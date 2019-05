Những chuyện chưa kể từ phòng khám sản khoa

Thời nay, có không ít cặp vợ chồng sống cảnh hôn nhân “no sex”. Cả tháng, thậm chí hàng mấy năm trời họ không gần gũi. Vén bức màn bí mật phòng the, nhiều người ngỡ ngàng khi biết lý do.

Cứ nhìn thấy “cậu nhỏ” là sợ rúm ró

“Chuyện ấy” là một món quà tuyệt diệu mà tạo hóa ban tặng cho con người. Tuy nhiên, không thể hiểu nổi vẫn còn không ít cặp vợ chồng không thể hưởng thụ món quà ấy chỉ vì lý do người vợ sợ hãi “cậu nhỏ” của chồng và kỳ thị “chuyện ấy”.

Trao đổi với PV Phụ nữ Sức khỏe, bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trưởng khoa Sản, Trung tâm Y tế Thái Hà (Hà Nội) cho biết, trong quá trình khám và điều trị, bà đã gặp rất nhiều cặp vợ chồng chung sống với nhau nhiều năm mà không thể sinh hoạt tình dục.

Có không ít cặp chung sống tới 5 năm mà chồng không thể “làm ăn” gì được. Mới đây, bác sĩ Kim Dung cũng tiếp nhận một cặp 5 năm hôn nhân không tình dục dù người vợ rất yêu chồng nhưng nhất quyết không cho chồng “xâm nhập”.

“Lý do chỉ vì người vợ sợ hãi khi nhìn thấy “cậu nhỏ” của chồng. Chị em cho rằng đó là thứ gì đó vô cùng khủng khiếp, là “sinh vật lạ”, vì thế cứ mỗi khi chồng mon men là người vợ lại sợ hãi, co rúm người lại và chống đối kịch liệt khiến chồng không thể làm gì được”, Bác sĩ Kim Dung cho hay.



Ngược lại, có người vợ trẻ lại bị chứng bệnh cười rũ rượi khi chồng đụng vào người. Thành thử họ cũng không thể quan hệ tình dục được. Khi cùng vợ tới gặp bác sĩ, nhiều người chồng đau khổ nói họ “cắn răng” chịu đựng vì quá thương yêu vợ.

“Ghi nhận các ca bệnh có đến 90% trường hợp chị em không thể quan hệ tình dục được vì lý do tâm lý. Điều đáng nói là những ca này không hề bị chứng co thắt âm đạo, chưa từng bị xâm hại tình dục nhưng vẫn không thể làm chuyện ấy. Bác sĩ phải dùng mọi biện pháp can thiệp tâm lý, để họ hiểu chuyện ấy là điều bình thường, là món quà của tạo hóa.

Không ít lần tôi phải nói với bệnh nhân rằng những gì cần chứng minh cô đã chứng minh cho cháu hết rồi, sự xâm nhập của chồng là không hề nguy hiểm. Cái cô cho cháu cảm nhận còn to hơn của chồng thì không có lý do gì phải sợ chồng”, bác sĩ Kim Dung chia sẻ.

Chồng khổ sở vì "một năm đôi lần có như không”

Khi vợ mắc chứng "tâm bệnh" oái oăm này, người chồng vô cùng khổ sở.

Cưới vợ được 4 năm, vợ chồng Thắng (Vĩnh Phúc) có hai mặt con. Thoạt nhìn, ai cũng bảo vợ chồng Thắng hạnh phúc hết phần người khác. Công việc đầy đủ, nhà cửa đã xong xuôi, nếp tẻ đủ cả, không còn thiếu thứ gì.

Thế nhưng ít ai biết rằng, khi đêm về, khi họ bước lên giường ngủ mới thực sự nổ ra “cuộc chiến”. Thuở yêu nhau, Thắng chết mê chết mệt vợ vì nàng bảo muốn “giữ đến tận ngày cưới”.

Thắng cứ háo hức nghĩ đến giây phút được hưởng trọn tấm thân yêu kiều của vợ trong đêm tân hôn. Nào ngờ vợ Thắng lại có “đèn đỏ” đúng đêm trọng đại của cuộc đời.

Vậy là mộng đẹp đêm tân hôn tan tành.

Thắng hồi hộp chờ nhưng cuối cùng, anh lại “vỡ mộng tập 2” vì vợ chồng nằm cạnh nhau mà đơ như khúc gỗ.

Thắng cứ nghĩ vợ ngại nhưng những ngày sau, tình trạng đó vẫn tiếp diễn. Vợ cứ nằm đó, để một mình anh “hì hục” một lúc là chán, lăn ra ngủ.

Sau khi sinh con đầu lòng, vợ Thắng bị khô hạn âm đạo. Và từ đó, chuyện phòng the của họ rơi vào địa ngục. Vợ Thắng tắt hẳn nhu cầu tình dục, thậm chí còn cho rằng chuyện ấy là “không cần thiết”.

Hôn nhân vợ chồng như hai thế giới khác biệt. Ảnh minh họa. Có lần, thấy chị em lên mạng hỏi han nhau chuyện khô hạn sau sinh, vợ Thắng dè bỉu “chuyện này mà cũng lên mạng để hỏi, không biết xấu hổ à?”.



Thắng tặc lưỡi nghĩ “cuộc sống chỉ cần tình yêu, vậy là đủ” nhưng sự thực anh cảm thấy vô cùng khổ tâm, có vợ mà như không. Hậu quả của những ngày tháng bị vợ từ chối là Thắng tưởng mình bị yếu sinh lý vì chỉ được vài phút là tàn cuộc.

Đem tâm sự chuyện thầm kín với một người bạn cùng lớp, Thắng mới hiểu ra vợ mình mắc “tâm bệnh” chứ thể chất không làm sao cả. Anh thuyết phục vợ đi khám nhưng người vợ nhất định không đi.

“Biết vậy check trước khi cưới. Giờ biết thì đã muộn”, Thắng ngán ngẩm bày tỏ.

Bác sĩ Kim Dung đã gặp không ít cặp vợ chồng “tưởng chỉ có trong chuyện tiếu lâm” khi chung sống nhau mà không làm “chuyện ấy”.