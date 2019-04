Những điều tồi tệ xảy ra với cơ thể khi bạn ngủ quá nhiều

Ngủ là một loại thần dược giúp điều chỉnh sự cân bằng trong cơ thể để mọi cơ quan được hoạt động tốt. Ngủ quá nhiều hay ngủ quá ít đều không tốt cho sức khỏe. Theo GS Susan Redline thuộc Đại học Harvard (Mỹ), những người ngủ nhiều hơn 10 tiếng mỗi ngày thường gây hại sức khỏe hơn những người ngủ 7-8 giờ và ngủ quá nhiều có thể dẫn đến một số vấn đề về sức khỏe. Nguy cơ cao mắc bệnh tim: Một trong những tác hại của ngủ quá nhiều là gây ra bệnh tim. Nhiều nghiên cứu khẳng định, ngủ nhiều hơn 8 tiếng một đêm làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Phụ nữ thường bị ngủ lâu hơn nam giới, vì vậy, họ có nguy cơ cao phát triển bệnh tim. Tăng cân: Có một sự liên quan giữa việc ngủ quá nhiều và việc thừa cân. Nếu bạn ngủ trong nhiều giờ, bạn sẽ không hoạt động về thể chất trong khoảng thời gian đó, đồng nghĩa là cơ thể của bạn đang đốt ít calo, dẫn tới tăng cân. Tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường: Ngủ quá nhiều có thể ảnh hưởng đến khả năng xử lý đường của cơ thể. Khả năng xử lý glucose kém dẫn đến kháng insulin, một nguyên nhân phổ biến gây ra bệnh tiểu đường tuýp 2. Một nghiên cứu năm 2009 được đăng trên tạp chí Sleep Medicine chỉ ta người ngủ quá nhiều có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 2,5 lần so với những người ngủ ít hơn 7-8 tiếng một đêm. Gây chán nản, trầm cảm: Rối loạn giấc ngủ là một triệu chứng chung của trầm cảm, người ta thấy rằng ngủ quá nhiều có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn và thậm chí gây trầm cảm. Ảnh hưởng đến não bộ: Ngủ quá nhiều cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe não. Giấc ngủ quá dài có thể làm gián đoạn các chu kỳ sinh học của cơ thể, dẫn đến sự thay đổi cấu trúc não và chức năng nhận thức kém. Nguy cơ tử vong sớm: Ngủ quá nhiều liên quan tới việc tử vong sớm hơn. Trong một bài tổng quan năm 2010 của 16 nghiên cứu khác nhau được đăng trên tạp chí Sleep, các nhà nghiên cứu cho hay nguy cơ tử vong sớm ở cả hai người ngủ ngắn và dài. Ngủ nhiều hơn 8 tiếng một ngày làm tăng nguy cơ tử vong lên 1,3 lần. Nguyên nhân nhức đầu: Ngủ quá nhiều cũng có thể gây ra nhức đầu. Điều này có thể xảy ra do sự biến động của các chất dẫn truyền thần kinh trong não, bao gồm serotonin trong thời gian ngủ. Hơn nữa, những người ngủ quá nhiều trong ngày có thể bị nhức đầu vào sáng hôm sau do sự gián đoạn của giấc ngủ ban đêm. Đau lưng: Nếu bạn ngồi trong văn phòng trong nhiều giờ và sau đó đi thẳng đến giường ngủ luôn thì rất có thể bạn bị đau lưng vào sáng hôm sau. Ngồi và ngủ một chỗ quá lâu làm giảm mức độ hoạt động của bạn, điều này có thể không tốt đối với xương và cơ. Nằm ở một tư thế lâu và ít vận động cơ thể trong thời gian ngủ có thể gây đau lưng. Ảnh: THR, iStock. Video "Thói quen hàng ngày tưởng vô hại nhưng lại vô cùng nguy hiểm". Nguồn: VTC.

