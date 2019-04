Những đặc sản nổi tiếng chưa ăn là chưa đến Bình Thuận

Bánh căn: Được nướng chín bởi những chiếc khuôn làm từ gốm Bàu Trúc, bánh căn ở Bình Thuận vừa mang hơi thở của vùng đất của nắng và gió biển, vừa mang hương vị biển thông qua phần nhân hải sản hấp dẫn. Bánh canh chả cá: Ngoài những miếng chả cá được chiên vàng hay hấp trắng tinh, bánh canh chả cá ở Phan Thiết (Bình Thuận) còn thơm ngon bởi những sợi bánh canh nhỏ có màu trắng sữa. Bánh hỏi lòng heo: Đến Bình Thuận, cụ thể là thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, bạn sẽ bất ngờ bởi món ăn kết hợp giữa bánh hỏi và lòng lợn. Món đặc sản Bình Thuận này được nhiều người đánh giá cao về hương vị. Gỏi cá: Gỏi cá Phan Thiết được chế biến từ những loài cá có sẵn như cá mai, cá suốt hay cá đục. Một đĩa gỏi cá ngon phải đạt đủ chuẩn về độ chua, độ cay của ớt, độ nồng thơm của hành tây ngâm giấm, tươi ngon của cá, độ giòn của những sợi rong tuyết… Cá lồi xối mỡ: Ở Bình Thuận, người ta có thể chế biến nhiều món ngon từ cá lồi như nấu canh chua, kho tỏi, tiêu hay ớt, nhưng hấp dẫn nhất vẫn là món cá lồi xối mỡ. Bánh quai vạc: Món bánh này không chỉ được bày bán tại các chợ, các con đường lớn nhỏ ở Bình Thuận… Bánh thu hút du khách ở lớp bột trong veo, dai mịn, com tôm lột đỏ au hấp dẫn. Song yếu tố khiến du khách muốn ăn lại lần nữa chính là chén nước mắm được pha chế từ loại mắm nổi danh của địa phương. Răng mực nướng là đặc sản nổi tiếng Bình Thuận hấp dẫn nhiều du khách. Điểm hấp dẫn của món ăn này không nằm ở tạo hình mà là ở vị dai, giòn nhấn nhá cùng bánh tráng nướng, tương ớt vui miệng. Bánh tráng nướng mắm ruốc: Nguyên liệu chính của món ăn này là bánh tráng gạo có rắc mè đen. Người bán sẽ trét một ít mắm ruốc lên bánh tráng, thêm trứng cút thái múi cau, nem, chả cá, hành hoa rồi nướng trên lửa than nhỏ. Lẩu thả là cái tên khá lạ lẫm tuy nhiên đây chính là một món ăn đặc sản Bình Thuận cực hấp dẫn. Nguyên liệu chính để làm món lẩu thả gồm cá suốt tươi, khế chín, cà chua và ớt băm. Nồi nước lèo vừa đậm đà vừa cay cay ăn cùng bún ngon không gì sánh bằng. Cốm hộc: Một thức quà khá đặc trưng của vùng đất Phan Thiết mà bạn nên thử là món cốm hộc. Món ăn này được làm từ gạo nếp ngon rang nở bung và đường sên với dứa, gừng. Theo những cơ sở làm cốm nhiều kinh nghiệm thì loại nếp phụng và nếp hương là nếp ngon và thơm nhất. Dông cát nướng muối ớt: Một món đặc sản khác ở Bình Thuận mà bạn không thể không thử là dông cát nướng muối ớt. Thịt dông được làm sạch, để ráo nước rồi tẩm ướp gia vị cho vừa miệng và được nướng trên than hồng. Thịt dông khi vừa chín tới sẽ săn mềm, ngọt thịt, mùi vị đậm đà làm xao xuyến vị giác của thực khách. Chả lụi: Món ăn này nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực ra công đoạn chế biến cũng khá công phu. Bánh tráng được cắt thành miếng nhỏ vừa ăn rồi cho vào một ít nhân gồm tôm, thịt… xay nhuyễn và cuốn lại thành hình chữ nhật. Sau đó bánh tráng được xiên vào que, chần qua nước sôi rồi đem nướng. Ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

