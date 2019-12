Những ca tai biến sản khoa kinh hoàng nhất 2019

Liên tiếp 3 sản phụ gặp tai biến nghi do thuốc gây tê ở Đà Nẵng



Ngày 20/11, Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận đã có 3 ca tai biến sản khoa khi mổ lấy thai tại BV Phụ Nữ. Trong đó, 2 sản phụ đã tử vong vào ngày 22/10 và 17/11. Một sản phụ khác sau khi gây tê đã có biểu hiện bất thường nên được chuyển qua BV Đà Nẵng để phẫu thuật, tuy nhiên bệnh nhân sau đó rơi vào tình trạng nguy kịch, được tích cực điều trị. May mắn, sản phụ này được cứu sống và hồi phục hoàn toàn sau 12 ngày điều trị.

Một sản phụ sau khi gây tê đã có biểu hiện bất thường rơi vào tình trạng nguy kịch, được tích cực điều trị.

Trước sự việc trên, Sở Y tế Đà Nẵng đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát, mời các chuyên gia gây mê BV Đà Nẵng, BV Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm nghiệm cùng các phòng chức năng của Sở đến làm việc. Qua kiểm tra, giám sát, đoàn nhận định, BV đã khám và mổ cho sản phụ đúng quy trình, quy định của ngành y tế. Vì vậy, nghi vấn được đưa ra là thuốc gây tê tuỷ sống có thể là nguyên nhân gây ra tai biến sản khoa.

Sau sự việc trên, Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ đạo niêm phong toàn bộ, tạm ngưng quá trình phẫu thuật tại BV Phụ Nữ. Các lô thuốc gây tê đã được lấy mẫu gửi Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương để xét nghiệm. BV Phụ nữ sẽ phải báo cáo với Trung tâm ID và ADR quốc gia về sự cố này.

Mang thai ngoài tử cung, bác sĩ mở bụng rồi đóng lại

Bác sĩ thông báo với gia đình đã bóc tách thành công thai ngoài tử cung, tuy nhiên 15 ngày sau, kết quả kiểm tra tại BV tỉnh vẫn còn nguyên. Đây là vụ tai biến sản khoa bất thường được Vietnamnet đưa tin hôm 12/7.

Anh Phạm Tuấn Vũ (29 tuổi, Trúc Lâu, Lục Yên, Yên Bái) đã làm đơn kiến nghị gửi Sở Y tế Lào Cai, đề nghị làm rõ việc vợ anh là chị Nguyễn Thị D., 22 tuổi đã được các bác sĩ tại BV đa khoa huyện Bảo Yên (Lào Cai) mổ chửa ngoài dạ con nhưng 15 ngày sau đi khám lại, phát hiện vẫn còn nguyên.

BV đa khoa huyện Bảo Yên, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet.

Anh Vũ cho biết, trưa ngày 8/6, vợ anh đau bụng nhiều nên được gia đình đưa đến BV đa khoa huyện Bảo Yên thăm khám. Đến 16h cùng ngày, bác sĩ thông báo với gia đình rằng chị D. bị chửa ngoài dạ con, cần mổ gấp vì đang rỉ máu, sắp vỡ. Gia đình sau đó xin chuyển xuống Hà Nội xử lý nhưng bác sĩ nói không kịp, nếu di chuyển sẽ nguy hiểm tính mạng.

Ngay trong chiều tối 8/6, sau khi mổ, chị D. được đẩy vào phòng Hồi sức tích cực để theo dõi. Bác sĩ thông báo với gia đình đã mổ bóc tách thai ngoài tử cung thành công, dặn bồi bổ sức khoẻ cho bệnh nhân, sau 5-7 tháng đưa xuống Hà Nội thăm khám lại.

8 ngày sau mổ, chị D. được xuất viện. Tuy nhiên đến chiều ngày 26/6, chị D. đau bụng trở lại, buồn nôn, được gia đình đưa đến phòng khám tư của một bác sĩ đang công tác tại BV đa khoa Bảo Yên thăm khám. Bác sĩ kết luận: Theo dõi hội chứng dạ dày và kê thuốc cho bệnh nhân về uống.

Theo anh Vũ, dù đã uống thuốc theo đơn nhưng vợ anh không những không đỡ mà ngày càng đau hơn nên 4h sáng ngày 27/6, anh Vũ chuyển vợ vào BV đa khoa Bảo Yên cấp cứu.

10h ngày 27/6, xe cấp cứu chuyển bệnh nhân D. đến BV đa khoa tỉnh Lào Cai. Tại đây, qua kết quả siêu âm, bác sĩ kết luận chị D. chửa ngoài dạ con và phải mổ lại, cắt một bên buồng trứng phải. Anh Vũ cho biết, sau mổ, vợ anh vẫn đang nằm điều trị tại BV đa khoa tỉnh Lào Cai.

Trước sự việc trên, anh Vũ đề nghị BV đa khoa huyện Bảo Yên làm rõ, bác sĩ đã cắt chửa ngoài dạ con hay chưa, nếu có thì đã cắt những gì?

Sinh thường nhưng bất ngờ được mổ, thai phụ tử vong, thai nhi nguy kịch

Sự việc trên xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh, sản phụ tử vong là chị N.T.H. (SN 1986) đang mang thai ở tuần thứ 39 và đây là lần sinh con thứ 2 của chị H..

Cụ thể, tối ngày 8/7, do có dấu hiệu chuyển dạ nên gia đình đã đưa chị H. vào Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh để chờ sinh.

Tại đây, sau khi thăm khám thấy sức khỏe chị H. và thai nhi tốt nên các bác sĩ đã chỉ định đẻ thường. Trong thời gian chờ sinh, chị H. được nhân viên y tế tư vấn tiêm thuốc giảm đau dịch vụ với giá 1,5 triệu đồng nhưng chị H. không đồng ý và cho rằng mình có thể chịu được.

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Khám Phá.

Lúc vào phòng đẻ, sản phụ H. đau nhiều hơn, thấy vậy chồng chị H. thương vợ nên đã đóng 1,5 triệu để mua thuốc giảm đau theo như tư vấn của nhân viên y tế. Một lúc sau nhân viên y tế gọi chồng chị H. vào cho biết chị H. đang nguy kịch cần chuyển ngay lên tuyến trên, cháu bé đã được mổ lấy ra nặng 2,7kg.

“Gia đình tôi choáng váng không hiểu xảy ra chuyện gì. Gia đình không hề biết đứa trẻ được mổ, chưa được thông báo hay ký tá gì? Gia đình chỉ biết mổ sinh khi sự việc đã xảy ra rồi”, người thân của sản phụ H. phản ánh.

Sau khi được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai, dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng chị H. đã tử vong tình trạng quá nặng. Còn cháu bé mới chào đời được xác định bị nhiễm khuẩn huyết nên đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Sau 3 ngày chào đời, cháu bé vẫn nguy kịch và được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương.

Mẹ con sản phụ tử vong bất thường ở Thanh Hóa, thai nhi không nguyên vẹn

Sau khi sinh con tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), gia đình sản phụ G. nhận được thông báo thai nhi tử vong không nguyên vẹn. Hai ngày sau, sản phụ tử vong bất thường.

Theo phản ánh của anh Hoàng Văn Hiếu (42 tuổi, trú tại thôn Cự Môn, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), vào khoảng 8h sáng ngày 4/7, vợ anh là chị Bùi Thị G (31 tuổi) có biểu hiện chuyển dạ được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành sinh.

Sau khi thăm khám, chị G được chuyển đến phòng sinh. Khoảng 2 giờ đồng hồ sau, các bác sĩ thông báo thai nhi đã tử vong với thi thể không nguyên vẹn.

Sau khi làm thủ tục chôn cất thai nhi xong, khoảng 14h cùng ngày, gia đình nhận được thông tin sức khỏe của chị G có chuyển biến xấu và phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để mổ cấp cứu lần hai.

Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Gia đình Việt Nam.

Anh Hiếu cho biết thêm, sau khi mổ lần 2, đến khoảng 7h sáng ngày 6/7, bệnh viện thông báo, sức khỏe bệnh nhân có diễn biến xấu, khó qua khỏi và khuyên gia đình đưa về nhà. Gia đình đưa chị G về được nửa đường thì chị mất.

Theo người nhà nạn nhân, đây là lần thứ 3 chị G sinh nở. Trước đó, 2 lần sinh đều diễn ra bình thường.

Trao đổi về sự việc, ông Nguyễn Đình Hải - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành cho biết, trường hợp thai phụ Bùi Thị G là trường hợp bất khả kháng. Trước đó, khi thai phụ được 32 tuần tuổi, qua thăm khám, bệnh viện cũng đã xác định đây là trường hợp thai dị dạng và tư vấn gia đình nên bỏ, tuy nhiên, gia đình vẫn giữ lại.

Theo nhận định của bệnh viện, thai phụ tử vong do rối loạn đông máu. “Quá trình lấy thai nhi ra, do thai nhi dị dạng và đã tử vong nên để cứu mẹ, các bác sĩ sẽ làm mọi cách để đưa thai nhi ra ngoài. Do đó, khi lấy ra ngoài, thai nhi không nguyên vẹn”, ông Hải nói.

Mẹ con sản phụ ở Huế tử vong bất thường

Liên quan đến vụ mẹ con sản phụ tử vong xảy ra tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em, Bộ Y tế, đã yêu cầu cơ sở y tế này kiểm tra thông tin báo chí phản ánh và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân nếu có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ và đạo đức nghề nghiệp.

Ngày 8/7, bé gái sơ sinh con sản phụ Trương Thị T. (24 tuổi, trú phường Phú Hậu, TP Huế) tử vong sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Trước đó một ngày, người mẹ đã tử vong sau khi sinh mổ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế.

Bệnh viện nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VietNamNet.

Theo người nhà, sản phụ này được người nhà đưa nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế vào ngày 5/7 trong tình trạng đã mở tử cung và chậm sinh 2 ngày so với dự kiến. Gia đình mong muốn được các y bác sĩ cho sinh mổ, nhưng các điều dưỡng chỉ định để tiếp tục đo tim thai và theo dõi.

Khoảng 2h ngày 7/7, tình trạng sức khỏe của sản phụ T. dần chuyển biến xấu. Sản phụ yếu, lịm dần, bác sĩ thăm khám chẩn đoán sản phụ bị tắc mạch ối và tiến hành mổ đưa thai nhi ra. Sau ca mổ, sản phụ T. rơi vào trạng thái hôn mê và tử vong sau đó.

Bé gái sơ sinh con sản phụ này được chuyển sang cấp cứu tại Trung tâm Nhi khoa của Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, đến sáng 8/7, cháu bé cũng không qua khỏi.

Người nhà cho hay trước khi nhập viện, sản phụ này khám thai định kỳ và cho kết quả thai nhi khỏe mạnh, không có bất thường, không có tiền sử bệnh lý.

Thương tâm vụ thai nhi tử vong với vết đứt cổ ở Hà Tĩnh

Sáng 30/6, sản phụ Nguyễn Thị Tình (37 tuổi, ở Hà Tĩnh) có dấu hiệu chuyển dạ, nhập viện với sức khỏe tốt, chờ sinh thường. Tuy nhiên, khi chào đời, bé sơ sinh tử vong với vết đứt dài trên cổ.

Theo phản ánh của anh Nguyễn Sỹ Chiến (SN 1977, trú huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), khoảng 8h sáng 30/6, vợ anh là Nguyễn Thị Tình (SN 1982) mang thai đủ tháng, có dấu hiệu chuyển dạ, được đưa vào BV đa khoa huyện Đức Thọ nhập viện.

Tại đây, bác sĩ thăm khăm khám và cho biết, cổ tử cung đã mở 4 phân, tim thai và sức khỏe sản phụ hoàn toàn bình thường, chờ sinh thường. Đến 18h30, chị Tình bắt đầu đau dữ dội, thăm khám bác sỹ cho hay tử cung đã mở hết và đưa lên bàn đẻ. Tuy nhiên, đến 19h20 phút cùng ngày, anh nhận được thông báo của ê kíp y bác sỹ là con anh đã tử vong với vết đứt dài trên cổ.

Bệnh viện Đa Khoa huyện Đức Thọ, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Vietnamnet.

Anh Chiến cho biết :"Lúc tôi vào phòng, con tôi đã được quấn khăn trắng kín cổ. Tôi xem thì thấy cổ con tôi có vết đứt dài. Tôi hỏi bác sĩ nói con tôi không ra được, phải kéo nên đứt cổ. Thai không thể chết lưu trước đó, vì bác sĩ chẩn đoán thai phát triển bình thường. Đây là lỗi của bác sĩ, thiếu kinh nghiệm nên kéo đứt cổ con tôi", anh Chiến bức xúc. Liên quan đến sự việc trên, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, công an huyện đã có kết luận không có dấu hiệu tội phạm trong vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt ở cổ. Đơn vị đã kỷ luật 4 cán bộ vì để xảy ra sai phạm. Quá trình thăm khám không thực hiện đúng quy trình, nhất là việc khai thác quá trình thai nghén. Đặc biệt là quy trình nghe tim thai dẫn đến không xác định được tình trạng của thai nhi. Đây là mẫu chốt xảy ra sự việc. Hộ sinh Hoàng Thị Định không thăm khám kỹ dẫn đến việc không xác định được tình trạng của thai... Chuyển dạ nhưng chủ quan không đến viện, thai phụ phải cắt tử cung Mang thai 39 tuần tuổi, thai phụ M.T.C (30 tuổi, ở xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) mặc dù có dấu hiệu chuyển dạ nhưng chủ quan không tới bệnh viện. Hệ quả bé trai nặng 3,6kg đã tử vong khi chưa được sinh ra, người mẹ phải cắt tử cung để cầm máu. Vụ tai biến sản khoa đáng tiếc này xảy ra đúng ngày đầu năm 2019.