Những công dụng thần kỳ của sữa ong chúa ít người biết

Sữa ong chúa chứa tới 18% là protein, 17 - 18% đường, 5,5% chất béo cùng với hơn 22 loại axit amin, nhiều nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể con người. Ảnh: honeco. Sữa ong chúa còn rất giàu Insulin, vì vậy mà nó rất tốt với những người mắc bệnh tiểu đường. Ảnh: deptuoi30. Sữa ong chúa được bổ sung vào chế độ ăn uống còn có tác dụng làm giảm lượng cholesterol xấu, từ đó giúp ngăn ngừa mạnh mẽ chứng xơ vữa động mạch và các vấn đề tim mạch. Ảnh: netbuttrian. Sữa ong chúa trị bệnh mất ngủ kinh niên về đêm rất hiệu quả. Ảnh: hellobacsi. Lý do là vì sữa ong chúa giúp tăng cường máu lên não, lại có chứa nhiều vitamin B cũng như nhiều chất dinh dưỡng khác giúp giảm mệt mỏi, cải thiện giấc ngủ ngon và sâu hơn. Ảnh: tin247. Sữa ong chúa còn có rất nhiều công dụng trong làm đẹp. Ảnh: doanthi. Cụ thể, sữa ong chúa hỗ trợ điều trị, phục hồi làn da, mái tóc. Ảnh: hilandfood. Bên cạnh đó, sữa ong chúa giúp làm chậm lão hóa da do chứa rất nhiều khoáng chất silicon giúp gia tăng sản xuất collagen một cách tự nhiên. Ảnh: danangsale. Các vitamin và khoáng chất như B1, B2, B3, B5, B6, acetyl-cholin,kẽm,….có trong sữa ong chúa cũng giúp cải thiện làn da của bạn. Ảnh: kienthucdinhduong. Đặc biệt, sữa ong chúa còn có tác dụng giảm cân hiệu quả do nó kích thích quá trình tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất trong cơ thể, thúc đẩy quá trình sinh nhiệt và đốt cháy chất béo, lượng mỡ thừa trong người. Ảnh: massageishealthy. Thời điểm uống mật ong tốt hơn vạn lần thuốc bổ. Nguồn: Cuộc sống hạnh phúc

