Những điều xảy ra với cơ thể và trí óc khi bạn giảm cân

Giảm cân giúp tăng năng lượng: Điều đầu tiên bạn cảm nhận được khi giảm cân đó là năng lượng trong cơ thể tăng mạnh mẽ. Nguyên nhân rất đơn giản là do trọng lượng giảm đi, giúp tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, giảm cân cải thiện hiệu quả việc trao đổi oxy, vì thế bạn sẽ không cảm thấy mệt khi đi leo núi hay leo cầu thang. Cải thiện trí nhớ: Một vài nghiên cứu đã chỉ ra việc giảm mỡ thừa giúp cải thiện khả năng nhận thức liên quan đến khả năng lên kế hoạch, chiến lược và tổ chức. Sau khi giảm cân, não bộ sẽ ngày một hoạt động hiệu quả, lưu trữ thông tin tốt hơn vì thế cải thiện được trí nhớ. Da đẹp hơn: Một lợi ích của việc giảm cân đó là mang lại một làm da tươi trẻ và khỏe mạnh hơn. Những người thay đổi theo lối sống lành mạnh và giảm cân sẽ cảm thấy ngoại hình thay đổi rõ rệt: da đẹp hơn, tóc dày hơn và móng tay cứng hơn. Giảm đau đầu gối: Nếu giảm 1kg trọng lượng thì áp lực lên đầu gối giảm đi 4kg. Ngoài ra, nếu giảm mỡ phần xung quanh bụng và nội tạng sẽ giảm các triệu chứng viêm khớp. Giảm dị ứng: Trọng lượng thừa làm tăng gánh nặng cho hệ hô hấp và làm nặng thêm các triệu chứng của dị ứng. Nhưng khi bạn gầy đi thì dị ứng nhẹ hơn vì hệ hô hấp được giảm đi áp lực.Chân nhỏ hơn: Khi bạn giảm cân, bạn sẽ giảm mỡ toàn bộ cơ thể bao gồm cả bàn chân và ngón tay của bạn cũng sẽ thon thả hơn. Nhạy cảm với nhiệt độ thấp: Khi giảm cân, bạn sẽ mất chất béo phủ trên cơ thể. Không có lớp mỡ này, cơ thể bạn trở nên nhạy cảm hơn với những thay đổi về nhiệt độ, đặc biệt là trong thời tiết lạnh. Chu kì kinh nguyệt thay đổi: Nồng độ hormone liên quan chặt chẽ với trọng lượng cơ thể. Vì vậy, khi bạn giảm hoặc tăng thêm chất béo, nội tiết của bạn sẽ có những thay đổi nhất định. Sự tăng và giảm nồng độ estrogen và testosterone có thể dẫn đến kinh nguyệt không đều, rút ngắn hoặc kéo dài chu kỳ. Giảm đau đầu: Mặc dù béo phì không trực tiếp gây nên các cơn đau đầu nhưng nó làm tăng nguy cơ bị đau nửa đầu lên 50% do các tế bào mỡ làm tăng lượng viêm trong cơ thể. Vì thế, giảm cân có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng và tần suất đau đầu. Tăng thèm ăn: Khi bạn giảm cân, nó sẽ làm giảm mức độ leptin, một loại hormone gửi tín hiệu đến não thông báo bạn đã no. Trong khi cơ thể bạn đang cố gắng đưa mức leptin của bạn trở lại bình thường, điều này có thể dẫn đến sự thèm ăn và muốn ăn các thực phẩm giàu chất béo và calo. Những cơn thèm này sẽ biến mất khi cơ thể bạn quen với lối sống mới sau khi giảm cân. Giảm ngáy khi ngủ: Các nhà nghiên cứu đã phát hiện giảm ít nhất 5% trọng lượng cơ thể có thể giúp ngon hơn và sâu hơn. Giảm cân thậm chí làm giảm mỡ dư thừa quanh cổ, thường làm tắc nghẽn đường hô hấp và làm nặng thêm các triệu chứng ngáy ngủ. Ảnh: BS. Video "Bí quyết ăn thoải mái mà không lo béo". Nguồn: VTC.

