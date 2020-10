Những dấu hiệu tập gym quá mức có thể khiến cơ thể “lâm nguy”

Không nói được: Một bài tập khiến bạn thở không ra hơi, hoặc hơi thở gấp gáp đến mức không thể cất lời nói, tốt nhất hãy tập chậm lại hoặc nghỉ ngơi, vì đây là một trong những dấu hiệu chính của sự mệt mỏi quá sức khi tập thể dục. Mất nước: Khô miệng và chóng mặt là dấu hiệu của tình trạng mất nước, một triệu chứng phổ biến của sự mệt mỏi quá sức. Nếu thấy khát liên tục có nghĩa là bạn đang bị mất nước, bạn cần hoạt động chậm lại và bổ sung chất lỏng. Luôn mệt mỏi và hay cáu gắt: Nếu bạn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, hay nghĩ tiêu cực hoặc thường xuyên cáu gắt không rõ lý do thì đây là dấu hiệu chứng tỏ bạn đang bị quá tải. Hãy dừng việc luyện tập quá sức hoặc giảm bớt các công việc khiến bạn quá căng thẳng. Nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và tránh các chất độc hại như rượu, caffeine là những việc bạn cần làm. Khó ngủ: Nếu bạn bị khó ngủ hoặc mất ngủ thì rõ ràng trong ngày hôm đó bạn đã tập luyện quá sức rồi. Điều bạn cần làm là tập luyện với cường độ vừa phải và tập cách xa thời gian đi ngủ để đảm bảo ngủ đủ giấc giúp cơ thể có thời gian phục hồi nhé. Đau nhức kéo dài: Sau mỗi buổi tập gym, cơ thể chúng ta sẽ gặp phải tình trạng đau nhức nhưng chỉ một thời gian ngắn sẽ phục hồi. Nhưng nếu cơn đau nhức này kéo dài dai dẳng mà không có dấu hiệu thuyên giảm thì chứng tỏ bạn đang tập quá sức. Đây là dấu hiệu đầu tiên mà cơ thể cảnh báo bạn cần nghỉ ngơi để nó được phục hồi. Nếu bạn không lắng nghe cơ thể, mà cứ tiếp tục tập thì các vết thương sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khiến bạn không tiếp tục tập được nữa. Tổn thương: Điều này được thể hiện qua việc gãy xương, viêm gân, các dấu hiệu đau hay cảm giác âm ỉ. Trong khi vận động, bạn có thể bị đau như kim châm, căng tức hoặc cảm giác nhói, bỏng rát. Nếu có những biểu hiện này, hãy dừng hoạt động. Không còn động lực: Khi luyện tập, bạn sẽ thấy tinh thần và sức khỏe tốt hơn lên, đó là do lượng hormone Endorphin được tiết ra và lưu thông bên trong cơ thể suốt quá trình luyện tập. Nhưng bạn thấy mệt mỏi, chán nản, kiệt sức và không còn hứng thú đi tập thì có thể bạn đang bị kiệt sức vì tập luyện. Hay bị ốm: Tập gym sẽ giúp tăng cường sức khỏe cho hệ miễn dịch, giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng nếu bạn thấy hệ miễn dịch của mình bị yếu đi hoặc hay bị ốm thì rất có thể do bạn luyện tập nhiều mà không có thời gian hồi phục. Hãy để cơ thể mình được nghỉ ngơi, uống nhiều nước và ngủ đủ giấc. Tăng cân dù vẫn tập luyện: Tập quá nhiều sẽ dẫn tới tình trạng dự trữ chất béo và lãng phí cơ bắp. Việc tập luyện nhiều nhưng sai phương pháp hoặc quá sức sẽ khiến lượng cortisol cao và chất béo gia tăng. Để tránh những vấn đề này, bạn nên thực hiện các bài kéo giãn cơ kỹ lưỡng trước khi tập luyện. Ngoài ra, bạn nên tập từ từ rồi tăng dần cấp độ, tránh việc ép cơ thể thực hiện việc không thường làm trước đó. Ảnh: Internet

Không nói được: Một bài tập khiến bạn thở không ra hơi, hoặc hơi thở gấp gáp đến mức không thể cất lời nói, tốt nhất hãy tập chậm lại hoặc nghỉ ngơi, vì đây là một trong những dấu hiệu chính của sự mệt mỏi quá sức khi tập thể dục. Mất nước: Khô miệng và chóng mặt là dấu hiệu của tình trạng mất nước, một triệu chứng phổ biến của sự mệt mỏi quá sức. Nếu thấy khát liên tục có nghĩa là bạn đang bị mất nước, bạn cần hoạt động chậm lại và bổ sung chất lỏng. Luôn mệt mỏi và hay cáu gắt: Nếu bạn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, hay nghĩ tiêu cực hoặc thường xuyên cáu gắt không rõ lý do thì đây là dấu hiệu chứng tỏ bạn đang bị quá tải. Hãy dừng việc luyện tập quá sức hoặc giảm bớt các công việc khiến bạn quá căng thẳng. Nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và tránh các chất độc hại như rượu, caffeine là những việc bạn cần làm. Khó ngủ: Nếu bạn bị khó ngủ hoặc mất ngủ thì rõ ràng trong ngày hôm đó bạn đã tập luyện quá sức rồi. Điều bạn cần làm là tập luyện với cường độ vừa phải và tập cách xa thời gian đi ngủ để đảm bảo ngủ đủ giấc giúp cơ thể có thời gian phục hồi nhé. Đau nhức kéo dài: Sau mỗi buổi tập gym, cơ thể chúng ta sẽ gặp phải tình trạng đau nhức nhưng chỉ một thời gian ngắn sẽ phục hồi. Nhưng nếu cơn đau nhức này kéo dài dai dẳng mà không có dấu hiệu thuyên giảm thì chứng tỏ bạn đang tập quá sức. Đây là dấu hiệu đầu tiên mà cơ thể cảnh báo bạn cần nghỉ ngơi để nó được phục hồi. Nếu bạn không lắng nghe cơ thể, mà cứ tiếp tục tập thì các vết thương sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khiến bạn không tiếp tục tập được nữa. Tổn thương: Điều này được thể hiện qua việc gãy xương, viêm gân, các dấu hiệu đau hay cảm giác âm ỉ. Trong khi vận động, bạn có thể bị đau như kim châm, căng tức hoặc cảm giác nhói, bỏng rát. Nếu có những biểu hiện này, hãy dừng hoạt động. Không còn động lực: Khi luyện tập, bạn sẽ thấy tinh thần và sức khỏe tốt hơn lên, đó là do lượng hormone Endorphin được tiết ra và lưu thông bên trong cơ thể suốt quá trình luyện tập. Nhưng bạn thấy mệt mỏi, chán nản, kiệt sức và không còn hứng thú đi tập thì có thể bạn đang bị kiệt sức vì tập luyện. Hay bị ốm: Tập gym sẽ giúp tăng cường sức khỏe cho hệ miễn dịch, giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng nếu bạn thấy hệ miễn dịch của mình bị yếu đi hoặc hay bị ốm thì rất có thể do bạn luyện tập nhiều mà không có thời gian hồi phục. Hãy để cơ thể mình được nghỉ ngơi, uống nhiều nước và ngủ đủ giấc. Tăng cân dù vẫn tập luyện: Tập quá nhiều sẽ dẫn tới tình trạng dự trữ chất béo và lãng phí cơ bắp. Việc tập luyện nhiều nhưng sai phương pháp hoặc quá sức sẽ khiến lượng cortisol cao và chất béo gia tăng. Để tránh những vấn đề này, bạn nên thực hiện các bài kéo giãn cơ kỹ lưỡng trước khi tập luyện. Ngoài ra, bạn nên tập từ từ rồi tăng dần cấp độ, tránh việc ép cơ thể thực hiện việc không thường làm trước đó. Ảnh: Internet