Những dấu hiệu say nắng nếu vô tình bỏ qua có thể gây tổn thương não

Nhiệt độ cơ thể cao: Triệu chứng chính của say nắng là nhiệt độ cơ thể cao từ 40 độ C trở lên. Sự tăng nhiệt này là do tiếp xúc quá lâu hoặc hoạt động quá sức trong điều kiện nhiệt độ cao. Hoa mắt, chóng mặt: Tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao có thể gây các biến chứng liên quan đến hệ thần kinh trung ương, dẫn đến cảm giác choáng váng, quay cuồng, thậm chí là ngất xỉu hoặc hôn mê. Đổ mồ hôi khác thường: Người say nắng có thể không hề đổ mồ hôi dù nhiệt độ cao. Da họ trở nên nóng ấm nhưng lại rất khô. Mặt khác, say nhiệt do hoạt động quá sức lại khiến da nóng ẩm. Tim đập nhanh: Trong các trường hợp say nắng, nhịp tim của bạn có thể tăng hoặc giảm đáng kể. Điều này là do nhiệt độ tạo một áp lực lớn lên tim để làm mát cơ thể. Thay đổi tâm trạng hoặc hành vi: Sự thay đổi về tâm trạng hoặc hành vi do say nắng khá phổ biến. Các triệu chứng này bao gồm hoang mang, nói lắp, cáu bẳn, co giật và hôn mê.Các triệu chứng khác: Say nắng có thể gây ra nhiều triệu chứng khác như đau đầu dữ dội, các cơ vô lực, buồn nôn và thở gấp. Bạn cần làm gì?: Say nắng là một tình trạng khẩn cấp và cần được cấp cứu kịp thời. Say nắng nếu không được điều trị sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến các hệ thống trong cơ thể và các cơ quan như: não, tim, thận và cơ. Điều trị càng chậm trễ thì các tổn thương càng lớn và làm tăng nguy cơ mắc các biến chứng nguy hiểm, thậm chí gây tử vong.

