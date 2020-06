Những em bé chào đời có sẵn “đồ chơi” trong tay, cute hết nấc

Hình ảnh em bé chào đời với chiếc vòng tránh thai cầm chặt trên tay cho thấy không có gì ngăn cản được sứ mệnh của bé đến với thế giới này. Mẹ bé là chị T.T.P.L sinh năm 1986. 2 lần trước, sản phụ này đẻ thường năm 2011 và 2015. Sản phụ đặt vòng cách đây hơn 2 năm ở bệnh viện huyện. Đi khám lúc chậm kinh thì thấy vòng đặt đúng vị trí nhưng thai vẫn làm tổ. Cho là điều kỳ diệu nên chỉ đã quyết định sinh con. Sau khi em bé được các bác sỹ, nữ hộ sinh đón thì chiếc vòng tránh thai của sản phụ cũng theo ra. Các nữ hộ sinh trong ca trực đã lấy vòng tránh thai của mẹ để vào tay em bé và chụp ảnh đăng lên mạng. Trước đó, hình ảnh bé trai kháu khỉnh tên Dexter Tyler cầm chiếc vòng tránh thai của mẹ khi vừa chào đời ở Alabama (Mỹ) vào năm 2017 đã gây sốt mạng xã hội suốt nhiều năm. Lucy - mẹ của bé trai kể con chị không sinh ra với chiếc vòng tránh thai trên tay mà nó được đặt vào tay bé để chụp ảnh như một minh chứng cho thấy chiếc vòng tránh thai không có tác dụng. BS CKI Cao Thị Hồng Chi - Giám đốc phòng khám Sản phụ khoa và Kế hoạch hóa gia đình (thuộc Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam) cho biết, có nhiều trường hợp đặt vòng tránh thai nhưng vẫn có thai bởi khi đặt, do tác dụng vòng lệch khỏi vị trí, hoặc đặt vòng tụt thấp hơn so với vị trí thì hoàn toàn có thể có thai. Tuy nhiên, thường nếu đặt vòng mà có thai thì khi siêu âm sẽ phát hiện ra chiếc vòng tránh thai. BS Lương Tâm Phúc, Phó khoa Kế hoạch hóa Gia đình (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) thì cho rằng, tỷ lệ đặt vòng tránh thai mà vẫn có thai chiếm khoảng 2%. Trước đó, hình ảnh một em bé sơ sinh tay cầm kéo cũng khiến dân mạng thích thú. Em bé này có bố là 1 HLV võ cổ truyền. Và dường như được di truyền luôn nghề của bố, khi bác sĩ vừa đưa kéo vào để cắt dây rốn thì cậu bé đã "tước" luôn cây kéo phòng vệ như thật. Mời độc giả xem video "Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga đã qua đời". Nguồn: VTC Now.

