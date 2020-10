Những đặc sản Quảng Bình cực hấp dẫn khiến du khách mê mẩn

Bánh bột lọc là một trong những loại bánh nổi tiếng được ưa thích ở Quảng Bình. Bí quyết của món này là nhân dùng loại tôm nhỏ ở cửa sông, vừa đậm vị phù sa của đồng, vừa mặn mòi vị biển. Vỏ bánh được làm từ tinh bột sắn đã được luộc lên nhồi nhân và nặn thành bánh rồi gói vào lá. Bánh xèo Quảng Hòa cũng là đặc sản Quảng Bình nổi tiếng: Loại bánh xèo làm bằng gạo đỏ (gạo lứt) với hoa văn nổi, đơn giản nhưng phải đủ các món kèm theo như cá chuối, nộm, rau sống, bánh đa và nước chấm. Dĩa nộm gồm có giá, rau két và vừng. Khi ăn, lấy bánh xèo cuốn rau sống, nộm, cá chuối lại rồi kẹp vào bánh đa. Bánh xèo ăn ngon nhất là lúc vừa tráng xong, bánh vừa nóng hổi mùi thơm gạo lứt vừa sần sật nộm rau sống, bánh đa. Cháo canh: Giống như tính cách người Quảng Bình mộc mạc, chân chất, về hình thức cháo canh không đẹp mắt và cầu kỳ như phở. Sợi mì được làm khá thô sơ (nhào mịn, cán mỏng và cắt sợi theo cách thủ công) nên sợi to và dày chứ không mềm, mỏng như bánh phở. Nước dùng trong tô cháo canh Quảng Bình nhiều và có màu vàng ươm của thịt cua, chứ không sền sệt như tô bánh canh cua. Lẩu cá khoai là món ăn phổ biến tại các quán ở Đồng Hới. Cá khoai được làm sạch, bỏ đầu, ruột, cắt đôi, ướp gia vị như muối, ớt, bột ngọt nhưng luôn phải có thật nhiều cây nén (thuộc họ hành tỏi) được cắt mịn cả lá và củ nhỏ, khi ăn nhúng vào nồi nước lẩu gồm các vị như cà chua, khế, nấm, chua me, măng chua, dưa cải. Cá nghéo - một đặc sản nức tiếng - là loại cá xương sụn, có họ hàng với cá mập. Giống cá nghéo không đẻ trứng mà đẻ con. Thịt cá nghéo nạc, ít mỡ, da nhám. Cũng bởi chính vì thuộc loài da nhám nên thịt cá nghéo khá tanh. Cá nghéo thường được làm gỏi ăn với nước lèo, rau sống hoặc kho với nghệ, mật, gừng. Món món cá nghéo ngon nhất, phải kể đến món cá nghéo bao tử. Sò huyết sông Roòn là một đặc sản không thể bỏ qua ở Quảng Bình. Sò huyết ở vùng sông này có thể được chế biến thành rất nhiều món ăn, nhưng đặc sắc nhất có lẽ là sò huyết tái chanh và sò huyết chần nước mắm. Với cách chế biến độc đáo cùng với nguyên liệu tươi ngon bổ dưỡng, món ăn này chắc chắn sẽ là đặc sản không thể bỏ qua khi du lịch Quảng Bình. Nấm tràm là một đặc sản Quảng Bình, thường mọc trên sườn các gò đồi hay dọc theo ven bờ của những con suối, có màu tím đậm và vị rất đắng. Nấm tràm có thể chế biến được nhiều món như nấu cháo, xào với các thực phẩm khác, nhưng có lẽ món ăn phổ biến, quen thuộc nhất với người dân Quảng Bình vẫn là canh nấm tràm. Khoai dẻo là một món ăn dân dã, mộc mạc nhưng cũng không kém phần hấp dẫn của đất Quảng Bình. Món ăn này được chế biến từ loại khoai lang đỏ trồng trên đất thịt, sau khi luộc xong sẽ thái lát mỏng đem phơi dưới trời nắng thật to từ 7 đến 9 ngày. Lát khoai dẻo ngon phải có màu cánh gián, khi ăn nên nhai chầm chậm để vị ngọt bùi của lát khoai tan chảy nơi đầu lưỡi. Mắm lẹp làm từ cá lẹp, một loại cá con nhỏ, mình lép kẹp. Đây là loại mắm xổi đặc trưng Quảng Bình, dùng cá lẹp trộn muối, chỉ ép lại vài ba hôm là ăn ngay được. Mắm lẹp thường được um mỡ, hành, kẹp với rau mưng được người địa phương rất ưa thích trong mỗi bữa ăn. Đẻn biển (rắn biển) là món ăn khiến thực khách phải mê mẩn. Đẻn biển được chế biến thành nhiều món khác nhau nhau nhưng ngon nhất là tiết đẻn và ram đẻn. Tiết đẻn là lấy máu tươi của đẻn vừa hứng đem pha với rượu để uống. Ram đẻn là đẻn băm nhỏ cuốn lại bắc lên chảo rán vàng đều ăn vừa bùi vừa dậy mùi thơm nức của thịt đẻn biển.. Ruốc biển ( có tên gọi khác là con moi) là loài tôm nhỏ xíu, có nhiều ở vùng biển Nhật Lệ. Ruốc biển được người dân Quảng Bình chế biến theo nhiều cách khác nhau như ruốc lạt, mắm ruốc… đều là những món ăn có hương vị đậm chất Quảng Bình. Mực khô Quảng Bình: Đã đến với vùng biển Quảng Bình thì không thể nào quên thưởng thức món mực thơm ngon. Mực được nướng trên lửa than hồng, xé nhỏ thành nhiều sợi, thưởng thức cùng với tương ớt thì thấy rõ được vị ngon ngọt của mực hoà quyện cùng vị ớt cay nồng, vừa ăn vừa “nhấm nháp” cùng chút bia là ngon hết sảy không thể quên. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Về Xứ Dừa Thưởng Thức Món Ngon". Nguồn: VTV Review.

