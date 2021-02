Những đặc sản tên lạ xuất hiện trong dịp Tết của người dân vùng núi

Bánh láo khoải: Đây là một món đặc sản tên lạ thường xuất hiện vào dịp Tết của người dân tộc Mông. Bánh láo khoải còn được gọi bằng cái tên khác là lức khoải hay rớ khoải. Nguyên liệu chính để làm bánh láo khoải là ngô nghiền đồ chín, sau đó nén trên bàn đá, nặn thành hình bầu dục, bôi mỡ trộn mật ong xung quanh. Khi ăn, bánh sẽ được thái mỏng rồi nướng trên than củi hoặc thái chỉ nấu với đường, ngoài ra cũng có thể dùng bánh láo khoải để nấu với quả đậu Hà Lan như nấu canh. Bánh cooc mò là loại bánh truyền thống ngày Tết của dân tộc Tày. Cooc mò nghe có vẻ lạ, nhưng theo tiếng Tày có nghĩa là sừng bò. Chiếc bánh này vô cùng giản dị, chỉ độc một nguyên liệu là gạo nếp. Tuỳ từng nơi, người ta dùng lá dong, lá chuối hoặc lá đót để gói bánh. Chiếc bánh có hình nhọn như chiếc sừng trâu. Phần ruột bên trong dẻo, ngấm hương vị của những loại lá cỏ thanh khiết, đậm chất rừng núi. Khâu nhục là một trong những món đặc sản quen thuộc trong các dịp lễ Tết, đám cưới, đám hỏi... của người Tày, người Nùng, người Sán Dìu... Khâu nhục là thịt được ướp đẫm gia vị gồm các loại như húng lìu, ngũ vị hương, địa liền, tỏi, ớt, rượu, dấm, bột ngọt, hạt tiêu..., sau đó hấp cách thuỷ tận nửa ngày cho thịt thật mềm. Miếng thịt khâu nhục khi ăn cho cảm giác như tan trong miệng mới là đạt đủ độ ngon. Pa pỉnh tộp là tên của món cá gập nướng, là một đặc sản của người Thái ở vùng Tây Bắc. Đây là một món không thể thiếu trong những ngày lễ Tết, đặc biệt là trên mâm cơm đãi khách. Những con cá chép, trắm, trôi... thật tươi sau khi được làm sạch vẩy sẽ được mổ dọc sống lưng rồi nhồi các nguyên liệu vào và gập lại, sau đó nướng trên than hồng. Thịt cá nướng xong ngấm đẫm gia vị, ngọt, ăn chắc là được. Gỏi kiến bóp chua: Với người Ba Na gỏi kiến bóp chua lại là món ăn quý chỉ được dùng trong dịp Tết hay những ngày quan trọng. Loại kiến dùng để chế biến là loài kiến khá to có màu vàng, nhộng màu trắng rất thơm ngon và bổ dưỡng, khi ăn có vị chua, mùi hơi ngai ngái. Pịa hay còn gọi là nậm pịa (tức chất sền sệt ở trong ruột con bò). Nậm Pịa chỉ có ở vùng núi Tây Bắc, đây là món ăn truyền thống có từ rất lâu đời của đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "6 món ăn vặt trong ngày Tết sẽ mang đến vận may mắn cả năm". Nguồn: Yan.

