Những dấu hiệu cảnh báo gan có vấn đề, đi khám ngay kẻo “hối không kịp”

Gan là một cơ quan có nhiệm vụ thải độc cho cơ thể, chính vì vậy thì nó cũng là nơi dễ tích tụ nhiều độc tố gây bệnh nhất. Nếu không bảo vệ gan một cách khoa học thì sớm muộn gì các tế bào ung thư cũng xuất hiện, gây ra những khối u ác tính có tỷ lệ tử vong rất cao. Vàng mắt, vàng da là một trong những dấu hiệu cảnh báo gan có vấn đề nghiêm trọng. Nguyên nhân của hiện tượng này là do một chất có tên gọi là "bilirubin", chất thải có màu vàng được sinh ra từ mật và thông thường sẽ được xử lý tại gan. Khi có quá nhiều bilirubin trong máu, chất này có thể rò rỉ vào các mô như da và mắt, khiến chúng chuyển thành vàng. Tích tụ dịch trong bụng: Nếu bạn đột nhiên có cảm giác bụng căng phồng, chướng bụng và kéo dài hơn chứng đầy hơi thông thường thì hãy tới gặp bác sĩ để xác định chính xác nguyên nhân. Đó có thể là dấu hiệu gan không khỏe. Mắc viêm gan A, B hoặc C: Khi virus hoặc ký sinh trùng xâm nhập vào gan, chúng gây tổn hại và làm suy giảm chức năng của gan và có thể dẫn tới xơ gan và ung thư gan. Các loại viêm gan phổ biến nhất là viêm gan do siêu vi A, B và C. Mẩn ngứa: Ngứa cũng là một dấu hiệu chung để nhận biết các bệnh về gan. Hiện tượng mẩn ngứa này được cho là có liên quan đến muối mật. Ở những người mắc xơ gan, mật nguyên phát (primary biliary cirrhosis), muối mật có thể bị tích tụ trong cơ thể gây kích ứng và mẩn ngứa trên da. Mệt mỏi kéo dài luôn luôn là dấu hiệu cảnh báo những điều bất ổn bên trong cơ thể. Một trong những nguyên nhân gây mệt mỏi có thể do các bệnh về gan. Nước tiểu sẫm màu là một dấu hiệu của bệnh gan. Trong khi bilirubin là thủ phạm gây vàng da vàng mắt, thì chất này cũng có thể làm thay đổi màu sắc nước tiểu do nó được bài xuất qua thận. Thừa cân, béo phì: Đây chính là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh về gan. Số lượng bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ đang gia tăng, đặc biệt là ở những người trong độ tuổi 40-50. Tích tụ quá nhiều chất béo trong gan có thể gây suy giảm chức năng gan, xơ gan và ung thư gan. Tiền sử gia đình mắc bệnh gan: Một số bệnh về gan là do di truyền, vì vậy nếu trong gia đình từng có người mắc bệnh gan hay ung thư gan, hãy đến gặp bác sĩ để khám và phát hiện sớm. Nhầm lẫn hoặc hay quên: Nhầm lẫn, hay quên cũng có thể là dấu hiệu của bệnh não gan (Hepatic encephalopathy - HE). HE là bệnh do mất chức năng não xảy ra khi gan không thể loại bỏ các độc tố ra khỏi máu. Bệnh gây ra những thay đổi về hành vi, trạng thái tinh thần và hệ thống thần kinh do suy gan. Lòng bàn tay đỏ: Một dấu hiệu báo động nữa là lòng bàn tay đột nhiên có màu đỏ không rõ lý do. Đây có thể là do bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, một tình trạng xảy ra khi có quá nhiều mỡ tích tụ trong các tế bào gan ở những người hầu như không uống rượu - hoặc kiêng rượu hoàn toàn. Video "6 dấu hiệu cảnh báo khi bệnh gan phát triển thành ung thư". Nguồn: CSHP.

