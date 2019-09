Những cái kết kinh hoàng của bệnh nhân ung thư chữa thầy lang

Tìm thầy lang chữa ung thư, nữ bệnh nhân hoại tử vú



Bệnh nhân ung thư Nguyễn T.N (49 tuổi, sống tại TP.Việt Trì, Phú Thọ) nhập viện điều trị tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng suy kiệt toàn thân, thiếu máu nặng, nhiễm trùng từ khối u vú phải hoại tử, vỡ loét.

Các xét nghiệm lúc mới vào viện cho thấy tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch: huyết sắc tố chỉ còn 3g/dl (người bình thường 12-13g/dl), thiếu máu nặng, bạch cầu tăng rất cao (> 50.000G/l) cho thấy tình trạng viêm nhiễm trầm trọng.

Chị N bị hoại tử vú do tự chữa ung thư theo thầy lang.

Chị gái của người bệnh cho hay, chị N làm ở nhà máy may mặc 28 năm, khỏe mạnh, không ốm đau gì, khi phát hiện hạch ở nách thì đã mắc ung thư vú giai đoạn III. Lúc điều trị thầy lang có nói “cái u nó vỡ, chảy mủ ra thì mới khỏi được”, nên cả nhà ai cũng tin, không ngờ bệnh lại trầm trọng.

ThS.BS. Trần Xuân Vĩnh, Trưởng đơn vị Hóa trị & Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, ung thư vú là một bệnh hoàn toàn có thể điều trị khỏi khi được phát hiện sớm. Đối với trường hợp người bệnh này được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn III cách đây 2 năm, nếu người bệnh được tiếp cận với phương pháp điều trị khoa học, bài bản thì cơ hội chữa khỏi bệnh vẫn rất cao. Rất tiếc là người bệnh này đã bỏ qua cơ hội điều trị bệnh của mình, tìm đến phương pháp điều trị không chính thống làm cho bệnh tiến triển xấu đi.

"'Hiện tại người bệnh đến viện ở giai đoạn muộn, với thể trạng rất suy kiệt, thiếu máu nặng, nhiễm trùng từ khối u vú phải hoại tử, vỡ loét. Các xét nghiệm lúc mới vào thể hiện tình trạng bệnh rất nguy kịch. Sau 10 ngày điều trị tích cực tình trạng người bệnh cải thiện khá tốt, khối u bớt hoại tử, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, chúng tôi đang hội chẩn để tìm hướng điều trị tiếp theo cho người bệnh, tuy nhiên khả năng điều trị cũng rất hạn chế”, BS Vĩnh nói.

“Cô bé” bốc mùi vì chữa ung thư vùng kín ở thầy lang

BS. Nguyễn Văn Tiến - Trưởng khoa Ngoại 1, Bệnh viện Ung bướu, TP.HCM cho biết, vừa qua bệnh viện lại tiếp nhận thêm trường hợp ung thư âm hộ. Bệnh nhân vào viện với khối u khổng lồ vùng âm đạo không thể đi được.

Ung thư âm hộ rất nguy hiểm, khiến bác sĩ cũng ám ảnh. Ảnh minh họa.

Bác sĩ Tiến cho biết, bệnh nhân này được đưa đến khoa ngoại 1 với tình trạng “lết và khiêng” vì không đi được do khối u vùng kín quá to. Điều đặc biệt là người bệnh nhân bốc mùi hôi thối đi tới đâu mọi người phải chạy xa vì không thể chịu đựng được. Khi cùng chung phòng bệnh thì nhiều bệnh nhân phải xin đi phòng khác cho nên bệnh nhân này độc chiếm 1 phòng bệnh.

Bệnh nhân cho biết, cách đây trên 1 năm nổi bướu to khoảng đầu ngón út và ngứa, mua thuốc uống không hết bệnh. Khối u cũng không to thêm nên người bệnh không lưu tâm. Cách đây chỉ mới 2 tháng nghe lời chỉ bảo đắp lá cây không rõ nguồn gốc, khoảng 1 tuần bướu to lên, kèm rỉ máu, đau nhức và có mùi hôi thối.

Bác sĩ Tiến cho biết, trong mấy ngày đầu tiếp nhận, các bác sĩ, điều dưỡng trong khoa phải "gội rửa" khối u rất nhiều.

Bệnh nhân này có khối u to trên 2kg kích thước 12*15 cm, chiếm toàn bộ vùng âm hộ, lan ra 2 bên nếp bẹn đùi, lan lên vùng mu và ăn bít âm đạo ...

Bác sĩ Tiến khuyến cáo chị em phụ nữ khi có bất thường vùng kín cần đi kiểm tra tại bệnh viện ngay. Tuyệt đối không nghe những chia sẻ, kinh nghiệm truyền miệng rồi đắp lá dẫn tới biến chứng nặng.

Nhiều bệnh tự chữa ung thư vú theo cách của thầy lang

Bác sĩ Đỗ Huyền Nga, Phó khoa Nội 1, bệnh viện K cho biết, không ít ca bệnh ung thư vú tự đắp lá , tự chữa bằng thuốc nam không nguồn gốc, khi đến viện đều ở giai đoạn muộn...

Hồi năm 2017, bà T.K.C (51 tuổi ở huyện Bắc Giang, Hà Giang) tự sờ thấy u ở vú. Thay vì tới các cơ sở y tế điều trị, bà C nghe lời mách bảo đã đi mua thuốc lá của thầy lang về đắp. Gần một năm đắp lá vào khối u, chẳng những khối u vú không nhỏ đi mà ngày càng to hơn, căng phồng như quả bưởi và đã vỡ gây loét ngoài ra, sùi như súp lơ đỏ. Ôm bộ ngực đau nhức với với các vết lở loét, sưng phồng, chảy máu mủ bê bết ở vú, bà C đến “cầu cứu” các bác sĩ Bệnh viện K.