Những bộ trang phục sến sẩm một thời mà Văn Mai Hương muốn quên

Trước đây, khi mới vào nghề còn quá trẻ, mới chỉ 16 tuổi, Văn Mai Hương từng khiến công chúng phải giật mình bởi phong cách quá già và "sến". Nhiều lần lặp lại cách chọn trang phục sến sẩm, già nua, Văn Mai Hương từng lọt top những ngôi sao mặc xấu nhất showbiz Việt. Nữ ca sĩ này thường xuyên bị dư luận săm soi vì cách ăn mặc kém tinh tế khiến mình già hơn tuổi và đôi khi sến sẩm. Nhiều khi Văn Mai Hương chọn những bộ trang phục già dặn so với tuổi, khi lại quá lòe loẹt và diêm dúa. Cách phối đồ khó hiểu của Văn Mai Hương, sự kết hợp màu cũng khiến nhiều người nhức mắt. Trang phục không phù hợp khiến nữ ca sĩ bị chê già so với tuổi thật. Nếu không có sự xuất hiện của những hạt ngọc trai "vô duyên" thì bộ váy sẽ đẹp và đỡ rối mắt hơn. Mặc dù hiện tại, Văn Mai Hương vẫn bị đánh giá phong độ thời trang lên xuống thất thường nhưng công chúng đã thấy cô thay đổi nhiều so với trước. Văn Mai Hương lại khiến khán giả tròn mắt khi khoác lên mình bộ trang phục kém tinh tế, quê mùa. Kiểu dáng thùng thình lẫn màu sắc già dặn của chiếc váy sẽ hợp với các mẹ đang mang thai hơn là Văn Mai Hương. Cách phối đồ rườm rà của nữ ca sĩ sinh năm 1994 khiến cho người nhìn cảm thấy rối mắt. Đôi khi trang phục quá kiểu cách không phù hợp với gu âm nhạc của cô nàng. Nhiều người cho rằng Văn Mai Hương không nên mặc đầm quây bởi cô sẽ để lộ khuyết điểm phần vai thô và to. Ảnh: Internet.

