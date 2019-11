Nhức mắt "soi" chiếc váy cực ngắn của cô bồ cầu thủ Thái Lan Tristan Do

Người yêu của Tristan Do sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và theo đuổi phong cách ăn mặc nóng bỏng, trưởng thành. Từng có thời gian dài học tại Đại học Boston (Mỹ) nên Belle Widdows chịu nhiều ảnh hưởng của phong cách thời trang phóng khoáng phương Tây. Cô nàng chuộng những trang phục gợi cảm khoe vòng một đẫy đà. Cô nàng khá ưu ái các kiểu đầm cúp ngực quyến rũ. Bạn gái lâu năm của Tristan Do trông cực gợi cảm khi mặc chiếc áo trễ vai. Cô nàng ưa kiểu trang điểm nhẹ nhàng với làn da nâu rám nắng. Áo phông với quần short là set đồ được cô nàng thường xuyên mặc khi dạo phố. Belle thường khoe ảnh tình cảm cùng bạn trai trên trang cá nhân. Chiếc váy ôm sát tôn lên các đường cong nóng bỏng của bạn gái Tristan Do. Cách ăn mặc phóng khoáng của Belle vừa gợi cảm vừa không quá hở hang. Chiếc váy cực ngắn giúp khoe đôi chân dài săn chắc của người đẹp. Ảnh: Internet. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

