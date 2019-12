Những cơ sở thẩm mỹ gây chết người tai tiếng nhất năm 2019

Không ít cơ sở thẩm mỹ chất lượng kém lừa khách hàng, khiến họ tiền mất tật mang, thậm chí còn cướp đi mạng sống của những người vô tội. Trong những tháng cuối năm 2019, nhiều vụ việc cơ sở thẩm mỹ làm chết khách hàng gây xôn xao dư luận. Ảnh minh họa. Ngày 29/10, sau gần ba ngày được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nữ khách hàng xăm chân mày tại Thẩm mỹ viện Hoài Anh (số 14, đường Điện Biên Phủ, phường Đakao, quận 1) đã tử vong. Nạn nhân là bà P.T.L (65 tuổi, quê Tiền Giang). Ảnh: Dân Sinh. Trước đó không lâu, bệnh viện thẩm mỹ EMCAS (ở TP.HCM) cũng xảy ra một ca tử vong do nâng ngực. Ngày 17/10, chị V.N.A.T (33 tuổi) đến bệnh viện thẩm mỹ EMCAS thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực. Sau 5 giờ phẫu thuật, bệnh nhân có biểu hiện bất thường: sùi bọt mép, lơ mơ. Ngay lập tức, bệnh nhân được tiến hành các biện pháp hồi sức rồi chuyển sang bệnh viện Nhân dân 115. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong. Đáng nói hơn là hồi tháng 2/2018, chị T. T. Đ. (35 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) cũng là một khách hàng bị tai biến rồi tử vong sau khi phẫu thuật gọt cằm tại Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS. Ngày 15/10, đại diện Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam (phường 9, quận 3, TP.HCM) xác nhận nữ việt kiều 59 tuổi ngụ tại TP.HCM, là khách hàng thực hiện phẫu thuật căng da mặt tại cơ sở này, đã tử vong tối 14/10, sau khi được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo báo cáo của Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam gửi Sở Y tế TP.HCM, sáng 11/10, nữ khách hàng đến bệnh viện này với mong muốn căng da mặt. Kết quả khám lâm sàng ban đầu cho thấy khách hàng khỏe mạnh, từng bơm silicone hai bên má (không rõ thời gian thực hiện). Chiều cùng ngày, bệnh viện tiến hành căng da mặt cho khách hàng. Sau ca phẫu thuật, nữ khách hàng ổn định. Đến 21h, chị khó thở, tím tái, được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy rồi tử vong vào ngày 14/10. Cô gái 25 tuổi tử vong khi hút mỡ bụng: Chiều 12/4/2019, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nữ bệnh nhân Đỗ N.A từ bệnh viện An Việt chuyển đến với lý do: bệnh nhân xuất hiện co giật, trụy mạch sau khi khởi mê để phẫu thuật. Trước đó, bệnh nhân nữ Đỗ N.A vào Bệnh viện An Việt phẫu thuật tạo hình thành bụng vào ngày 6/4 vừa qua. Sau khi gây tê tủy sống, bệnh nhân có biểu hiện bất thường. Ngay sau khi xảy ra tình trạng bệnh nhân nghi sốc phản vệ, Bệnh viện An Việt đã cấp cứu và chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Nguyên nhân tử vong được xác định do bệnh nhân hôn mê sâu, tổn thương thiếu máu não diện nặng, phù não nặng sau ngừng tuần hoàn. Phẫu thuật thẩm mỹ đem lại cho phụ nữ sự thay đổi về ngoại hình và cả cuộc sống của họ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng phương pháp này thực sự là con dao hai lưỡi khi nó có thể đem lại những biến chứng và hậu quả khôn lường sau phẫu thuật. Để tránh được các biến chứng đáng tiếc khi đụng “dao kéo, banh nên kiểm kỹ chứng chỉ và tay nghề của bác sĩ thẩm mỹ và cả cơ sở thẩm mỹ nơi bạn sẽ thực hiện phẫu thuật. Thảo luận các mối quan tâm, lo lắng với bác sĩ cũng sẽ giúp bạn biết được mục tiêu thẩm mỹ sẽ đạt tới đâu và bạn tránh được bao nhiêu phần trăm nguy cơ biến chứng. Ảnh: Internet. Video "Phương Oanh sợ fan quay lưng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ". Nguồn: VTC.

Không ít cơ sở thẩm mỹ chất lượng kém lừa khách hàng, khiến họ tiền mất tật mang, thậm chí còn cướp đi mạng sống của những người vô tội. Trong những tháng cuối năm 2019, nhiều vụ việc cơ sở thẩm mỹ làm chết khách hàng gây xôn xao dư luận. Ảnh minh họa. Ngày 29/10, sau gần ba ngày được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nữ khách hàng xăm chân mày tại Thẩm mỹ viện Hoài Anh (số 14, đường Điện Biên Phủ, phường Đakao, quận 1) đã tử vong. Nạn nhân là bà P.T.L (65 tuổi, quê Tiền Giang). Ảnh: Dân Sinh. Trước đó không lâu, bệnh viện thẩm mỹ EMCAS (ở TP.HCM) cũng xảy ra một ca tử vong do nâng ngực. Ngày 17/10, chị V.N.A.T (33 tuổi) đến bệnh viện thẩm mỹ EMCAS thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực. Sau 5 giờ phẫu thuật, bệnh nhân có biểu hiện bất thường: sùi bọt mép, lơ mơ. Ngay lập tức, bệnh nhân được tiến hành các biện pháp hồi sức rồi chuyển sang bệnh viện Nhân dân 115. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong. Đáng nói hơn là hồi tháng 2/2018, chị T. T. Đ. (35 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) cũng là một khách hàng bị tai biến rồi tử vong sau khi phẫu thuật gọt cằm tại Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS. Ngày 15/10, đại diện Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam (phường 9, quận 3, TP.HCM) xác nhận nữ việt kiều 59 tuổi ngụ tại TP.HCM, là khách hàng thực hiện phẫu thuật căng da mặt tại cơ sở này, đã tử vong tối 14/10, sau khi được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo báo cáo của Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam gửi Sở Y tế TP.HCM, sáng 11/10, nữ khách hàng đến bệnh viện này với mong muốn căng da mặt. Kết quả khám lâm sàng ban đầu cho thấy khách hàng khỏe mạnh, từng bơm silicone hai bên má (không rõ thời gian thực hiện). Chiều cùng ngày, bệnh viện tiến hành căng da mặt cho khách hàng. Sau ca phẫu thuật, nữ khách hàng ổn định. Đến 21h, chị khó thở, tím tái, được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy rồi tử vong vào ngày 14/10. Cô gái 25 tuổi tử vong khi hút mỡ bụng : Chiều 12/4/2019, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nữ bệnh nhân Đỗ N.A từ bệnh viện An Việt chuyển đến với lý do: bệnh nhân xuất hiện co giật, trụy mạch sau khi khởi mê để phẫu thuật. Trước đó, bệnh nhân nữ Đỗ N.A vào Bệnh viện An Việt phẫu thuật tạo hình thành bụng vào ngày 6/4 vừa qua. Sau khi gây tê tủy sống, bệnh nhân có biểu hiện bất thường. Ngay sau khi xảy ra tình trạng bệnh nhân nghi sốc phản vệ, Bệnh viện An Việt đã cấp cứu và chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Nguyên nhân tử vong được xác định do bệnh nhân hôn mê sâu, tổn thương thiếu máu não diện nặng, phù não nặng sau ngừng tuần hoàn. Phẫu thuật thẩm mỹ đem lại cho phụ nữ sự thay đổi về ngoại hình và cả cuộc sống của họ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng phương pháp này thực sự là con dao hai lưỡi khi nó có thể đem lại những biến chứng và hậu quả khôn lường sau phẫu thuật. Để tránh được các biến chứng đáng tiếc khi đụng “dao kéo, banh nên kiểm kỹ chứng chỉ và tay nghề của bác sĩ thẩm mỹ và cả cơ sở thẩm mỹ nơi bạn sẽ thực hiện phẫu thuật. Thảo luận các mối quan tâm, lo lắng với bác sĩ cũng sẽ giúp bạn biết được mục tiêu thẩm mỹ sẽ đạt tới đâu và bạn tránh được bao nhiêu phần trăm nguy cơ biến chứng. Ảnh: Internet. Video "Phương Oanh sợ fan quay lưng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ". Nguồn: VTC.