Những đặc sản hiếm có khó tìm “ăn là nghiền” ở Quy Nhơn

Bọ bọ biển: Trái ngược với hình dáng khá xấu xí, thịt của bọ bọ biển được ngư dân đánh giá là ngon hơn cả tôm hùm. Hơn nữa, đặc sản hiếm có này rất khó đánh bắt. Do vậy, dù có giá bán tới 1,2-1,5 triệu đồng/kg nhưng cũng không dễ tìm mua được bọ bọ biển. Ảnh: Vietnamnet. Thịt của bọ bọ biển có màu trắng đục. Khi luộc ăn có vị béo nhưng không ngậy, thơm ngọt và thanh. Lượng thịt của bọ bọ biển khá ít, với con cân nặng khoảng 0,5 kg, thì sau khi bỏ vỏ chỉ còn lại 150-250 gram thịt. Ảnh: Vietnamnet. Tuy thân hình nhìn khá ghê rợn, nhưng thịt của chúng ăn thơm ngon hơn cả thịt tôm hùm - loại tôm vốn được ví là vua hải sản. Ảnh: Facebook Dù giá đắt, thế nhưng sản lượng khai thác không nhiều do loại hải sản này sống ở vùng biển xa và thời vụ khai thác ngắn... cho nên không dễ để mua được bọ bọ biển. Ảnh: Vietnamnet. Cá ninja (cá mút đá): Nghe đến cái tên cá ninja, ngay cả người sành ăn cũng vô cùng ngạc nhiên. Cá ninja được biết đến như món ăn thời thượng ở một số vùng biển thuộc Nam Trung Bộ. Ảnh: Haisanmoingay. Theo nhiều ngư dân, cá ninja đã được phát hiện từ lâu nhưng nó chỉ mới xuất hiện khoảng 5 năm trở lại đây trong thực đơn của nhà hàng, quán nhậu. Chỉ sau một thời gian ngắn "lộ diện", cá ninja nhanh chóng trở thành món hải sản độc đáo thu hút nhiều thực khách, nhất là dân nhậu bởi mùi vị đặc biệt hấp dẫn. Ảnh: NLĐ. Hình dạng cá ninja trông dị hợm khác thường nhưng hương vị thì vô cùng ngon ngọt. Cá sống ở tầng đáy và được đánh bắt bằng cách câu hoặc dã cào. Hương vị đặc trưng và hiếm có nên hiện giá mỗi kg cá ninja có thể lên đến hơn 400.000 đồng, chính vì thế rất khó tìm cá ở các chợ mà chỉ có ở các nhà hàng chuyên hải sản độc lạ. Ảnh: Amthuc365. Cá ninja có thế chế biến thành nhiều món, như lẩu, ca- ri, chiên bột... nhưng ngon và hợp "gu" với thực khách nhất vẫn là hai món om bắp chuối và nướng. Cá ninja sau khi làm sạch thì xắt từng miếng chừng 3 ngón tay, ướp gia vị rồi nướng trên than hồng. Ảnh: Haisanmoingay. Cá tà ma cũng là món ăn không thể bỏ qua khi đến Quy Nhơn. Tà ma là một loại cá gành, nằm dưới rạng, ở sát gành, chứ không ở biển như nhiều loài cá khác. Cá tà ma có vảy, mình dẹp, xương giữa rất cứng, hình giống như con cá rô phi nước ngọt nhưng to hơn. Ảnh: Dân Việt. Cá có hai loại, một loại thịt bở, một loại thịt dai, nhưng tất cả đều ngon. Theo các ngư dân, tên cá nghe rất lạ như vậy bởi vì nó rất lanh lợi, trốn nhanh như ma quỷ, khó khăn lắm mới bắt trúng được cá. Ảnh: Haisantuoisachbienhoa. Tại các nhà hàng, quán ăn ở Quy Nhơn, món cá đặc sản này được chế biến thành các món nướng, lẩu, cháo và canh với giá từ 150 - 200 nghìn đồng/kg. Ảnh: Lysontour. Cá tà ma phải ăn theo mùa. Để hợp khẩu vị, mùa đông thì dùng món nướng; còn mùa hè nắng nóng thì nấu canh hẹ, canh chua hoặc nấu lẩu, cháo. Thịt cá trắng phau, không tanh, đặc biệt phần lườn được xem là chỗ ngon nhất bởi nó có vị béo rất riêng. Ảnh: Lienviettravel. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

