Những dấu hiệu cảnh báo da mặt đang lão hóa nhanh hơn bình thường

Da bị rám nắng: Các yếu tố môi trường và lối sống có thể khiến bạn trông già hơn tuổi thật. Ví dụ như ánh nắng mặt trời có thể gây hại cho làn da của bạn, khiến da bạn xuất hiện nhiều chỗ rám nắng. Da bạn siêu khô: Khi còn là một thiếu niên, bạn lo lắng về làn da dầu, nhưng khi da bạn già đi, bạn có thể gặp phải vấn đề ngược lại. Da siêu khô chính là dấu hiệu da mặt đang lão hóa nhanh hơn bình thường. Để giữ cho làn da khỏe mạnh và ngậm nước, hãy chịu khó dưỡng ẩm cho khuôn mặt hàng ngày. Vết chân chim xuất hiện quanh mắt: Những nếp nhăn quanh mắt bạn có thể là dấu hiệu đầu tiên cho thấy làn da của bạn bắt đầu lão hóa sớm. Có các đốm nâu trên da mặt: Không chỉ riêng ánh nắng mặt trời mà cả ánh sáng xanh và năng lượng cao từ điện thoại cũng có thể để lại dấu vết trên khuôn mặt của bạn. Da mặt căng: Nếu bạn có làn da căng mọng hoặc khô rát sau khi rửa mặt, bạn thực sự đang làm tổn thương làn da. Tốt nhất bạn hãy chọn loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, giữ ẩm khi chúng làm sạch. Nếp nhăn đang bắt đầu xuất hiện: Nếu bạn bắt đầu đột nhiên nhận thấy những nếp nhăn trên mặt thì hãy chú ý đến chế độ ăn uống. Hãy thêm trái cây, rau, đậu và các loại hạt vào chế độ ăn uống để bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại dẫn đến nếp nhăn. Mặt hốc hác, kém tươi tắn: Khi tốc độ các tế bào trẻ hóa chậm lại, khuôn mặt của bạn mất đi vẻ rạng rỡ và có thể khiến bạn trông kém trẻ trung. Lỗ chân lông lớn: Nếu bạn đã làm sạch da đúng cách, nhưng lỗ chân lông vẫn ngày một to lên thì 80% là dấu hiệu lão hóa đang kéo đến. Theo thời gian, nội tiết trên cơ thể suy giảm, quá trình sản sinh protein quan trọng và các bó sợi chậm lại, khiến da bị chùng nhão và các lỗ chân lông cũng vì thế mà to dần. Má chảy xệ: Điều này xảy ra do bạn đã giảm mỡ dưới da. Lớp chất béo này hỗ trợ và đệm cho da, mang lại cho chúng ta những đường nét trẻ trung, đầy đặn. Tuy nhiên, khi chúng ta già đi, chúng ta mất đi khối lượng trong lớp chất béo này. Đôi môi của bạn đang mỏng dần: Collagen cũng ảnh hưởng đến sự đầy đặn của đôi môi và khi bạn mất nó, đôi môi có thể bị mỏng đi. Để ngừa môi lão hóa sớm, bạn hãy chăm chỉ dưỡng môi. Ảnh: Shutterstock. Video "5 xu hướng làm đẹp sẽ lên ngôi trong năm 2019". Nguồn: Đẹp mỗi ngày.

