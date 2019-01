Những cách xử trí văn minh khi phát hiện chồng có "người thứ ba"

Cảm giác phát hiện người bạn đời, người chung chăn gối, đầu ấp tay gối với mình phản bội thật khủng khiếp đối với bất cứ ai. Khi rơi vào trường hợp đó rất nhiều người luôn có suy nghĩ phải “dằn mặt” cho bằng được nhân tình của chồng/vợ… với muôn kiểu đánh ghen, tạt axit, làm mất mặt bạn đời trên mạng xã hội, trước mặt mọi người.



Thế nhưng, những cách đó chỉ làm cho cuộc hôn nhân của gia đình bạn đến ngõ cụt. Là người hiện đại phải biết ghen thông minh, ghen đúng cách để bảo vệ hạnh phúc khi phát hiện chồng có "người thứ ba".

Như ANTĐ đưa tin, khoảng 5h30 ngày 18/1, khi người dân phát hiện Nguyễn Văn Thìn (SN 1990, ở thôn Làng Chẹo, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) dùng dao sát hại chị Phạm Thị T (SN 1990, vợ Thìn), liền trình báo lực lượng Công an xã.

Ông Trương Anh Xuân - Chủ tịch UBND xã An Thịnh xác nhận, sau khi xảy ra vụ việc, nhận được tin báo, Công an xã An Thịnh đã có mặt tại hiện trường đồng thời thông báo với CAH Văn Yên bắt giữ Nguyễn Văn Thìn ngay tại nơi xảy ra vụ án.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân dẫn tới vụ việc đau lòng trên có thể xuất phát từ mâu thuẫn, ghen tuông. Hiện tại, Thìn đang bị tạm giữ để điều tra, làm rõ.

Thời gian gần đây, rất nhiều vụ việc thương tâm xảy ra do ghen tuông mù quáng. Ghen là một thứ gia vị của tình yêu, giúp tình cảm vợ chồng khăng khít, bền chặt hơn, thế nhưng cần phải biết ghen đúng mực, ghen hợp lý. Đặc biệt, trong trường hợp phát hiện người bạn đời có nhân tình bên ngoài hãy ứng xử một cách khôn ngoan nhất.

Kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh xem xét mọi chuyện

Khi bạn nghe thông tin đó từ ai (từ điện thoại, cách thể hiện của chồng hay từ người thứ ba chọc ngoáy...) đừng nghe người khác nói mà vội quy kết cho bạn đời. Đừng để nóng giận làm bạn mất khôn mà hãy thật bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc của mình.

Không nên tỏ thái độ tức giận, cay cú, điên loạn. Nhiều phụ nữ sẽ làm mọi thứ để giải tỏa cảm xúc bức bối và căm hận như lăng mạ chồng, đánh ghen… Nhưng điều đó chỉ khiến bạn rơi vào vòng rắc rối hơn.

Hãy im lặng, kiềm chế bản thân cho đến khi cơn giận dữ qua đi rồi bắt đầu phân tích và tìm hiểu vấn đề. Nhiều khi việc chồng ngoại tình chỉ là tin đồn, hiểu nhầm hay là thật.

Khi biết rõ vợ/chồng ngoại tình, tự mình nên thẩm định lại xem mức độ nghiêm trọng đến đâu đồng thời thu thập những chứng cứ xác thực.

Thu thập chứng cứ bạn đời ngoại tình là việc nên làm. “Nói có sách, mách có chứng” để đối phương không thể chối cãi, ưu thế thuộc về bạn khi đàm phán. Hoặc nếu sự việc quá nghiêm trọng đến mức ly hôn thì đây sẽ là chứng cứ có lợi cho bạn.

Bạn nên đánh giá xem người thứ ba xuất hiện với tư cách gì, là người bạn, đồng nghiệp hay người tình chen vào phá hoại hạnh phúc gia đình bạn.

Từ những căn cứ vào mối quan hệ của vợ/chồng với gia đình, ví dụ họ vẫn quan tâm, hay họ đã sao nhãng, không quan tâm gia đình, cáu gắt bạn đời... Từ đó mới đi đến kết luận người thứ ba là kẻ phá đám hay chỉ là người làm phong phú thêm đời sống gia đình.

Suy nghĩ lại mọi chuyện

Sau một thời gian làm việc vất vả và cú sốc đau khi biết chồng ngoại tình , bạn sẽ chẳng còn sự minh mẫn để suy nghĩ bất cứ điều gì. Hãy dành thời gian cho bản thân để nghỉ ngơi và suy nghĩ về mọi chuyện giữa bạn và chồng trong suốt thời gian qua, bạn đã làm gì khiến chồng không vui chưa?

Bạn có làm tốt mọi chuyện chăm lo cho gia đình, chồng và con cái chưa? Rồi suy nghĩ kĩ tiếp theo mình nên làm gì? Có tha thứ hay là không tha thứ? Bạn có thể xin nghỉ làm một vài hôm vừa là nghỉ giải lao thư giãn vừa là để suy nghĩ kĩ càng mọi chuyện và đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Nói chuyện thẳng thắn với chồng

Cần nhớ là nói chuyện chứ không phải cãi nhau, bởi sau khi nắm được chứng cứ rõ ràng trong tay, rất nhiều người không giữ được bình tĩnh dẫn tới việc xô xát cãi cọ hay sỉ nhục đối phương. Tất nhiên chuyện ngoại tình là sai trái và không thể được chấp nhận nhưng việc tranh cãi chửi bới không làm cho vấn đề được giải quyết. Tốt nhất là nên hẹn nhau ở một nơi nào đó và bạn cần chuẩn bị trước việc bạn định nói gì với "nửa kia" của mình.

Nói chuyện vừa là cách giúp bạn tìm hiểu suy nghĩ và quyết định của họ, cũng là lúc bạn thể hiện mong muốn của mình về cuộc hôn nhân này ra sao. Hãy nhớ dùng thái độ mềm mỏng và kiên quyết với chuyện này để yêu cầu họ chấm dứt không được lặp lại thêm một lần nào nữa.

Giữ thể diện cho chồng

Đàn ông thường rất coi trọng thể diện. Khi họ thấy còn thể diện thì họ còn cố gắng sửa đổi để giữ gìn thể diện đó. Nếu được thì tốt nhất người vợ không cần cho chồng biết cô đã theo dõi và biết rõ anh ta ngoại tình. Hãy để anh ta tiếp tục cố gắng (trong lương tâm và hành vi) giữ gìn thể diện người chồng tốt, người cha tốt với chính vợ mình.

Xưa nay vẫn có câu “xấu chàng thì hổ ai”, nếu bạn cố gắng tô vẽ làm sao để họ thật xấu, làm cho họ bẽ bàng như gào thét, chửi bới, xé quần, xé áo, hay lao vào đánh, đấm, gọi người đến tạt a xít… những việc làm ngu xuẩn này sẽ khiến bạn phải hối hận cả đời.

Hành động đó sẽ khiến bạn mất chồng, không một người chồng nào sẽ chịu quay đầu lại với người vợ đã từng lăng nhục mình, họ sẽ nghĩ “lành làm gáo, vỡ làm muôi”. Như vậy cũng đồng nghĩa với vấn đề gia đình bạn sẽ đổ vỡ, bạn sẽ trở thành người phụ nữ đơn thân, con bạn sẽ thiếu đi cha hoặc mẹ.

Vậy nên cho dù chồng bạn có sai, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa, hai người có li hôn đi chăng nữa, thì việc bạn nên làm là giữ thể diện cho tất cả mọi người. Có như thế bạn mới là người cao thượng, và là một phụ nữ thông minh.

Tìm một thú vui nào đó cho riêng mình

Các nhà tâm lý đều khuyên rằng khi trải qua bất cứ một nỗi đau nào đó, bạn nên tìm niềm vui từ những sở thích của mình, chẳng hạn như rủ bạn bè đi mua sắm, ăn uống, dạo chơi hay xem phim…

Khi bị lôi cuốn vào một việc khác, bạn sẽ vô tình quên đi nỗi đau của chính mình. Và khi kết thúc tất cả để quay trở lại với nỗi đau thực tại, bạn sẽ trở nên bình tĩnh hơn và kiểm soát tốt hơn những suy nghĩ tiêu cực.

Chọn lựa giữ tha thứ và dứt áo ra đi

Khi nỗi đau đến đỉnh điểm, bất cứ ai cũng nghĩ rằng khó lòng có thể tha thứ được, nhưng khi đã bình tĩnh lại thì bạn sẽ thấy mình cần học cách tha thứ khi chồng ngoại tình để gìn giữ mái ấm gia đình, ít nhất là vì các con. Đó mới là cách ứng xử khi chồng ngoại tình của những người phụ nữ thông minh nhất.

Đi hay ở là một quyết định thực sự khó khăn với nhiều người, bởi tha thứ là một chuyện nhưng để tin tưởng người ấy thêm một lần nữa lại là chuyện khác. Chỉ khi bạn chắc chắn về mọi thứ, cảm thấy tâm hồn mình thoải mái và đủ tự tin để bước tiếp trên chặng đường phía trước thì hãy quay lại.

Trong bất kỳ tình huống nào bạn cũng hãy đặt hạnh phúc gia đình, con cái lên trên, cố gắng lôi kéo người bạn đời về phía mình, cứu cuộc hôn nhân. Đừng nóng vội mà tự mình đánh mất hạnh phúc đã gây dựng.