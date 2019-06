Những đặc sản dân dã và độc lạ ở quê hương Mai Tài Phến

Bánh tằm Ngan Dừa: Đây là đặc sản dân dã có từ lâu đời ở thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Bánh được ăn kèm với nước cốt dừa béo ngậy, dưa leo thái sợi nhỏ, các loại rau thơm, xà lách, giá đỗ trụng, cùng với một chén nước mắm chua cay đậm đà làm cho người ăn nhớ mãi không quên. Lẩu mắm: Người dân Bạc Liêu chế biến ra một món lẩu hấp dẫn từ cá sặc cùng nước dừa tươi, sả và tỏi sẽ được phi mỡ cho thơm ngào ngạt. Khi ăn lẩu sẽ ăn kèm với thịt ba chỉ, các loại cá lóc, cá ba sa. Các loại rau phổ biến để nhúng lẩu là rau cần, rau muống, mồng tơi, cải tím, ngó sen, bông so đũa, lục bình… Bún xào nem nướng: Khi tới Bạc Liêu, bạn sẽ mê ngay món bún xào nem nướng vô cùng mới lạ và thơm ngon. Từng sợi bún trắng mềm ăn kèm với nem nướng nóng hổi, rau sống tươi ngon, tạo nên món ngon không thể chối từ. Bún bò cay: Nhắc tới bún bò, ắt hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới bún bò Huế mà quên đi bún bò cay – đặc sản Bạc Liêu. Khi ăn tô bún bò cay, bạn sẽ cùng lúc được cảm nhận vị thơm, ngọt, bùi, giòn, dai, béo, chua, cay… Cải xá bấu: Xá bấu chính là củ cải muối, có nguồn gốc từ người Trung Quốc. Khi qua bàn tay khéo léo của người Tiều (Triều Châu) ở Bạc Liêu, nó được chế biến khác đi và tạo thành món ăn có hương vị đặc trưng riêng của mảnh đất này. Cải xá bấu có thể nấu canh hay xào cùng thịt, trộn cùng sả bằm… đều rất ngon. Mắm chua không xương Vĩnh Hưng: Món ngon này được chế biến bằng cách ủ lên men cá tươi qua nhiều công đoạn khá cầu kỳ. Mắm có vị chua, cay, mặn, ngọt, hòa quyện vào nhau tạo nên hương vị nồng nàn khó quên. Mắm chua có thể dùng để chấm trái cây, rau, thịt luộc… Bánh củ cải: Loại bánh này có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng người dân Bạc Liêu đã “hô biến” thành đặc sản nổi tiếng địa phương. Bánh có mùi hới hăng hăng của củ cải, vị ngọt đậm đà của tôm, vị beo béo của thịt tạo nên món ngon không thể chối từ với mỗi du khách đặt chân tới Bạc Liêu. Ba khía muối: Ba khía hay còn gọi là cua đồng nhưng nhỏ hơn một chút và chỉ sống ở vùng nước mặn. Ba khía muối là món ăn thường ngày của người dân Bạc Liêu và hay được ăn kèm với canh chua. Tuy là món ăn bình dân nhưng hương vị đậm đà của nó khiến người ăn không thể nào quên được. Bún nước lèo: Ở Bạc Liêu, bún nước lèo được bày bán khắp mọi nơi. Cái hay của nước lèo ở đây là người ta cho củ cải vào ngâm để tăng độ ngọt tự nhiên. Chính vì thế mà chỉ cần cho thêm chút rau sống, tôm, thịt, giá đỗ là có ngay một bát bún thơm ngon. Dưa bồn bồn: Bạc Liêu là một trong những tỉnh có món dưa bồn bồn ngon nổi tiếng gần xa. Ngoài việc làm dưa chua, phần tươi non của cây bồn bồn còn được chế biến thành các món ăn hấp dẫn như xào tôm thịt, nấu canh, lẩu, làm gỏi... Ốc Bạc Liêu: Vì là vùng đất giáp với biển nên cua, ốc của Bạc Liêu rất phong phú. Người dân nơi dây đã biết tận dụng món quà từ biển cả để chế biến thành các món ăn thơm ngon hấp dẫn nhất Bạc Liêu như cua rang me, ốc xào, ốc trộn, gỏi ốc…làm thực khách xao xuyến. Đuông chà là: Nếu như ở Bến Tre nổi tiếng với món đuông dừa thì tại Bạc Liêu, đuông chà là chính là một món ăn đặc sản. Người ta bắt đuông về để chế biến thành nhiều món ăn, trong đó phổ biến nhất là lăn bột chiên bơ. Vị ngọt và béo ngậy của đuông chà là, giòn giòn của bột và bơ thơm nức, chấm cùng nước mắm ngon tuyệt. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

