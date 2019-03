Những đặc sản đậm chất dân dã của Vĩnh Long ăn rồi lại thèm

Cá tai tượng chiên xù không chỉ là đặc sản đậm chất dân dã nổi tiếng Vĩnh Long mà được biết đến khắp miền Tây. Cách làm cá tai tượng chiên xù ngon nhất là sau khi làm sạch phải để nguyên con cho vào chảo dầu chiên vàng ươm. Món cá lăng nấu với rau ngót có vị chua dịu của chanh, cà chua, cần tây kết hợp cùng với vị ngọt của cá và các loại rau, gia vị. Cá cháy kho Trà Ôn: Cá cháy là loài cá có nhiều xương, thịt rất ngọt, thường được đem nướng, chiên hoặc kho mặn ăn với cơm trắng. Hơn nữa trứng cá cháy lại rất béo và bổ, là món ăn rất hấp dẫn và khó quên đối với nhiều người. Chuột đồng nướng: Thường từ tháng 10 đến tháng 3 âm lịch là bắt đầu vào mùa chuột đồng kiếm ăn nên con nào cũng béo ú, lông mượt vàng. Nướng là cách chế biến ngon nhất đối với món chuột đồng, mà phải là nướng bằng lửa rơm thì thịt mới thơm ngon được. Ăn thịt chuột phải kèm với rau răm thì mới cản bớt được mùi tanh. Cá lóc nướng trui Vĩnh Long: Nướng cá lóc thì phải biết cách nướng lửa rơm, nếu nướng kiểu khác thì miếng cá sẽ mất thơm, không còn hương vị cá nướng trui. Ốc lác hấp lá gừng: Là một món ngon dân dã của Vĩnh Long, ốc lác hấp lá gừng non không những dễ làm mà còn dễ dàng tìm nguyên liệu. Món ốc này chấm với nước mắm chua cay để tận hưởng mùi thơm đặc trưng của ốc với lá gừng non, vừa lạ vừa ngon mà cũng hấp dẫn vô cùng. Khoai lang mắm sống cuốn lá cách: Khi ăn, bạn dùng đọt lá cách cuốn từng miếng khoai lang, dừa nạo, rau thơm vào cùng nhau rồi chấm nước mắm chua. Món ăn dân dã này ngon ở cách pha chế nước chấm và chọn rau sống (thường là tía tô, quế, húng đất). Bưởi Năm Roi Bình Minh: Bưởi Năm Roi có dạng giống quả lê hoặc hơi tròn, vỏ ngoài dày và có màu xanh hơi vàng. Khi chín, bưởi có màu vàng, trên vỏ nổi nhiều tuyến dầu. Múi bưởi Năm Roi lớn, mọng nước màu vàng nhạt, có hương vị ngọt thanh rất dễ chịu. Thanh trà:Thanh trà có hai loại là quả chua và quả ngọt. Quả chua thì vỏ cứng, giòn, chấm muối ớt ăn cùng, hoặc vào mùa hè thì người ta thường dầm đường để làm thành nước giải khát chua ngọt. Còn quả ngọt thì vỏ mềm, thịt ngọt nước, có thể đem làm mứt. Cam xoàn: Ngoài bưởi Năm Roi ra thì cam xoàn cũng nổi tiếng không kém. Những trái cam to tròn, vỏ láng mịn, bổ đôi ra sẽ thấy những tép cam vàng bắt mắt mọng nước trông cực kỳ hấp dẫn. Đặc biệt những trái càng nhỏ thì vị càng ngọt thanh, có mùi thơm nhẹ. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

