Những đặc sản Sóc Trăng dân dã mà đượm tình

Bánh Pía là món đặc sản Sóc Trăng có mùi sầu riêng đặc trưng, từng lớp bánh mỏng bao bọc lấy phần nhân đậu xanh ngọt, dẻo. Ngoài hương sầu riêng, bánh còn có nhiều hương vị như khoai môn, hạt sen... và nhiều loại nhân khác nhau. Bánh cống: Bánh được làm từ bột gạo, bột đậu nành, trứng, thịt lợn băm, tôm, hành tím và đậu xanh tạo nên vị bùi, mềm dễ ăn. Bánh được chiên trong những chiếc khuôn hình trụ giống với những chiếc ống cống. Bánh chín đầy ắp những chú tôm vàng rộm rất ngon mắt, thường được ăn kèm các loại rau sống và nước chấm chua ngọt. Bánh ống: Chỉ từ những nguyên liệu đơn giản từ bột gạo, cơm dừa, đường, lá dứa nhưng được người dân Khơ-me sáng tạo chiếc bánh ống xinh xắn, thơm lừng mùi dừa và lá dứa. Bánh ngọt vừa phải, có độ dẻo mềm nên ăn nhiều cũng không thấy ngán. Bánh in là loại bánh không thể thiếu trên bàn thờ cúng tổ tiên của người Sóc Trăng. Bánh in có màu trắng đục nhưng lại mang hương vị sầu riêng hay lá dứa đặc trưng. Bánh mềm, mịn, nhân đậu xanh thoang thoảng có vị béo thơm của nước cốt dừa. Bánh in là món quà không thể thiếu dành cho du khách đi đến với Sóc Trăng. Mè láo là một món đặc sản của người Hoa tại miền đất Sóc Trăng. Bánh được làm từ khoai môn, cực xốp, giòn tan và thơm, lớp mạch nha bao phủ bên ngoài ngon ngọt cùng hương thơm của mè sẽ làm bạn thích thú hơn khi ăn. Mè áo được làm từ khoai môn, gọt vỏ bào mỏng, quết nhuyễn, cán mỏng, sau đó đem phơi nắng khoảng 3 ngày. Bánh gừng: Bánh này được làm bằng bột nếp, trứng gà, bột nang mực và nước chanh tươi, trộn đều thành một hỗ hợp rồi nặn thành những chiếc bánh có hình thù giống như củ gừng. Bánh gừng giòn và có vị béo của trứng và vị ngọt của đường. Khô trâu Thạnh Trị được chế biến cũng giống như khô bò nhưng muốn cho miếng khô thơm, ngon, mùi vị hấp dẫn, người làm phải chọn cho được thịt đùi, đùi sau càng tốt rồi thái (lóc) bỏ hết gân trước khi đem xắt thành lát nguyên vẹn, tiếp theo là ướp gia vị vào gồm xả bằm, muối, tỏi, ớt,… khoảng nửa ngày cho ngấm. Sau đó đem phơi nắng hoặc sấy trong lò. Bún tiêu giò: Món bún này có các thành phần chính là bún, tiêu và giò heo. Nước lèo của bún tiêu ngoài vị ngọt của xương, của thịt thì đậm vị tiêu, cay nồng và nóng. Bún gỏi dà: Với xuất phát điểm là gỏi cuốn, bún gỏi dà được biến tấu dần dần và trở thành món khoái khẩu của người dân bản xứ. Bún gỏi dà gồm các nguyên liệu chính như các thành phần trong món gỏi cuốn: bún tươi, rau sống, giá đỗ, thịt ba rọi, tôm, đậu phộng, tương xay và thêm một số phụ liệu khác như sườn non, nước dùng. Bún nước lèo: Đến Sóc Trăng, nếu bạn không thử món bún này thì chắc chắn sẽ tiếc húi hụi. Nước lèo hay nước dùng của bún này được nấu theo phương pháp riêng nên trong vắt. Nước lèo thơm vị cá lóc đồng, sả và nhiều loại gia vị khác.Bánh phồng tôm Sóc Trăng cũng là thức quà ăn vặt ngon miệng của người dân nơi đây. Bánh phồng tôm Bà Ngó là một trong những thương hiệu bánh phồng tôm lâu đời và nổi tiếng nhất tại Sóc Trăng được nhiều khách hàng trong và ngoài nước yêu thích bởi hương vị bánh đậm đà. Hủ tíu cà ri là niềm tự hào của người dân Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Khác với hủ tíu Mỹ Tho hay hủ tíu Nam Vang lừng danh, hủ tíu nơi đây được biến tấu qua việc sử dụng thịt vịt xiêm thay cho thịt heo hay thịt gà. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Bánh Pía là món đặc sản Sóc Trăng có mùi sầu riêng đặc trưng, từng lớp bánh mỏng bao bọc lấy phần nhân đậu xanh ngọt, dẻo. Ngoài hương sầu riêng, bánh còn có nhiều hương vị như khoai môn, hạt sen... và nhiều loại nhân khác nhau. Bánh cống: Bánh được làm từ bột gạo, bột đậu nành, trứng, thịt lợn băm, tôm, hành tím và đậu xanh tạo nên vị bùi, mềm dễ ăn. Bánh được chiên trong những chiếc khuôn hình trụ giống với những chiếc ống cống. Bánh chín đầy ắp những chú tôm vàng rộm rất ngon mắt, thường được ăn kèm các loại rau sống và nước chấm chua ngọt. Bánh ống: Chỉ từ những nguyên liệu đơn giản từ bột gạo, cơm dừa, đường, lá dứa nhưng được người dân Khơ-me sáng tạo chiếc bánh ống xinh xắn, thơm lừng mùi dừa và lá dứa. Bánh ngọt vừa phải, có độ dẻo mềm nên ăn nhiều cũng không thấy ngán. Bánh in là loại bánh không thể thiếu trên bàn thờ cúng tổ tiên của người Sóc Trăng. Bánh in có màu trắng đục nhưng lại mang hương vị sầu riêng hay lá dứa đặc trưng. Bánh mềm, mịn, nhân đậu xanh thoang thoảng có vị béo thơm của nước cốt dừa. Bánh in là món quà không thể thiếu dành cho du khách đi đến với Sóc Trăng. Mè láo là một món đặc sản của người Hoa tại miền đất Sóc Trăng. Bánh được làm từ khoai môn, cực xốp, giòn tan và thơm, lớp mạch nha bao phủ bên ngoài ngon ngọt cùng hương thơm của mè sẽ làm bạn thích thú hơn khi ăn. Mè áo được làm từ khoai môn, gọt vỏ bào mỏng, quết nhuyễn, cán mỏng, sau đó đem phơi nắng khoảng 3 ngày. Bánh gừng: Bánh này được làm bằng bột nếp, trứng gà, bột nang mực và nước chanh tươi, trộn đều thành một hỗ hợp rồi nặn thành những chiếc bánh có hình thù giống như củ gừng. Bánh gừng giòn và có vị béo của trứng và vị ngọt của đường. Khô trâu Thạnh Trị được chế biến cũng giống như khô bò nhưng muốn cho miếng khô thơm, ngon, mùi vị hấp dẫn, người làm phải chọn cho được thịt đùi, đùi sau càng tốt rồi thái (lóc) bỏ hết gân trước khi đem xắt thành lát nguyên vẹn, tiếp theo là ướp gia vị vào gồm xả bằm, muối, tỏi, ớt,… khoảng nửa ngày cho ngấm. Sau đó đem phơi nắng hoặc sấy trong lò. Bún tiêu giò: Món bún này có các thành phần chính là bún, tiêu và giò heo. Nước lèo của bún tiêu ngoài vị ngọt của xương, của thịt thì đậm vị tiêu, cay nồng và nóng. Bún gỏi dà: Với xuất phát điểm là gỏi cuốn, bún gỏi dà được biến tấu dần dần và trở thành món khoái khẩu của người dân bản xứ. Bún gỏi dà gồm các nguyên liệu chính như các thành phần trong món gỏi cuốn: bún tươi, rau sống, giá đỗ, thịt ba rọi, tôm, đậu phộng, tương xay và thêm một số phụ liệu khác như sườn non, nước dùng. Bún nước lèo: Đến Sóc Trăng, nếu bạn không thử món bún này thì chắc chắn sẽ tiếc húi hụi. Nước lèo hay nước dùng của bún này được nấu theo phương pháp riêng nên trong vắt. Nước lèo thơm vị cá lóc đồng, sả và nhiều loại gia vị khác. Bánh phồng tôm Sóc Trăng cũng là thức quà ăn vặt ngon miệng của người dân nơi đây. Bánh phồng tôm Bà Ngó là một trong những thương hiệu bánh phồng tôm lâu đời và nổi tiếng nhất tại Sóc Trăng được nhiều khách hàng trong và ngoài nước yêu thích bởi hương vị bánh đậm đà. Hủ tíu cà ri là niềm tự hào của người dân Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Khác với hủ tíu Mỹ Tho hay hủ tíu Nam Vang lừng danh, hủ tíu nơi đây được biến tấu qua việc sử dụng thịt vịt xiêm thay cho thịt heo hay thịt gà. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.