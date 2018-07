Những cách ăn uống giảm cân tốt hơn cả ăn kiêng

Nguyên tắc 1: Từ chối chế độ ăn uống bị chi phối. Điều chính yếu để giảm cân thành công là không để bất kỳ sự kiểm soát bên ngoài nào can thiệp tới việc ăn uống của bạn. Chỉ có một thứ điều khiển việc ăn uống trực quan là cảm giác đói. Nguyên tắc 2: Lắng nghe cơn đói của bạn. Theo nguyên tắc này, bạn cần ăn ngay khi cảm thấy đói. Đừng chờ đến khi cơn đói cồn cào dễ khiến bạn ăn quá nhiều. Nguyên tắc 3: Tôn trọng cảm giác no. Điều quan trọng là lắng nghe cơ thể bạn trong bữa ăn và dừng lại khi thấy no bụng. Nguyên tắc 4: Ngừng kiểm soát thực đơn ăn uống. Hãy quên đi những quy tắc như thức ăn có thể “ít chất béo”, “tốt” hay “xấu”. Bạn hãy ăn những gì mà mình thấy đang thèm tại thời điểm đó. Nguyên tắc 5: Trở thành bạn bè với thức ăn. Đừng coi thức ăn như một kẻ thù khiến bạn không thể có vóc dáng mong muốn. Hãy lắng nghe cơ thể và thưởng thức những món ăn mình thích ở mức vừa đủ no. Nguyên tắc 6: Thưởng thức các món ngon. Điều quan trọng là thưởng thức các món ăn và đồ ăn ngon. Khi ăn món bạn thích, cảm giác no sẽ đến nhanh hơn. Nguyên tắc 7: Đừng ăn uống thoải mái. Đừng giải quyết vấn đề tình cảm của bạn bằng thức ăn. Tìm những cách khác để khích lệ bản thân như đi dạo, chạy bộ, xem một bộ phim hài hước... Nguyên tắc 8: Chấp nhận cơ thể của bạn. Hãy học các yêu thưởng vóc dáng hiện tại vì bạn chỉ có một thân thể cho phần còn lại của cuộc đời mình và điều quan trọng là phải chăm sóc nó. Nguyên tắc 9: Chọn các hoạt động thể chất mà bạn thích. Không cần đến phòng gym, hãy chọn các hoạt động mang lại cho bạn niềm vui như đạp xe hay bơi lội. Nguyên tắc 10: Tôn trọng sức khỏe của bạn. Hãy chăm sóc cơ thể bạn bằng cách chọn các loại thực phẩm ngon miệng và có lợi cho sức khỏe. Ảnh: BS. Video "Bí quyết ăn thoải mái mà không lo béo". Nguồn: VTC.

