít nên họ phải viết tên lên áo ngoài cho đồng nghiệp ở bệnh viện Tongji, Vũ Hán. Một nhân viên y tế tự kiểm tra khẩu trang ở khu vực Guanggu thuộc bệnh viện Tongji ở Vũ Hán. Các nhân viên y tế đứng theo nhiều hướng khác nhau để tránh lây nhiễm chéo khi đi thang máy ở Bệnh viện Tongji, Vũ Hán. Sau những giờ làm việc với bệnh nhận nhiễm COVID-19 ở bệnh viện, họ phải cởi bỏ hết đồ bảo hộ, khử trùng nhiều lần, khi ra ngoài phải thay cả giày khác.Các bác sĩ Bệnh viện Liên kết Đại học Qingdao tới Hồ Bắc sau khi chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 ngồi cách xa nhau trên xe buýt nhằm tránh lây nhiễm chéo khi họ trở về khách sạn trong giờ nghỉ ở Vũ Hán ngày 20/2. Một nhân viên y tế được khử trùng khi trở về khách sạn nghỉ ngơi sau khi làm việc ở Vũ Hán. Ảnh: Internet. Video "Truy tìm người mang covid-19 (virus Corona) tới 5 nước". Nguồn: VTC Now.

Sau khi thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) xuất hiện dịch viêm phổi cấp do virus corona mới (COVID-19) vào cuối tháng trước, hơn 500.000 nhân viên y tế của tỉnh Hồ Bắc đã phải bỏ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trở lại vị trí để chiến đấu với dịch bệnh chết người suốt ngày đêm. Áp lực, nguy hiểm, thậm chí có nguy cơ thiệt mạng nhưng họ vẫn kiên trì bám chốt. Trong hình là nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ trước phòng khám Bệnh viện Chữ thập Đỏ ở Vũ Hán. Trong quá trình điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện, không ít bác sĩ đã nhiễm bệnh, thậm chí tử vong vì con virus nguy hiểm này. Tuy nhiên, họ vẫn không hề nao núng và luôn chiến đấu hết mình vì bệnh nhân ở vùng dịch. Hình ảnh nhân viên y tế tại một cơ sở cách ly ở Vũ Hán đặt phần ăn trưa trước cửa các phòng bệnh để hạn chế tiếp xúc với người nghi nhiễm virus corona. Y bác sĩ chống COVID-19 tại bệnh viện Chữ thập đỏ Vũ Hán kiểm tra tình trạng của một bệnh nhân nhiễm corona. Không ít người đã phải đọc kết quả xét nghiệm dương tính của chính bạn, đồng nghiệp mình. Một nhân viên y tế Vũ Hán tranh thủ chợp mắt ngay trong lúc đứng trong phòng cách ly bệnh nhân nhiễm COVID-19. Nữ y tá đã bật khóc thảm thiết vì không chịu nổi áp lực quá lớn trong quá trình điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona. Nhân viên y tế kiểm tra bộ đồ bảo hộ cho đồng nghiệp ở bệnh viện Tongji, Vũ Hán. Do mặc đồ bảo hộ kín mít nên họ phải viết tên lên áo ngoài cho đồng nghiệp ở bệnh viện Tongji, Vũ Hán. Một nhân viên y tế tự kiểm tra khẩu trang ở khu vực Guanggu thuộc bệnh viện Tongji ở Vũ Hán. Các nhân viên y tế đứng theo nhiều hướng khác nhau để tránh lây nhiễm chéo khi đi thang máy ở Bệnh viện Tongji, Vũ Hán. Sau những giờ làm việc với bệnh nhận nhiễm COVID-19 ở bệnh viện, họ phải cởi bỏ hết đồ bảo hộ, khử trùng nhiều lần, khi ra ngoài phải thay cả giày khác. Các bác sĩ Bệnh viện Liên kết Đại học Qingdao tới Hồ Bắc sau khi chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 ngồi cách xa nhau trên xe buýt nhằm tránh lây nhiễm chéo khi họ trở về khách sạn trong giờ nghỉ ở Vũ Hán ngày 20/2. Một nhân viên y tế được khử trùng khi trở về khách sạn nghỉ ngơi sau khi làm việc ở Vũ Hán. Ảnh: Internet. Video "Truy tìm người mang covid-19 (virus Corona) tới 5 nước". Nguồn: VTC Now.